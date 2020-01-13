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春節圍爐剩食也能變美味 聯醫研發翡翠雞絲

2020-01-13 13:31聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

農曆春節即將到來，年節期間剩餘的肉類食材要怎麼處理才不浪費，北市聯合醫院中興院區營養科團隊，以健康飲食概念並透過巧思充分利用剩雞肉，開發出「圓滿如意翡翠雞絲」，讓歡樂圍爐的剩食搖身一變成為美味健康清爽菜餚，令人食指大動。

過年期間常要面對一大桌年菜，往往會有剩下的香醇醉雞腿、豬肉、臘肉臘腸等，「圓滿如意翡翠雞絲」主打高纖、少油、少鹽等健康元素，將剩餘的雞肉以涼拌的方式拌入多種新鮮蔬菜，不但變身成一道新的佳餚，又能增加植化素及纖維質的攝取，其中雞肉也可以豬肉、臘肉臘腸取代。

聯醫中興院區營養師陳鈴如表示，製作翡翠雞絲時，可準備約40公克的雞肉等剩餘肉品，搭配45公克西芹、15公克金針菇及紅椒、黃椒各10公克；先將雞腿肉切絲備用，金針菇去尾洗淨，西芹、紅椒和黃椒也洗淨切絲後，蔬菜菇類都進行汆燙，再把這些食材和糖、胡椒粉、香油一同調味拌勻，最後撒上香菜及白芝麻就大功告成。

陳鈴如也提醒，過年要吃的健康，應避免只吃大魚大肉，必須均衡攝取六大類食物，包含全穀雜糧類，蔬菜類、水果類、豆魚蛋肉類、乳品類、油脂與堅果種子類，才能攝取人體所需的各種營養；特別要記得吃肉外要攝取高纖蔬果，每天攝取3到5分的蔬菜、2到4分的水果，每分約拳頭大小。

陳鈴如說，過年常有年糕、發糕，其實與米飯一樣是澱粉、全穀雜糧類，因此要適量選取替代食用，例如一塊50公克蘿蔔糕約等於四分之一碗飯，也約等於30公克年糕或發糕的熱量；年菜則盡量選吃少油、少鹽、少糖的；烹調上建議採用蒸煮、爐烤及涼拌方式較清淡；食材可選用低脂肉品如魚肉、雞胸肉等入菜；調味則可使用蔥、薑、蒜等辛香料或本身帶有香氣的菇類來取代高油鹽的重口味。

北市聯合醫院中興院區營養科團隊以健康飲食概念並透過巧思充分利用剩雞肉，開發出「圓...
北市聯合醫院中興院區營養科團隊以健康飲食概念並透過巧思充分利用剩雞肉，開發出「圓滿如意翡翠雞絲」，讓歡樂圍爐的剩食搖身一變成為美味健康清爽菜餚。記者翁浩然／攝影
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北市聯合醫院中興院區營養科團隊以健康飲食概念並透過巧思充分利用剩雞肉，開發出「圓...
北市聯合醫院中興院區營養科團隊以健康飲食概念並透過巧思充分利用剩雞肉，開發出「圓滿如意翡翠雞絲」，讓歡樂圍爐的剩食搖身一變成為美味健康清爽菜餚。記者翁浩然／攝影
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年菜肉品北市

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