漫步玫瑰花海！Dior全新漫舞玫瑰香水，噴發迷人蜜糖味

想像一下，漫舞在玫瑰花海中，該有多浪漫呢？Dior迪奧旗下在亞洲最熱賣的Miss Dior香水，推出全新「Miss Dior漫舞玫瑰淡香水」，交織兩款最迷人的格拉斯玫瑰與大馬士革玫瑰，濃郁的蜜糖味與義大利柑橘清新、白麝香的優雅與沈穩廣藿香，交織出一款聞起來讓人怦然心動的全新淡香水，邀來娜塔莉波曼（Natalie Portman）拍攝代言廣告，身著迪奧高級訂製服，在玫瑰花海中起舞，鼻間都彷彿聞到醉人的玫瑰香氣。

迪奧首席調香師FRANÇOIS DEMACHY，在調製Miss Dior漫舞玫瑰淡香水時，不只是呈現單一玫瑰的香味，而是被萬千玫瑰花海環繞盛放的意象，喚醒對玫瑰優雅的蜜糖香氣回憶，環饒其中。

Miss Dior漫舞玫瑰淡香水中，運用了兩款截然不同風格的玫瑰花，被譽為「花中之后」的格斯拉玫瑰，得在清晨時分手工採收，才能保存下其蜜糖般的馥郁香氣，另一個大馬士革玫瑰香氣，則是活潑輕盈，濃郁蜜糖與活潑，中和出一段彷彿漫舞其中的最佳比例香氣。

FRANÇOIS DEMACHY在前調加入清新氣息的義大利柑橘，先以果香味挑醒氣息，中調則是玫瑰香氣，尾調以白麝香延續玫瑰的動人氣息，廣藿香的溫厚底蘊，加深對這款香水的深刻記憶。