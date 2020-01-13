親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

郭台銘稱「非常喜歡蔡壁如」 蔡壁如：我們是一家人

藝博黃金周報到！台北當代領軍 三天看四場

2020-01-13 12:58聯合報 記者何定照／台北即時報導

把周末空下來，四場藝博會即將集中在1月17日至19日三天登場。可慶幸的是，其中兩場展場接近，還有一場特別準備接駁車與主場相接，讓觀眾遊走不同展場更輕鬆。

這場藝博嘉年華，無疑以「台北當代」為主場。由藝界聞人Magnus Renfrew（任天晉）規畫的台北當代，正如他在港創辦的Art HK及Art Basel Hong Kong，去年甫創辦就驚艷國際，還有好些國際藝廊因此來台設點。看好台北藝界潛力，任天晉邀來任職北京藝壇15年的岳鴻飛（Robin Peckham）長駐台北，擔任聯合總監。

這回台北當代延續首屆獲英媒稱「台北當代成就了台灣國際級藝博」的威力，集結99家全球頂尖藝廊，其中23家在台擁有永久展覽空間。展區共分「畫廊精萃」、「新生畫廊計畫」、「個人展藝」、「藝術沙龍」、「裝置藝術」等。

在畫廊精萃展區，台北當代獻上全球75家國際級頂尖畫廊，其中多數來自亞洲；新生畫廊計畫推薦七家營運未滿八年、充滿創新潛力的年輕畫廊。個人展藝則以個展形式，聚焦新興藝術家及藝術大師，包括被尊為新媒體藝術之父的韓裔美籍藝術家白南準，以及作品揉雜東西方靈魂、在童趣中展現狂放社會批判的英德混血藝術家喬納森・米斯等。

台北當代也精選25件展品，包括近年深受時尚界甚至娛樂圈歡迎的蜷川實花的花朵攝影；以傾瀉顏料的「瀑布」系列聞名的美國抽象藝術家帕特．斯蒂爾「台北」系列新作；英國當代藝術圈最具國際影響力的藝術家Julian Opie作品；美國極簡大師「玩弄光與色的魔術師」丹．弗拉文經典等。另有美國戰後重要畫家赫爾德的「御夫座 II」、「顏料畫」系列等。

台灣藝術家方面，有抽象畫的前衛開拓者李元佳、曾被譽為「紐約三劍客」之一的陳昭宏、中生代藝術家郭維國、七年級生藝術家吳季璁等。展場還有豪華朗機工、陳萬仁、中國藝術家艾未未的裝置藝術。在台北南港展覽館一館四樓展出。

以最高端飯店型藝博會自許的ONE ART Taipei 2020藝術台北（OAT），本次也在台北西華飯店回歸，匯集亞太區共67間畫廊參與。在「藝術無限」展區，將展出草間彌生、舟越桂等著名藝術家作品，另也有以街頭塗鴉與潮流公仔為主的藝術品，以及爵士攝影藝廊等媒體藝術。為銜接台北當代人氣，OAT還提供免費接駁車，定點往返西華飯店與南港展覽館。

同樣是今年第二次舉辦的藝術未來（Art Future），本次兵分兩路。在富邦國際會議中心舉行的當代新銳藝術展，以展板方式呈現，其中最吸睛的是謝德慶在轉為行為藝術前的平面藝術展；在神旺大飯店的「當代藝術展區」及「亞洲新星獎」，則是飯店型展覧會，集合近40間畫廊，另精選國內大學美術系研究生作品。

今年才上路的「WHAAAAAT’S STUDIO OPENING」藝博，也走飯店式，地點選擇接近南港展覽館的南港老爺行旅，好承接台北當代人氣。

從這新鮮的藝博名不難想像，該展較年輕化，策展形式也跳脫一般以畫廊為展間，改由藝術家親自規畫，每間房間都如一間個人工作室。在展會公共區域，策展團隊也邀請藝術家創作各式藝術，探索人權、平等、性別、次文化等議題，讓觀眾一新耳目。

