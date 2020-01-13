親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

菲律賓火山噴發！首都火山灰封城，沈默43年的爆發危機

開票夜取消記者會吃火鍋挨批 韓國瑜這樣回應

悅讀書房／日本政府離開那天 花蓮豐田移民村誌揭真相

2020-01-13 12:01聯合報 記者何定照／台北即時報導

聯合晚報「悅讀書房」本期「每月精選」推薦楊富民所著《後山來去：豐田村誌》（大塊文化出版），是由花蓮縣牛犁社區交流協會兩代社區工作者，費近20年收集日本時代移民村「豐田村」民眾口述歷史而成。

1911年，日本政府有感在台日人思鄉情，在東部打造起街道民情日本化的移民村，花蓮壽豐鄉的豐田村，即在兩年後被選中建造。然而因政策倉促、氣候問題等，日政府於1917年宣告移民村政策失敗，開始招募漢人進駐。自此，不同族群共同形構豐田村。

本書難能可貴的是，編纂者用心納入每一族群：幼時恐懼被日人欺負的客家人，土地被日本政府收走、流浪到豐田村被誤認客家人的福佬人，想殺「日本鬼子」不成卻挖出豐田玉的榮民，來台尋早年居住記憶的日本人，原住民、新住民……猶如台灣縮影。不同族群聲音都可被公平聽見，這是今日台灣最珍貴的對待歷史態度，值得喝采。

以下摘自「不動明王」一篇：

日本人所擔心的暴動最終並沒有發生，甚至比預期的更加平和。

遣返的那一天，他們打開家門就看到台灣人背著行囊，身後用牛車拖著一家行當，等在那裡。這些人有的早已約好了，以現金換取他們的房產；也有的純粹是等著他們走，以便迅速占領房屋。但哪怕是單純占領房屋，過程也是安靜且有秩序，沒有任何爭吵、不快。先來的等著，後來的見此處有人「排隊」，便主動另覓下一處空屋；不小心挑到已經販售的房子，日本人便出來提醒，外頭的台灣人則道謝離去。

日本人坐上火車到花蓮港，再坐船出發回國。因為相識的日人在火車上，一些台灣大人、小孩紛紛擠在車窗外，葉欽富就是其中一位。木原勝衛先生離去時，將菸樓、地產都給了他，他內心無限感激，特別前來送別木原一家人。火車頭嗚一聲冒出蒸騰的白煙，車輪吃力地往前推進，車上響起《君之代》，火車緩緩開動了，一時車裡車外淨是不斷揮舞的手。有人將頭伸出窗外，或許還想再看一眼這片土地吧，終究他們沒能如歌詞說的，在台灣住到「細石成巨岩，山岩生綠苔」。

葉欽富目送火車遠去，直到再也看不見。那些車廂中滿臉通紅引吭高歌或低頭啜泣的畫面，直到他老了都還常想起。明明同一片土地一起長大的人，怎麼會是不同的人呢？台灣人被日本人欺負，日本人許多時候又怕著原住民，原住民又常遭台灣人欺騙⋯⋯

日本人離去後，來自米棧村的部落，結夥取得民族街上的幾處日人房屋。幾戶台灣人家便聯合上門，告訴這些部落的人，說擁有房屋就要繳交地價稅，還要課徵土地稅，說之後國民政府的稅務官員會要他們繳交多少多少錢⋯⋯最後才說，不如由他們收購房子，大家賺一筆錢回部落算了。原住民聽了不僅向他們道謝，也不計較房價之微薄，就回米棧的部落去了。

葉欽富無法對這件事說些什麼，畢竟自己取得木原先生的土地與菸樓，已經招人忌妒了，至於村子裡，大家有房子住了，誰還願意搭理那些部落的人？

眾人倏然從「戰敗國」變成「戰勝國」，莫名的喜悅的確令大家有些不知所措，但生活確實變得踏實起來。政府換了，生活還是得過，地方仕紳除了準備迎接國民政府軍之外，更重要的還有迎「地方的神」，不久便召開日本人走後的第一次神社會議。

葉欽富也被召集參加會議討論，和另一位住在中里的楊添財，是少數能居住在日本村落的台灣人，甚至還是最熟悉村子裡的人。黃水發作為會議的召集人之一，則是最受大家敬重的台灣人。

曾經日本人禁止台灣神明，對他們來說，日本天皇才是真正的神祇後代，受大和之名眷顧，信奉神道教的他們，一旦發現台灣人神像，拿著大鐵槌就搥下去。遭到日本警察破壞的神像，黃水發會前去收拾，放在家裡嘗試著修復。

《後山來去：豐田村誌》。圖／大塊文化提供
《後山來去：豐田村誌》。圖／大塊文化提供
分享

豐田原住民移民

延伸閱讀

全台限量36雙！日本建築大師隈研吾攜手亞瑟士...

