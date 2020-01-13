記憶中的好滋味！「蘋果蘇打飲料」街頭盲飲實測，第一名還是「這牌」！？

「超認真調查局」出動！大家最愛的蘋果蘇打飲料是哪一瓶？ 圖／擷取自《超認真調查局》 分享 facebook

一提起「蘋果西打」，除了辦桌、聚餐必定出現，相信也立刻勾起你我的童年回憶！這個陪伴台灣人走過近半世紀的超資深國產飲品，是不少人的童年回憶之一，前陣子甚至出現在超夯韓劇《意外發現的一天》裡，在韓國掀起一陣熱潮！

但近期許多國內外品牌陸續推出蘋果蘇打飲料，也讓消費者有不同的聲音，今天《噓!星聞》的「超認真調查局」小編即刻出動，來街訪各年齡層的民眾，邀請他們進行市面上四款蘋果蘇打飲料盲測試飲，除了考驗大家是否熟悉記憶中的好味道，也看看到底大家最喜愛的究竟是哪一「蘋」？！

盲飲測試有「蘋果西打」與本土龍頭飲料廠、超商通路、跨國飲料品牌推出的共4杯，除了考驗民眾記憶中的好味道，也考驗到底哪一「蘋」才對味。 圖／擷取自《超認真調查局》 分享 facebook

實測結果答對率超高！這些接受飲品考驗的民眾，10位當中就有8位迅速喝出熟悉的滋味，不分男女與年齡層，都能很快分辨顏色跟味道，就連氣泡濃度持久度、甜度適中、香氣與色澤，都是大家從中敏銳判斷哪杯是蘋果西打的特性！

民眾分享對於蘋果西打的感受。 圖／擷取自《超認真調查局》 分享 facebook

從街頭盲飲測驗裡，民眾們都紛紛表示最愛原創「蘋果西打」口味，甚至還有人大讚是「記憶裡的好味道！」、「熟悉的味道最對味！」，更有民眾認真分析：「蘇打飲料就是要氣泡的口感在裡面，持續的強度其他三杯都不夠呀！」，甜度、氣泡口感都仍然是符合台灣民眾的口味與喜好，也難怪推出多年依然是大家最熱愛。

受測同學現在才知道蘋果西打是成分「天然」的汽水。 圖／擷取自《超認真調查局》 分享 facebook

小編也來親自試飲，發現蘋果西打的味道，實在是很難抗拒！特別調查之後發現，原來蘋果西打好喝的原因，是因為成分「天然」，不僅蘋果汁含量比其它品牌高，相對添加物也較少，喝起來輕鬆又好喝，不少民眾當下也才驚覺，原來自己喜愛的飲品，比想像中還要天然！

民眾幽默分享蘋果西打飲用時機。 圖／擷取自《超認真調查局》 分享 facebook

民眾也分享飲用蘋果西打的時機，有人搞笑說：「爽的時候喝，喝了會更爽！」，也有人會在心情沮喪時喝一杯，因為可以「喚起記憶中快樂的時光」，而幾乎人人會在吃飯、吃熱炒、吃到飽、聚會，還有過年過節拜拜時，「歡樂」的時候最少不了這一味！

每當聚會或年節拜拜，大家普遍都會買蘋果西打。 圖／擷取自《超認真調查局》 分享 facebook

還有各種蘋果西打的創新喝法，除了加冰塊更加爽口，舉凡各式各樣的酒類，都可以混搭上蘋果西打，有民眾更分享調雞尾酒、伏特加，甚至會加上本土品牌的提神飲料，這些喝法新奇又有趣，爽度滿點！

蘋果西打套其他調酒或提神飲料，讓人「很嗨」！ 圖／擷取自《超認真調查局》 分享 facebook

「超認真調查局」今天的街頭實測在在顯示，大家最愛的那一「蘋」仍然是蘋果西打！不僅是大多數人有著濃厚記憶的經典飲料，天然成份喝了也安心，在各大超商、賣場、網路都方便買得到，更是大家居家出遊、好友歡聚等各式場合，不可或缺的飲品。下次三五好友出遊，或即將到來的過年拜拜時，記得先買個幾罐，回味一下吧！