帕特‧斯蒂爾最新作品「台北」系列，2019。圖／厲為閣畫廊提供
帕特‧斯蒂爾最新作品「台北」系列，2019。圖／厲為閣畫廊提供
分享
吳季璁「Cyano-Collage 038」，2018。圖／台北當代提供
吳季璁「Cyano-Collage 038」，2018。圖／台北當代提供
分享
蜷川實花「FLOWER ADDICT」，2009。圖／台北當代提供
蜷川實花「FLOWER ADDICT」，2009。圖／台北當代提供
分享
石田徹也「Cargo」, 1996。圖／台北當代提供
石田徹也「Cargo」, 1996。圖／台北當代提供
分享
白南準「衛星」，1995。圖／台北當代提供
白南準「衛星」，1995。圖／台北當代提供
分享
艾未未「行之道 （雛形A）」， 2016。圖／台北當代提供
艾未未「行之道 （雛形A）」， 2016。圖／台北當代提供
分享

藝術家攝影裝置藝術

延伸閱讀

【聯副不打烊畫廊】許君瑋水墨作品〈食指大動〉

優人物／禚宏順 電視圈優雅轉身 細嘗收藏況味

有藝思／台北當代領軍 藝博嘉年華3天4場

翻轉你對於Lady Dior黛妃包的想像，L...

