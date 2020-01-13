春節圍爐剩食也能變美味 聯醫研發翡翠雞絲

農曆春節即將到來，年節期間剩餘的肉類食材要怎麼處理才不浪費，北市聯合醫院中興院區營養科團隊，以健康飲食概念並透過巧思充分利用剩雞肉，開發出「圓滿如意翡翠雞絲」，讓歡樂圍爐的剩食搖身一變成為美味健康清爽菜餚，令人食指大動。

過年期間常要面對一大桌年菜，往往會有剩下的香醇醉雞腿、豬肉、臘肉臘腸等，「圓滿如意翡翠雞絲」主打高纖、少油、少鹽等健康元素，將剩餘的雞肉以涼拌的方式拌入多種新鮮蔬菜，不但變身成一道新的佳餚，又能增加植化素及纖維質的攝取，其中雞肉也可以豬肉、臘肉臘腸取代。

聯醫中興院區營養師陳鈴如表示，製作翡翠雞絲時，可準備約40公克的雞肉等剩餘肉品，搭配45公克西芹、15公克金針菇及紅椒、黃椒各10公克；先將雞腿肉切絲備用，金針菇去尾洗淨，西芹、紅椒和黃椒也洗淨切絲後，蔬菜菇類都進行汆燙，再把這些食材和糖、胡椒粉、香油一同調味拌勻，最後撒上香菜及白芝麻就大功告成。

陳鈴如也提醒，過年要吃的健康，應避免只吃大魚大肉，必須均衡攝取六大類食物，包含全穀雜糧類，蔬菜類、水果類、豆魚蛋肉類、乳品類、油脂與堅果種子類，才能攝取人體所需的各種營養；特別要記得吃肉外要攝取高纖蔬果，每天攝取3到5分的蔬菜、2到4分的水果，每分約拳頭大小。