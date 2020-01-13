米蘭男裝周／Ferragamo軍裝超時尚 PRADA玩優雅撞色

米蘭男裝周迎來Salvatore Ferragamo、PRADA大秀，分別以角色鮮明的6種男性形象和遊走虛與實間的幻境呈現方式，帶來風格截然不同的新系列。

2020春夏男裝秀選在佛羅倫斯舉行，本季Salvatore Ferragamo特別重回米蘭時裝周，象徵品牌新年代的起始。創意總監Paul Andrew表示，他想透過服裝尋找「2020年的男士形象會是甚麼樣子？」的答案，所以選擇從6種不同領域的男性形象著手，包括商人、自行車手、賽車手、水手、士兵和衝浪者，以傳統工藝設計屬於他們的現代服裝，配有領帶的棕櫚樹圖案軍裝、吊帶皮革連身連帽服、放寬線條的硬挺西裝等等，呈現出男性多元、多變和自由的身分轉換形貌。

也因為Paul Andrew最擅長的正是鞋款設計，此系列服裝也以鞋類為基礎而延伸。靴子的靴筒將服裝的面料與皮革相結合，三層Cuoio皮革鞋底和全新方形的Gancini金屬飾釦別具特色，騎士靴與軍靴則使用彈性極好的鞋帶作為搭配。輕便材質製成的行李袋率性實用，手工編織的寬織手提袋與腰帶同樣也都飾有方形Gancini飾釦。

而PRADA則是在品牌位於米蘭的藝術基金會Deposito多功能大廳中，再度攜手AMO設計團隊打造一個多彩奇幻的世界，以兩個相隔著走道的虛擬廣場空間作為主要秀場，正中間分別擺放著像是紙雕的雕像，形成了目光焦點和三維空間軸線。與會來賓坐在高於水平面的高架平台俯瞰一切，模特兒穿梭於兩個廣場與隱密的走廊內，呈現暴露和隱藏之間的邊界，宛若行走於虛與實的超現實空間。