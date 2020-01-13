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漫步玫瑰花海！Dior全新漫舞玫瑰香水，噴發迷人蜜糖味

2020-01-13 12:54聯合報 記者劉小川／台北即時報導

想像一下，漫舞在玫瑰花海中，該有多浪漫呢？Dior迪奧旗下在亞洲最熱賣的Miss Dior香水，推出全新「Miss Dior漫舞玫瑰淡香水」，交織兩款最迷人的格拉斯玫瑰與大馬士革玫瑰，濃郁的蜜糖味與義大利柑橘清新、白麝香的優雅與沈穩廣藿香，交織出一款聞起來讓人怦然心動的全新淡香水，邀來娜塔莉波曼（Natalie Portman）拍攝代言廣告，身著迪奧高級訂製服，在玫瑰花海中起舞，鼻間都彷彿聞到醉人的玫瑰香氣。

迪奧首席調香師FRANÇOIS DEMACHY，在調製Miss Dior漫舞玫瑰淡香水時，不只是呈現單一玫瑰的香味，而是被萬千玫瑰花海環繞盛放的意象，喚醒對玫瑰優雅的蜜糖香氣回憶，環饒其中。

Miss Dior漫舞玫瑰淡香水中，運用了兩款截然不同風格的玫瑰花，被譽為「花中之后」的格斯拉玫瑰，得在清晨時分手工採收，才能保存下其蜜糖般的馥郁香氣，另一個大馬士革玫瑰香氣，則是活潑輕盈，濃郁蜜糖與活潑，中和出一段彷彿漫舞其中的最佳比例香氣。

FRANÇOIS DEMACHY在前調加入清新氣息的義大利柑橘，先以果香味挑醒氣息，中調則是玫瑰香氣，尾調以白麝香延續玫瑰的動人氣息，廣藿香的溫厚底蘊，加深對這款香水的深刻記憶。

在香水廣告中，娜塔莉波曼身著迪奧特別打造的玫瑰花瓣高級訂製服，就在漫天撒落的玫瑰花瓣下漫舞，為Miss Dior漫舞玫瑰淡香水揭開最迷人的序幕。全新香水1月13日正式上市。

娜塔莉波曼在玫瑰花雨中起舞。圖／迪奧提供
娜塔莉波曼在玫瑰花雨中起舞。圖／迪奧提供
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娜塔莉波曼為Miss Dior漫舞玫瑰淡香水代言。圖／迪奧提供
娜塔莉波曼為Miss Dior漫舞玫瑰淡香水代言。圖／迪奧提供
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Miss Dior漫舞玫瑰淡香水結合兩款截然不同的玫瑰香氣。圖／迪奧提供
Miss Dior漫舞玫瑰淡香水結合兩款截然不同的玫瑰香氣。圖／迪奧提供
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娜塔莉波曼為Miss Dior漫舞玫瑰淡香水代言。圖／迪奧提供
娜塔莉波曼為Miss Dior漫舞玫瑰淡香水代言。圖／迪奧提供
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娜塔莉波曼為Miss Dior漫舞玫瑰淡香水代言。圖／迪奧提供
娜塔莉波曼為Miss Dior漫舞玫瑰淡香水代言。圖／迪奧提供
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Miss Dior漫舞玫瑰淡香水50ml／3,350元；100ml／4,650元...
Miss Dior漫舞玫瑰淡香水50ml／3,350元；100ml／4,650元。圖／迪奧提供
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Dior義大利廣告

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