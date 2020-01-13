7-ELEVEN把愛找回來連續6年關懷弱勢長輩 2020首推老老照顧計畫

2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款再度與嘉義的天主教中華聖母基金會合作，以「老老重擔，有你救好」計畫，預計可服務達20萬人次。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

2026年台灣老年人口比例將超過20%、從高齡走入超高齡社會，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台2020年持續關注老年化議題，釋出全台超過5,600家門市據點、人力、行銷與系統資源，今年門市零錢捐與4大公益團體天主教中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院與一粒麥子社會福利基金會架構友善銀髮照護網絡，不僅為全台最大的公益募款平台，更成為社區友善銀髮的最後一哩路。

2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款再度與嘉義的天主教中華聖母基金會合作，以「老老重擔，有你救好」計畫提出「社區式照顧」、「居家照顧」、「照顧者服務」、「友善環境」四大服務計畫，預計可服務達20萬人次。

延續自2019年起推出引發民眾熱烈迴響的立體造型零錢捐袋，2020年第一季邀請擁有百萬粉絲的「黃阿瑪的後宮生活」，為7-ELEVEN量身打造2款立體造型零錢袋，分別為充滿喜慶的「年節款」與粉嫩色系的「春天款」，即日起民眾可以免費至全台門市索取，將隨身零錢裝入後，再投入門市零錢箱內，隨手公益就可幫助弱勢長輩改善生活。

7-ELEVEN長期關注國內高齡化議題，持續與各方公益團體齊心倡議以行動支援弱勢長輩食、衣、住、行各項需求，7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台領先國內通路，自2014年起長達6年透過門市零錢捐協助弱勢長輩改善生活，累計至今攜手超過7家公益團體，推動老年相關服務、關懷近600萬人次。

2020年7-ELEVEN把愛找回來第一季公益募款再度與嘉義的天主教中華聖母基金會合作，以「老老重擔，有你救好」計畫，預計可服務達20萬人次。圖／7-ELEVEN提供 分享 facebook

7-ELEVEN指出，除了提供平台力量號招群眾的愛心捐贈外，更串聯門市據點、門市人力，攜手在地公益團體針對弱勢長輩食、醫、住、行、娛樂各式生活需求，架構友善銀髮站護網絡，至今發展出好鄰居送餐隊、幾點了咖啡館等公益服務創舉。

7-ELEVEN好鄰居送餐隊至2019年底共有50家門市為弱勢長幼、身障者提供送餐、取餐服務，服務區域跨足台北、台中、高屏、花東等地區，送、取餐次數達25,000次，2020年服務將拓展至離島地區，預估服務門市數將提升至65家。

7-ELEVEN幾點了咖啡館自2017年起首度攜手天主教中華聖母基金會打造友善購物環境、提供失智長輩融入人群的機會，截至2019年底全台共有8家門市推動服務、參與計畫的失智長輩人次達600次，且根據IADL(工具性日常生活活動能力)功能量表評估失智長輩的行為發現，有8、9成的長輩明顯改善人際關係技能與情緒穩定度。2020年將持續複製服務到其他縣市，服務店數達10家，幫助更多失智者家庭。

1988年成立「7-ELEVEN把愛找回來」公益募款平台，陸續提供門市零錢捐、ibon慈善募款、愛心商品認捐預購、OPEN POINT愛心捐點服務等多元線上線下的公益服務，虛實融合打造國人值得依賴的公益平台，累計32年來幫助弱勢團體募集新台幣42億元，若以10元硬幣高度堆疊成近22,000座台北101大樓。

為了讓年輕世代能更貼近關注弱勢長輩需求，並喚醒起身做公益的具體行動力，7-ELEVEN把愛找回來公益平台觀察2019年公益募款現象發現，觸動年輕世代除了議題溝通外，「社群傳散」、「公益行動咖啡車」、「AR互動捐款」等創新做法，是吸引年輕人關注銀髮海嘯議題新趨勢。

7-ELEVEN指出，透過擁有百萬粉絲的「7-ELEVEN把愛找回來」Facebook粉絲團，透過影片、互動遊戲、創意貼文等作法，像是去年與臺灣吧、怪奇事務所、只要有人社群顧問攜手合作，將生硬的議題轉化為創意素材，像是以擬人化的一元ㄎㄡㄎㄡ大冒險動畫觸及300萬人次、透過密室解密遊戲提升與網友的互動率，以吸引更多消費者關注弱勢長輩議題，成功凝聚公益關注力；與人氣肖像白白日記、怪奇事務所合作在全台門市放置創意造型零錢捐袋，吸引搶拿收藏；更首創結合集團資源駛出「OPEN! LOVE愛的行動咖啡車」，全台巡迴，吸引近3,000人參加，線上線下觸及率超過兩千萬人次；更首創運用AR互動技術推出線上的「AR分享愛」公益活動，以趣味的互動遊戲、體驗活動，刺激民眾到門市投下一「幣」之力，幫助弱勢長輩改善生活起居。

2019年7-ELEVEN門市零錢捐穩定成長，觀察中南部的鄉親們已連續第10年蟬聯全台愛心捐款最高的地區，尤其是庶民商圈的傳統市場、夜市商圈愛心不落人後；台灣十大人氣廟宇鄰近的門市更有高達8成的捐款量高出全台平均值，民眾虔誠信仰拜拜之餘也不忘樂捐好施；2月農曆年愛心捐款創下歷史同期新高，緊接著元宵燈節台北、屏東等地區舉辦大型燈會更吸引大量人潮，部分門市零錢捐瞬間爆炸性成長40%。