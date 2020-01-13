悅讀書房／日本政府離開那天 花蓮豐田移民村誌揭真相

聯合晚報「悅讀書房」本期「每月精選」推薦楊富民所著《後山來去：豐田村誌》（大塊文化出版），是由花蓮縣牛犁社區交流協會兩代社區工作者，費近20年收集日本時代移民村「豐田村」民眾口述歷史而成。

1911年，日本政府有感在台日人思鄉情，在東部打造起街道民情日本化的移民村，花蓮壽豐鄉的豐田村，即在兩年後被選中建造。然而因政策倉促、氣候問題等，日政府於1917年宣告移民村政策失敗，開始招募漢人進駐。自此，不同族群共同形構豐田村。

本書難能可貴的是，編纂者用心納入每一族群：幼時恐懼被日人欺負的客家人，土地被日本政府收走、流浪到豐田村被誤認客家人的福佬人，想殺「日本鬼子」不成卻挖出豐田玉的榮民，來台尋早年居住記憶的日本人，原住民、新住民……猶如台灣縮影。不同族群聲音都可被公平聽見，這是今日台灣最珍貴的對待歷史態度，值得喝采。

以下摘自「不動明王」一篇：

日本人所擔心的暴動最終並沒有發生，甚至比預期的更加平和。

遣返的那一天，他們打開家門就看到台灣人背著行囊，身後用牛車拖著一家行當，等在那裡。這些人有的早已約好了，以現金換取他們的房產；也有的純粹是等著他們走，以便迅速占領房屋。但哪怕是單純占領房屋，過程也是安靜且有秩序，沒有任何爭吵、不快。先來的等著，後來的見此處有人「排隊」，便主動另覓下一處空屋；不小心挑到已經販售的房子，日本人便出來提醒，外頭的台灣人則道謝離去。

日本人坐上火車到花蓮港，再坐船出發回國。因為相識的日人在火車上，一些台灣大人、小孩紛紛擠在車窗外，葉欽富就是其中一位。木原勝衛先生離去時，將菸樓、地產都給了他，他內心無限感激，特別前來送別木原一家人。火車頭嗚一聲冒出蒸騰的白煙，車輪吃力地往前推進，車上響起《君之代》，火車緩緩開動了，一時車裡車外淨是不斷揮舞的手。有人將頭伸出窗外，或許還想再看一眼這片土地吧，終究他們沒能如歌詞說的，在台灣住到「細石成巨岩，山岩生綠苔」。

葉欽富目送火車遠去，直到再也看不見。那些車廂中滿臉通紅引吭高歌或低頭啜泣的畫面，直到他老了都還常想起。明明同一片土地一起長大的人，怎麼會是不同的人呢？台灣人被日本人欺負，日本人許多時候又怕著原住民，原住民又常遭台灣人欺騙⋯⋯

日本人離去後，來自米棧村的部落，結夥取得民族街上的幾處日人房屋。幾戶台灣人家便聯合上門，告訴這些部落的人，說擁有房屋就要繳交地價稅，還要課徵土地稅，說之後國民政府的稅務官員會要他們繳交多少多少錢⋯⋯最後才說，不如由他們收購房子，大家賺一筆錢回部落算了。原住民聽了不僅向他們道謝，也不計較房價之微薄，就回米棧的部落去了。

葉欽富無法對這件事說些什麼，畢竟自己取得木原先生的土地與菸樓，已經招人忌妒了，至於村子裡，大家有房子住了，誰還願意搭理那些部落的人？

眾人倏然從「戰敗國」變成「戰勝國」，莫名的喜悅的確令大家有些不知所措，但生活確實變得踏實起來。政府換了，生活還是得過，地方仕紳除了準備迎接國民政府軍之外，更重要的還有迎「地方的神」，不久便召開日本人走後的第一次神社會議。

葉欽富也被召集參加會議討論，和另一位住在中里的楊添財，是少數能居住在日本村落的台灣人，甚至還是最熟悉村子裡的人。黃水發作為會議的召集人之一，則是最受大家敬重的台灣人。