2020最夯酒款！這幾支威士忌「獨獻台灣」 掀收藏風潮

大選剛過、春節將至，各家酒商利用這個時刻全力衝刺，今年最具話題的酒款，仍是品牌的「獨獻台灣」酒款。

格蘭利威於2018年1月推出13年雪莉桶後，旋即拿下2018年單一麥芽蘇格蘭威士忌新品銷售排行的冠軍寶座，一上市就話題十足。2020年，首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)再度為台灣市場獨獻「15年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，此款承襲13年百分百雪莉桶的DNA，但選用更為珍稀頂級的西班牙Oloroso雪莉桶，透過極高比例的初次雪莉桶，賦予酒液鮮明的深沉木質香氣，猶如撒上木質調的香氛般；15年熟成，也蛻變出令人驚喜的重雪莉新風味。建議售價1,680元。

JOHNNIE WALKER藍牌今年有「鼠年珍藏」台灣標誌紀念瓶 。除了鼠年圖騰，46%酒精濃度標誌瓶身，加上鼠年為12生肖之起頭，具收藏價值。JOHNNIE WALKER藍牌堪稱頂級蘇格蘭威士忌巔峰之作，平均每一萬桶酒藏中，僅一桶能達到要求被選上，品牌採用已消逝酒廠調配，也更顯珍貴。

THE BALVENIE百富今年新春酒款中，此款在「包裝」上展現「獨具匠心」。百富聯手囊括iF、紅點與IDEA等國際設計大獎的當代藝術家范承宗，合作推出 「富•竹」百富春節限量禮盒，以台灣竹作為創作媒材，也取其高貴情操與節節高升的寓意，禮盒以層層堆疊的竹條創造獨特的光影效果，球體外型飽滿圓融，手工打造，限量12座。內含12年糖心橡木單一麥芽威士忌、14年泥煤週單一麥芽威士忌、26年深烘焙單一麥芽威士忌，售價88,888元。

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