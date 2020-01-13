不等周年慶Samsonite祭出優惠 輕鬆換新包款過新年

如果正在物色新的包款，可別忘了Samsonite RED從即日起推出「舊換新」活動，直接以72折的優惠換購指定系列袋包，還能同時做公益，讓用不到的舊包包也能再次創造價值。

Samsonite在多年前曾經推出過類似「舊換新」的活動，讓消費者捐出家中不用的舊行李箱就能以優惠價格入手全新款，延續了同樣的概念，主打商務包款的Samsonite RED也在2019年有著相同的企劃，倍受好評。因此，在新的一年到來時，品牌仍舊發起的舊包換新公益活動，鼓勵民眾響應環保做公益，將家中閒置或即將汰換的背包帶到指定通路，即享新包入手優惠折抵，最低達到72折。而且Samsonite RED還會將收到的舊包款整理後，轉贈給財團法人博幼社會福利基金會，讓愛心不過季。