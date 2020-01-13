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夢幻廚具除舊布新 煮夫煮婦們準備好了嗎？

2020-01-13 13:56聯合報 消費中心／即時報導

新年新氣象，為了迎接2020春節，家裡的除舊布新是必須的，但你準備好了嗎？關於廚房的更新收納部分，本篇將介紹6項恆隆行風格廚房用具，讓你整年廚房收納簡約又輕鬆！

●輕鬆下廚

1.義大利米其林的御用鍋具-Domo G Zero零重力平底鍋

Domo 的產品研發設計以保持食材的營養和口感為主要目的，使家庭的烹調者感受烹飪中的美好。Domo 成立至今專注於不沾鋁鍋的研發和生產，是歐洲三大廚具品牌之一。Domo G Zero獨家設計的人體工學弧度把手，使用超耐磨的航太科技材質HOPLON作為塗層，適用全種類爐面，完全是廚具中的夢幻逸品！

2.充滿愛的貼心設計廚具-OXO好好握矽膠長柄杓、炒菜鏟

來自美國紐約，因為創辦人體貼老婆關節炎而設計出的OXO，素來以出色的手感設計、貼心的感官體驗作為創作核心，以「順手、省力、安全」為目標，致力打造讓男女老少、左右慣手都能輕鬆使用的廚房居家用品。

3.法國刀具工藝的展現-Deglon牛排刀(小酒館風)

擁有近百年歷史的Deglon在法國Thiers(提耶市) 設計及製造，品牌結合設計與專業，致力於製造出創新且實用的刀具。Deglon牛排刀具有高質感流線型POM把手，拿取輕盈，配上穩固三鉚釘，好握好施力。

●簡約收納

1.省錢環保救地球的袋裝收納-Stasher站站矽膠密封袋

作為3個孩子的母親，Kat Nouri意識到應該要有一個比塑膠袋和一次性容器對人及對自然都無害的產品，經過多年的研發，屢獲殊榮的Stasher終於誕生了！Stasher由食品級矽膠製成，可直接從冰箱取出放入鍋子或微波爐加熱，也可以放入洗碗機清洗。一個 Stasher 可用數千次，減少使用一次性塑膠容器，不但省錢、環保又可以拯救地球！

2.創新設計的保鮮收納-OXO POP長方按壓保鮮盒三件組

OXO長年榮獲 IF、Red dot、Good design、IDEA 等國際設計大獎的肯定，以設計提供創新的生活用品，使我們日常生活更輕鬆。保鮮盒專利設計單手按壓即可密封、開啟，適合收納各式乾糧。

3. 創新設計的廚房收納-OXO廚房用具三格收納盒

介紹了這麼多風格廚房用具，只要用對好的工具，一定會使日常生活更輕鬆，料理時更優雅，廚房收納更簡單！現在只要加入「udn走跳世界」粉絲團，參加活動，就有機會獲得「恆隆行」精選風格廚房用具喔！

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至1月17上午11:59止。

◎得獎獎項：「 恆隆行精選風格廚房用具」全組 (共5組)

內含：

Domo G Zero 零重力平底鍋24cm

Deglon 牛排刀─小酒館風

OXO 好好握矽膠長柄杓-紅

OXO 好好握矽膠炒菜鏟-紅

OXO 廚房用具三格收納盒-白

OXO POP 長方按壓保鮮盒三件組(含POP匙)

Stasher 站站矽膠密封袋

◎活動方式： 加入「udn走跳世界」，在圖片中找出廚房除舊布新的不同之處，並tag一位最常跟你一起下廚的人，就有機會獲得好禮，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：1月17日18:00前公布於本貼文

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請主動聯繫小編，並於1/20(一)12:00前回覆個人完整資料（臉書帳號、真實姓名、電話、身分證後五碼）至信箱udnimc@gmail.com，才算完成獲獎程序。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。

Stasher 站站矽膠密封袋（圖／恆隆行提供）
Stasher 站站矽膠密封袋（圖／恆隆行提供）
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OXO 好好握矽膠長柄杓、炒菜鏟（圖／恆隆行提供）
OXO 好好握矽膠長柄杓、炒菜鏟（圖／恆隆行提供）
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恆隆行風格廚房用具（圖／恆隆行提供）
恆隆行風格廚房用具（圖／恆隆行提供）
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OXO POP 長方按壓保鮮盒三件組（圖／恆隆行提供）
OXO POP 長方按壓保鮮盒三件組（圖／恆隆行提供）
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Domo G Zero 零重力平底鍋（圖／恆隆行提供）
Domo G Zero 零重力平底鍋（圖／恆隆行提供）
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Deglon 牛排刀─小酒館風（圖／恆隆行提供）
Deglon 牛排刀─小酒館風（圖／恆隆行提供）
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法國省錢

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