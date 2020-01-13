藝博黃金周報到！台北當代領軍 三天看四場

把周末空下來，四場藝博會即將集中在1月17日至19日三天登場。可慶幸的是，其中兩場展場接近，還有一場特別準備接駁車與主場相接，讓觀眾遊走不同展場更輕鬆。

這場藝博嘉年華，無疑以「台北當代」為主場。由藝界聞人Magnus Renfrew（任天晉）規畫的台北當代，正如他在港創辦的Art HK及Art Basel Hong Kong，去年甫創辦就驚艷國際，還有好些國際藝廊因此來台設點。看好台北藝界潛力，任天晉邀來任職北京藝壇15年的岳鴻飛（Robin Peckham）長駐台北，擔任聯合總監。

這回台北當代延續首屆獲英媒稱「台北當代成就了台灣國際級藝博」的威力，集結99家全球頂尖藝廊，其中23家在台擁有永久展覽空間。展區共分「畫廊精萃」、「新生畫廊計畫」、「個人展藝」、「藝術沙龍」、「裝置藝術」等。

在畫廊精萃展區，台北當代獻上全球75家國際級頂尖畫廊，其中多數來自亞洲；新生畫廊計畫推薦七家營運未滿八年、充滿創新潛力的年輕畫廊。個人展藝則以個展形式，聚焦新興藝術家及藝術大師，包括被尊為新媒體藝術之父的韓裔美籍藝術家白南準，以及作品揉雜東西方靈魂、在童趣中展現狂放社會批判的英德混血藝術家喬納森・米斯等。

台北當代也精選25件展品，包括近年深受時尚界甚至娛樂圈歡迎的蜷川實花的花朵攝影；以傾瀉顏料的「瀑布」系列聞名的美國抽象藝術家帕特．斯蒂爾「台北」系列新作；英國當代藝術圈最具國際影響力的藝術家Julian Opie作品；美國極簡大師「玩弄光與色的魔術師」丹．弗拉文經典等。另有美國戰後重要畫家赫爾德的「御夫座 II」、「顏料畫」系列等。

台灣藝術家方面，有抽象畫的前衛開拓者李元佳、曾被譽為「紐約三劍客」之一的陳昭宏、中生代藝術家郭維國、七年級生藝術家吳季璁等。展場還有豪華朗機工、陳萬仁、中國藝術家艾未未的裝置藝術。在台北南港展覽館一館四樓展出。

以最高端飯店型藝博會自許的ONE ART Taipei 2020藝術台北（OAT），本次也在台北西華飯店回歸，匯集亞太區共67間畫廊參與。在「藝術無限」展區，將展出草間彌生、舟越桂等著名藝術家作品，另也有以街頭塗鴉與潮流公仔為主的藝術品，以及爵士攝影藝廊等媒體藝術。為銜接台北當代人氣，OAT還提供免費接駁車，定點往返西華飯店與南港展覽館。

同樣是今年第二次舉辦的藝術未來（Art Future），本次兵分兩路。在富邦國際會議中心舉行的當代新銳藝術展，以展板方式呈現，其中最吸睛的是謝德慶在轉為行為藝術前的平面藝術展；在神旺大飯店的「當代藝術展區」及「亞洲新星獎」，則是飯店型展覧會，集合近40間畫廊，另精選國內大學美術系研究生作品。

今年才上路的「WHAAAAAT’S STUDIO OPENING」藝博，也走飯店式，地點選擇接近南港展覽館的南港老爺行旅，好承接台北當代人氣。