到南韓滑雪搶便宜 酷航單程含稅只要1,788元起

今年的冬天是不是都還未感受到真正的冷呢 ? 那就趕緊把握韓國現在起至3月的滑雪季，來趟超酷的滑雪之旅。酷航1月14日 –15日 將推出快閃兩日的飛常酷促銷，飛往南韓首爾只要1,788元起，2月起台北 - 首爾大增班，天天都能飛，行程輕鬆搭配。

遊南韓除了在首爾市區逛街血拚、吃美食之外，越來越多人會選擇到近郊的江原道或京畿道來趟滑雪輕旅行，從首爾市區出發車程一到二小時就有超過十處滑雪場可以選擇，大多滑雪場皆提供完善的課程，即使完全沒有滑雪經驗，也能在專業教練的帶領之下，感受滑雪之樂。

近年來更有越來越多的滑雪場提供中文教練的服務，想到南韓學滑雪零門檻。除了純粹體驗滑雪的樂趣外，南韓滑雪場更是許多韓劇的熱門取景地，例如江原道的龍平度假村滑雪場就是超夯韓劇《鬼怪》和《冬季戀歌》的拍攝點，以及大明維瓦爾第度假村則是《藍色海洋船傳說》的場景，滑雪之餘還能兼追星。