2020年 讓我們一起重新定義對工作的價值

2020年藝術產業該注意什麼…

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

夢幻廚具除舊布新 煮夫煮婦們準備好了嗎？

2020-01-13 13:56

2020更要玩！酷航推韓國來回3千5、虎航揪滿4人享75折

2020-01-13 13:36

春節圍爐剩食也能變美味 聯醫研發翡翠雞絲

2020-01-13 13:31

漫步玫瑰花海！Dior全新漫舞玫瑰香水，噴發迷人蜜糖味

2020-01-13 12:54

翻玩傳統！ 魚刺人雞蛋糕推出芝麻、蛋黃 年節限定口味

2020-01-13 12:49

U值媒／怎麼選都有犧牲 如果「小我」是重要的別人呢？

2020-01-13 12:15

不等周年慶Samsonite祭出優惠 輕鬆換新包款過新年

2020-01-13 12:14

新竹喜來登變身度假遊樂場 寒假、春節不愁無處去

2020-01-13 12:12

U值媒／揭發媒體真實醜聞 別於一般的 #MeToo電影

2020-01-13 11:54

到南韓滑雪搶便宜 酷航單程含稅只要1,788元起

2020-01-13 11:42

住進全球獨一的「雨林泡泡」！森林玻璃屋 與象群共眠

2020-01-13 11:34

2020最夯酒款！這幾支威士忌「獨獻台灣」 掀收藏風潮

2020-01-13 11:08

木村光希拿下COACH代言 網友評「老氣」不給面子

2020-01-12 20:39

易烊千璽代言亞曼尼小紅管 最愛色號居然與林志玲同款

2020-01-12 19:25

楓康超市日本青森蘋果祭 挑戰3,600萬業績

2020-01-12 16:51

導入百老匯規格 音樂劇「台灣有個好萊塢」的科技秘密

2020-01-12 16:32

吳彥祖快來看！Balenciaga又推出全新兩款運動鞋

2020-01-12 15:46

逆天長腿又來了！超模凱亞「床照」大秀好身材

2020-01-12 15:18

比限量、也比美型 寶璣、海瑞溫斯頓齊推情人節腕表

2020-01-12 14:15

FPM把行李輸送帶搬進微風廣場 打造在台全新形象店

2020-01-12 13:16

2020秋冬米蘭男裝周／謝霆鋒以代言人身份首登米蘭男裝周 逆天顏值比品牌新裝更吸睛

2020-01-12 12:18

亞洲首座YSL美妝加油站在A11！免費拍MV、夯爆唇膏補貨

2020-01-12 11:59

日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證才能讓民眾信服

2020-01-12 09:39

TOTO冬季感恩回饋 下殺5.4折

2020-01-12 00:52

蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

2020-01-11 18:11

盤點新春大紅色喜氣穿搭 情侶裝自由配也很可以

2020-01-11 17:20

英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

2020-01-11 17:03

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

2020-01-11 15:55

昆凌、小野馬泫雅把N°21詮釋得好亮眼 穿搭學起來

2020-01-11 14:11

全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020-01-11 13:43

車手魂藏不住 周杰倫法國賽車場上甩尾炮製「甜甜圈」

2020-01-11 13:27

日本金柑王國宮崎首度將「金柑NOUVEAU」慶典引進台灣

2020-01-11 12:26

LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 戶外運動也耍帥

2020-01-11 12:16

DIY染出沙龍級髮色！美吾髮快速護髮染髮霜新色超美

2020-01-11 11:44

速食、餐廳年前漲價 消保處稽查

2020-01-11 00:27

孔劉呆萌帽T 台灣買得到

2020-01-10 23:22

東京奧運主場館設計者隈研吾 期待為陽明山設計建築

2020-01-10 20:27

義助澳洲大火 BALENCIAGA推出義賣商品廣邀善心大集氣

2020-01-10 20:09

曾之喬最愛粉底揭曉！米蘭時裝周妝容靠它以不變應萬變

2020-01-10 19:04
看更多

熱門文章

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

逆天長腿又來了！超模凱亞「床照」大秀好身材

2020-01-12 15:18

唐綺陽星座運勢週報：水瓶工作節奏被打亂 雙魚遇年長桃花

2020-01-13 07:46

影／合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

2020-01-13 07:53

影／不滿被獨留車上 沙皮狗狂按喇叭叫主人

2020-01-12 17:34

吳德榮：今下半天轉乾冷 周五起天氣兩天一變

2020-01-13 08:34

健保費改家戶總所得 蔡政府無法迴避的醫療改革

2020-01-12 14:07

冷氣團發威各地濕冷！傍晚前可追雪 明天低溫下探10度

2020-01-13 09:43

木村光希拿下COACH代言 網友評「老氣」不給面子

2020-01-12 20:39

每日星座運勢／金牛靈感豐富創意多 適合獨立作業

2020-01-13 00:00

清晨冬雷隆隆 鄭明典：對流旺盛導致

2020-01-13 07:48

菲律賓塔爾火山噴發！華航、長榮航班取消懶人包

2020-01-13 11:03

【人生劇場】萬云／籌碼

2020-01-13 06:00

【我見我思】巧爾／幸福的心境

2020-01-13 06:00

酒國英雄半百就失智 醫師籲及時治療

2020-01-13 09:59

誰來資助認養 世展會將選擇權還給孩子

2020-01-13 00:16

2020最夯酒款！這幾支威士忌「獨獻台灣」 掀收藏風潮

2020-01-13 11:08

【新手父母】羽毛／擠乳哲學

2020-01-13 06:00

天氣轉冷心血管患者爆增 醫師：胸悶痛趕快就醫

2020-01-13 09:03

選後憂鬱如何解？ 運動、書寫有助轉念

2020-01-12 15:02

少子化趨勢 認養國內孩子 至少等8個月

2020-01-13 00:16

楓康超市日本青森蘋果祭 挑戰3,600萬業績

2020-01-12 16:51

雙北嚴防流感 160萬劑疫苗提供施打

2020-01-12 23:56

南橫天池通車首日 遊客歡呼「久違了！天池」

2020-01-13 11:50

三年首例 高雄女攤販染漢他病毒

2020-01-12 23:43

大陸冷氣團來襲 雪霸369山莊以上今早飄了一場雪

2020-01-13 11:09

影／零下5度！玉山降13分鐘冰霰

2020-01-13 09:14

野生鼬獾現身玉山遊憩區 咬人遭逮驗出狂犬病

2020-01-13 12:19

玉山國家公園攻擊遊客的鼬獾 證實感染狂犬病死亡

2020-01-13 13:13

易烊千璽代言亞曼尼小紅管 最愛色號居然與林志玲同款

2020-01-12 19:25

菲律賓火山噴發長榮、華航多班取消 無台灣團受影響

2020-01-13 11:54

不等周年慶Samsonite祭出優惠 輕鬆換新包款過新年

2020-01-13 12:14

吳彥祖快來看！Balenciaga又推出全新兩款運動鞋

2020-01-12 15:46

這些生肖提早「算計」年終，必定賺更多？

2020-01-13 11:51

教團籲蔡英文落實「0到6歲國家養」、幼托公共化

2020-01-13 13:15

每年新增2.5萬糖尿病患者 併發症也不可小覷

2020-01-13 11:02

左右肩不平 5招找回身體平衡

2020-01-13 00:27

住進全球獨一的「雨林泡泡」！森林玻璃屋 與象群共眠

2020-01-13 11:34

生活美學／涼州游嚴行 老巷裡編織衣食夢

2020-01-12 23:51

導入百老匯規格 音樂劇「台灣有個好萊塢」的科技秘密

2020-01-12 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top