日本去年觀光客 創高

汽車商建造城市 豐田：打造生活實驗室

日本億萬富豪再引話題 公開徵女友陪繞月

派遣自衛隊赴中東 日相安倍：攸關日本經濟生死

楓康超市日本青森蘋果祭 挑戰3,600萬業績

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

木村光希拿下COACH代言 網友評「老氣」不給面子

2020-01-12 20:39

U值媒／怎麼選都有犧牲 如果「小我」是重要的別人呢？

2020-01-13 12:15

不等周年慶Samsonite祭出優惠 輕鬆換新包款過新年

2020-01-13 12:14

U值媒／揭發媒體真實醜聞 別於一般的 #MeToo電影

2020-01-13 11:54

到南韓滑雪搶便宜 酷航單程含稅只要1,788元起

2020-01-13 11:42

住進全球獨一的「雨林泡泡」！森林玻璃屋 與象群共眠

2020-01-13 11:34

2020最夯酒款！這幾支威士忌「獨獻台灣」 掀收藏風潮

2020-01-13 11:08

易烊千璽代言亞曼尼小紅管 最愛色號居然與林志玲同款

2020-01-12 19:25

楓康超市日本青森蘋果祭 挑戰3,600萬業績

2020-01-12 16:51

導入百老匯規格 音樂劇「台灣有個好萊塢」的科技秘密

2020-01-12 16:32

吳彥祖快來看！Balenciaga又推出全新兩款運動鞋

2020-01-12 15:46

逆天長腿又來了！超模凱亞「床照」大秀好身材

2020-01-12 15:18

比限量、也比美型 寶璣、海瑞溫斯頓齊推情人節腕表

2020-01-12 14:15

FPM把行李輸送帶搬進微風廣場 打造在台全新形象店

2020-01-12 13:16

2020秋冬米蘭男裝周／謝霆鋒以代言人身份首登米蘭男裝周 逆天顏值比品牌新裝更吸睛

2020-01-12 12:18

亞洲首座YSL美妝加油站在A11！免費拍MV、夯爆唇膏補貨

2020-01-12 11:59

日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證才能讓民眾信服

2020-01-12 09:39

TOTO冬季感恩回饋 下殺5.4折

2020-01-12 00:52

蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

2020-01-11 18:11

盤點新春大紅色喜氣穿搭 情侶裝自由配也很可以

2020-01-11 17:20

英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

2020-01-11 17:03

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

2020-01-11 15:55

昆凌、小野馬泫雅把N°21詮釋得好亮眼 穿搭學起來

2020-01-11 14:11

全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020-01-11 13:43

車手魂藏不住 周杰倫法國賽車場上甩尾炮製「甜甜圈」

2020-01-11 13:27

日本金柑王國宮崎首度將「金柑NOUVEAU」慶典引進台灣

2020-01-11 12:26

LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 戶外運動也耍帥

2020-01-11 12:16

DIY染出沙龍級髮色！美吾髮快速護髮染髮霜新色超美

2020-01-11 11:44

速食、餐廳年前漲價 消保處稽查

2020-01-11 00:27

孔劉呆萌帽T 台灣買得到

2020-01-10 23:22

東京奧運主場館設計者隈研吾 期待為陽明山設計建築

2020-01-10 20:27

義助澳洲大火 BALENCIAGA推出義賣商品廣邀善心大集氣

2020-01-10 20:09

曾之喬最愛粉底揭曉！米蘭時裝周妝容靠它以不變應萬變

2020-01-10 19:04

BIG BANG太陽退役後首現 機場大秀FENDI皮夾克帥到炸

2020-01-10 18:58

女主廚們「十手聯彈」聖沛黎洛發現「食代魅力女性」

