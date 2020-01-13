2020更要玩！酷航推韓國來回3千5、虎航揪滿4人享75折

今年冬天不夠冷，想體驗真正的冷，酷航推出快閃2日飛常酷促銷，韓國首爾來回3,500元起，飛新加坡1,688元起，另有雅典、柏林、澳洲等航點，最低4,888元起。除了酷航外，虎航即日起推出全航線優惠，2人同行85折、滿4人75折，可把握機會入手便宜機票。

酷航定期促銷飛常酷，這次在1月14日到1月15日快閃推出優惠機票，其中，台北飛首爾單程含稅最低1,788元起，來回含稅3,576元。另台北飛東京、札幌，價位介於2,288元到2,488元間，台北及高雄飛新加坡1,688元起，歐洲雙點雅典、柏林 7,688 起，澳洲黃金海岸、柏斯、墨爾本、雪梨 4,488 起，出發時間依照航線不同，最晚到9月31日為止。

除了酷航外，台灣虎航於即日起到1月14日晚上11點59分間，推出全航線優惠活動，只要2人同行就可享有85折、揪滿4人75折，搭乘日期為6月1日到10月24日間，民眾可以提前幫自己規畫暑假旅行。