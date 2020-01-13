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不等周年慶Samsonite祭出優惠 輕鬆換新包款過新年

2020-01-13 12:14聯合報 記者曾智緯／即時報導

如果正在物色新的包款，可別忘了Samsonite RED從即日起推出「舊換新」活動，直接以72折的優惠換購指定系列袋包，還能同時做公益，讓用不到的舊包包也能再次創造價值。

Samsonite在多年前曾經推出過類似「舊換新」的活動，讓消費者捐出家中不用的舊行李箱就能以優惠價格入手全新款，延續了同樣的概念，主打商務包款的Samsonite RED也在2019年有著相同的企劃，倍受好評。因此，在新的一年到來時，品牌仍舊發起的舊包換新公益活動，鼓勵民眾響應環保做公益，將家中閒置或即將汰換的背包帶到指定通路，即享新包入手優惠折抵，最低達到72折。而且Samsonite RED還會將收到的舊包款整理後，轉贈給財團法人博幼社會福利基金會，讓愛心不過季。

另外，推出新包款的還有TUMI，保留每季時尚且多功能的特色，讓新款Voyageur袋包使用全新深藍印花布料輔以漆皮配飾，並配上金色細節設計和花形圖案吊飾，展現全新印花魅力。如Harper後背包是內部有更大容量的筆電專屬間隔和防水水壺內袋，從袋子內外皆可方便拿取。而Troy側背包大小適中，方便使用者在每一趟旅途中攜帶在身邊。在這季TUMI主打的黑莓配色中，Ruma斜背包小巧卻非常適合攜帶機票，護照，電話，錢包，鑰匙等，能夠容納你所有的隨身物品。

Samsonite RED CALVAD黑色後背包6,980元。圖／Samson...
Samsonite RED CALVAD黑色後背包6,980元。圖／Samsonite提供
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TUMI Voyageur Jane兩用後背包13,500元。圖／TUMI提供
TUMI Voyageur Jane兩用後背包13,500元。圖／TUMI提供
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Samsonite RED從即日起推出「舊換新」活動，直接以72折的優惠換購指定...
Samsonite RED從即日起推出「舊換新」活動，直接以72折的優惠換購指定系列袋包。圖／Samsonite提供
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Samsonite RED從即日起推出「舊換新」活動，直接以72折的優惠換購指定...
Samsonite RED從即日起推出「舊換新」活動，直接以72折的優惠換購指定系列袋包。圖／Samsonite提供
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Samsonite RED PLANTPACK 2黑色後背包5,800元。圖／S...
Samsonite RED PLANTPACK 2黑色後背包5,800元。圖／Samsonite提供
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