2020-01-10 17:47

Jo Malone「刺繡香水枕」太美！可當隨身香包、還能收納小物

2020-01-10 16:42

本地專業鐘表網站 2019熱搜Top 100榜單火熱上線

2020-01-10 15:49

春節前漲價潮 麥當勞、漢堡王跟進

2020-01-10 14:33

百貨福袋大獎「尬車」 新光三越送BMW、微風抽賓士

2020-01-10 14:01
看更多

熱門文章

恐有兩波冷氣團接力襲台 北台灣像洗三溫暖

2020-01-12 18:40

高雄首例漢他病毒出血熱 1檳榔攤商發病、同事疑感染

2020-01-12 13:17

逆天長腿又來了！超模凱亞「床照」大秀好身材

2020-01-12 15:18

唐綺陽星座運勢週報：水瓶工作節奏被打亂 雙魚遇年長桃花

2020-01-13 07:46

影／合歡山飄雪了！山頭成銀白世界 追雪族樂直播

2020-01-13 07:53

影／不滿被獨留車上 沙皮狗狂按喇叭叫主人

2020-01-12 17:34

健保費改家戶總所得 蔡政府無法迴避的醫療改革

2020-01-12 14:07

吳德榮：今下半天轉乾冷 周五起天氣兩天一變

2020-01-13 08:34

木村光希拿下COACH代言 網友評「老氣」不給面子

2020-01-12 20:39

每日星座運勢／金牛靈感豐富創意多 適合獨立作業

2020-01-13 00:00

清晨冬雷隆隆 鄭明典：對流旺盛導致

2020-01-13 07:48

冷氣團發威各地濕冷！傍晚前可追雪 明天低溫下探10度

2020-01-13 09:43

【人生劇場】萬云／籌碼

2020-01-13 06:00

誰來資助認養 世展會將選擇權還給孩子

2020-01-13 00:16

【我見我思】巧爾／幸福的心境

2020-01-13 06:00

酒國英雄半百就失智 醫師籲及時治療

2020-01-13 09:59

天氣轉冷心血管患者爆增 醫師：胸悶痛趕快就醫

2020-01-13 09:03

選後憂鬱如何解？ 運動、書寫有助轉念

2020-01-12 15:02

【新手父母】羽毛／擠乳哲學

2020-01-13 06:00

美食拼盤／美國頂級冰淇淋 漢來海港獨家嘗鮮

2020-01-12 12:47

少子化趨勢 認養國內孩子 至少等8個月

2020-01-13 00:16

菲律賓塔爾火山噴發！華航、長榮航班取消懶人包

2020-01-13 11:03

美豬進口放不放？ 學者：不可迴避的問題

2020-01-12 12:48

楓康超市日本青森蘋果祭 挑戰3,600萬業績

2020-01-12 16:51

雙北嚴防流感 160萬劑疫苗提供施打

2020-01-12 23:56

三年首例 高雄女攤販染漢他病毒

2020-01-12 23:43

影／零下5度！玉山降13分鐘冰霰

2020-01-13 09:14

2020最夯酒款！這幾支威士忌「獨獻台灣」 掀收藏風潮

2020-01-13 11:08

FPM把行李輸送帶搬進微風廣場 打造在台全新形象店

2020-01-12 13:16

冬季小朋友過敏性鼻炎 中醫教你2藥1灸調養

2020-01-12 12:56

大陸冷氣團來襲 雪霸369山莊以上今早飄了一場雪

2020-01-13 11:09

易烊千璽代言亞曼尼小紅管 最愛色號居然與林志玲同款

2020-01-12 19:25

南橫天池通車首日 遊客歡呼「久違了！天池」

2020-01-13 11:50

吳彥祖快來看！Balenciaga又推出全新兩款運動鞋

2020-01-12 15:46

左右肩不平 5招找回身體平衡

2020-01-13 00:27

野生鼬獾現身玉山遊憩區 咬人遭逮驗出狂犬病

2020-01-13 12:19

每年新增2.5萬糖尿病患者 併發症也不可小覷

2020-01-13 11:02

健康相談室／喝水就胖？調整體質因人而異

2020-01-12 12:39

菲律賓火山噴發長榮、華航多班取消 無台灣團受影響

2020-01-13 11:54

導入百老匯規格 音樂劇「台灣有個好萊塢」的科技秘密

2020-01-12 16:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top