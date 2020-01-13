住進全球獨一的「雨林泡泡」！森林玻璃屋 與象群共眠

金三角象園安納塔拉度假酒店推出「雨林泡泡」，光看照片就讓人心嚮往之，不僅蓋在森林裡，白天與大地融為一體，入夜星月高掛，與天地同步，象群就在「屋」外，日夜相陪。

這是金三角象園安納塔拉度假酒店獨步全球的設計，在泰國大象自然棲息地中蓋出圓形透明的「雨林泡泡」，旅客可整晚觀察和欣賞象群，想必是一生難忘的旅行體驗。

金三角象園安納塔拉度假酒店位於北泰古老雨林中的山巔，占地面積達160英畝，俯瞰湄公河與洛克河，環境靜謐安然，可以欣賞河流在泰國、老撾和緬甸三國匯流的壯觀景象，而大象就在這美麗的自然環境中生活。

酒店推出的兩個巨型「雨林泡泡」就位於這片雨林之中，安置於抬高的木質平台上，讓下榻的客人可以一覽無餘地欣賞大象，也可以在夜間觀星。

「雨林泡泡」由Eye In The Sky為酒店定制，使用高科技聚酯材料和Precontraint Serge Ferrari獨家技術製成，營造出一種讓人放鬆貼近大自然、享受沉浸式體驗的舒適環境。「雨林泡泡」配有空調，室內面積達22平方米，臥室與起居空間的直徑有4.5米，配有特大床和座椅區，頭頂與四周絕大部分均透明，但浴室不透明，以確保私密。

泡泡裡也有浴袍、拖鞋、潔白的床上用品、常規枕頭、羽絨枕頭及衛浴用品，如同在家一般舒適。

選擇金三角象園安納塔拉度假酒店的旅客，也可以將「雨林泡泡」作為額外的活動預訂，黃昏至黎明的整晚在泡泡中度過，清晨返回自己的客房。「雨林泡泡」體驗每晚兩人17,700泰銖起，包含裝在籃子中的晚餐和迷你吧食品飲料，提供24小時送餐服務，也可以使用泡泡中的咖啡與茶沖泡設備。