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米蘭男裝周／Ferragamo軍裝超時尚 PRADA玩優雅撞色

2020-01-13 16:10聯合報 記者吳曉涵／即時報導

米蘭男裝周迎來Salvatore Ferragamo、PRADA大秀，分別以角色鮮明的6種男性形象和遊走虛與實間的幻境呈現方式，帶來風格截然不同的新系列。

2020春夏男裝秀選在佛羅倫斯舉行，本季Salvatore Ferragamo特別重回米蘭時裝周，象徵品牌新年代的起始。創意總監Paul Andrew表示，他想透過服裝尋找「2020年的男士形象會是甚麼樣子？」的答案，所以選擇從6種不同領域的男性形象著手，包括商人、自行車手、賽車手、水手、士兵和衝浪者，以傳統工藝設計屬於他們的現代服裝，配有領帶的棕櫚樹圖案軍裝、吊帶皮革連身連帽服、放寬線條的硬挺西裝等等，呈現出男性多元、多變和自由的身分轉換形貌。

也因為Paul Andrew最擅長的正是鞋款設計，此系列服裝也以鞋類為基礎而延伸。靴子的靴筒將服裝的面料與皮革相結合，三層Cuoio皮革鞋底和全新方形的Gancini金屬飾釦別具特色，騎士靴與軍靴則使用彈性極好的鞋帶作為搭配。輕便材質製成的行李袋率性實用，手工編織的寬織手提袋與腰帶同樣也都飾有方形Gancini飾釦。

而PRADA則是在品牌位於米蘭的藝術基金會Deposito多功能大廳中，再度攜手AMO設計團隊打造一個多彩奇幻的世界，以兩個相隔著走道的虛擬廣場空間作為主要秀場，正中間分別擺放著像是紙雕的雕像，形成了目光焦點和三維空間軸線。與會來賓坐在高於水平面的高架平台俯瞰一切，模特兒穿梭於兩個廣場與隱密的走廊內，呈現暴露和隱藏之間的邊界，宛若行走於虛與實的超現實空間。

呼應秀廠的設計，本季服裝也從不同角度創作、欣賞，傳統材料與技術創新的彩色再生纖維相結合，服裝輪廓在流線型和巨大型之間搖擺平衡，比例充滿趣味，象徵破壞與再造。搶眼的幾何印花、用於三角Logo的描邊細節、優雅的撞色組合，也反映出經典與新生的雙面含義。

靴子的靴筒將服裝的面料與皮革相結合。圖／Salvatore Ferragamo提...
靴子的靴筒將服裝的面料與皮革相結合。圖／Salvatore Ferragamo提供
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配有領帶的軍裝圖案看似迷彩，其實是棕櫚樹印花。圖／Salvatore Ferra...
配有領帶的軍裝圖案看似迷彩，其實是棕櫚樹印花。圖／Salvatore Ferragamo提供
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Salvatore Ferragamo選擇從6種不同領域的男性形象著手，包括商人...
Salvatore Ferragamo選擇從6種不同領域的男性形象著手，包括商人、自行車手、賽車手、水手等，以傳統工藝設計屬於他們的現代服裝。圖／Salvatore Ferragamo提供
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以兩個相隔著走道的虛擬廣場空間作為主要秀場，正中間分別擺放著像是紙雕的雕像，形成...
以兩個相隔著走道的虛擬廣場空間作為主要秀場，正中間分別擺放著像是紙雕的雕像，形成了目光焦點和三維空間軸線。圖／PRADA提供
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傳統材料與技術創新的彩色再生纖維相結合，服裝輪廓在流線型和巨大型之間搖擺平衡，比...
傳統材料與技術創新的彩色再生纖維相結合，服裝輪廓在流線型和巨大型之間搖擺平衡，比例充滿趣味，象徵破壞與再造。圖／PRADA提供
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PRADA則是在品牌位於米蘭的藝術基金會Deposito多功能大廳中，再度攜手A...
PRADA則是在品牌位於米蘭的藝術基金會Deposito多功能大廳中，再度攜手AMO設計團隊打造一個多彩奇幻的世界。圖／PRADA提供
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全新方形Gancini飾釦。圖／Salvatore Ferragamo提供
全新方形Gancini飾釦。圖／Salvatore Ferragamo提供
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輕便材質製成的行李袋率性實用。圖／Salvatore Ferragamo
輕便材質製成的行李袋率性實用。圖／Salvatore Ferragamo
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Salvatore Ferragamo選擇從6種不同領域的男性形象著手，包括商人...
Salvatore Ferragamo選擇從6種不同領域的男性形象著手，包括商人、自行車手、賽車手、水手等，以傳統工藝設計屬於他們的現代服裝。圖／Salvatore Ferragamo提供
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德國男 Johannes Huebl出席Salvatore Ferragamo ...
德國男 Johannes Huebl出席Salvatore Ferragamo 2020秋冬男裝秀。圖／Salvatore Ferragamo
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與會來賓坐在高於水平面的高架平台俯瞰一切。圖／PRADA提供
與會來賓坐在高於水平面的高架平台俯瞰一切。圖／PRADA提供
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騎士靴與軍靴則使用彈性極好的鞋帶作為搭配。圖／Salvatore Ferraga...
騎士靴與軍靴則使用彈性極好的鞋帶作為搭配。圖／Salvatore Ferragamo
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搶眼的幾何印花、用於三角Logo的描邊細節、優雅的撞色組合，也反映出經典與新生的...
搶眼的幾何印花、用於三角Logo的描邊細節、優雅的撞色組合，也反映出經典與新生的雙面含義。圖／PRADA提供
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傳統材料與技術創新的彩色再生纖維相結合，服裝輪廓在流線型和巨大型之間搖擺平衡，比...
傳統材料與技術創新的彩色再生纖維相結合，服裝輪廓在流線型和巨大型之間搖擺平衡，比例充滿趣味，象徵破壞與再造。圖／PRADA提供
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搶眼的幾何印花、用於三角Logo的描邊細節、優雅的撞色組合，也反映出經典與新生的...
搶眼的幾何印花、用於三角Logo的描邊細節、優雅的撞色組合，也反映出經典與新生的雙面含義。圖／PRADA提供
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男性米蘭

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