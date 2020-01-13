日本麥當勞新甜點！ 1月15日推出巧克力、起司奶油流心派

日本麥當勞又推出新的人氣甜點！繼去年販售的熱門甜點「三角巧克力派」吸引許多民眾嘗鮮，今年1/15起，2款期間限定的大人系「比利時巧克力」和「甜蜜起司」奶油流心派，估計又將吸引一波甜點熱潮。

「比利時巧克力奶油流心派」使用比利時巧克力和巧克力奶油，填滿酥脆的巧克力派皮中，充滿巧克力甜味和苦味的平衡，滿足大人系的成熟口感；「甜蜜起司奶油流心派」則在酥脆麵皮中混和帕瑪森芝士，再填入奶油芝士和甜奶酪奶油一起包裝，一次享受起司奶油的甜、鹹兩種滋味，兩款售價為日幣150元(約台幣41元)。 1/15起，日本麥當勞推出2款期間限定的大人系奶油流心派。圖／摘自日本麥當勞官網 分享 facebook 「甜蜜起司奶油流心派」售價日幣150元。圖／摘自日本麥當勞官網 分享 facebook 「比利時巧克力奶油流心派」售價日幣150元。圖／摘自日本麥當勞官網 分享 facebook