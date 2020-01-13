中國風妝容風靡日本 成熟俐落拉眉型

美妝網紅「穗乃香」在YouTube上傳的中國風妝容教學影片，也在去年底一舉突破60萬觀看人次。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 日本女性吹起了中國風？自2019年起，有如中國女星范冰冰模樣的中國風妝容，開始在日本的社群媒體上瘋傳，有別於日式妝容的柔美稚嫩，中國風妝容顯得更加成熟。專家指出，日本的大環境趨向尊重多元和重視個人的獨特性，因此，呈現女強人特質的中國風妝容才漸受青睞。

優雅、俐落受青睞

根據《每日新聞》報導，中國風妝容著重幾個特色：第一，利用修容粉讓臉型更加俐落、輪廓更顯分明；第二，以古銅粉和打亮增加光澤；第三，平直拉長的眉型；第四，淺色斜角的腮紅；第五，飽和度高的啞光唇。簡言之，中國風妝容的模樣就像中國女星范冰冰。

「中國風妝容呈現的樣貌更加優雅、冷酷和成熟。」MimiTV的媒體總監板垣楓果認為，中國風妝容缺少日式妝容的柔美稚嫩、無攻擊性，反而接近西方的俐落感。

由於Instagram、推特、臉書等社群媒體在中國被禁用，使得中國的時尚潮流不易風行海外，然而自從2017年手機APP「抖音」進軍日本市場後，中國風也開始吹拂到日本。板垣楓果指出，日本去年5月開始出現中國風妝容的相關資訊，美妝網紅「穗乃香」在YouTube上傳的中國風妝容教學影片，也在去年底一舉突破60萬觀看人次。

重視個人獨特性

「中國風妝容能夠傳達出女人的自信與內在力量。」板垣楓果觀察到，近來日本的大環境趨向尊重多元和重視個人的獨特性，妝容也反映出這項趨勢，過去日本女性都是以可愛風為主，不過近年來呈現「女強人」特質的妝容愈來愈受青睞，不僅是稍早流行的韓系妝容，中國風妝容也都逐漸成為日本女性新的選擇。

然而，《知乎》上的網友也指出，日本人所謂的中國風妝容，其實和中國人心中的中國風妝容有微妙的差異。例如眉型不如日本的平直，而是有眉峰、有角度的，以及眼妝的「上揚」和「拉長」，模仿丹鳳眼型，同時不應上挑太多，以呈現中式審美端莊的氣質。

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