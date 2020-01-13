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資生堂首家頂規旗艦店在A13 日式時髦氣息彷彿置身銀座

2020-01-13 10:34經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

資生堂SHISEIDO GINZA TOKYO全台首間旗艦店進駐遠東信義A13，佔地12坪斥資千萬，氣勢亮眼的時尚外觀設計，讓人彷彿置身日本東京銀座，並以資生堂經典紅作為店裝主色調，呈現摩登簡約的現代日式時髦氣息。

踏入資生堂遠東信義A13旗艦店，迎面而來的是入口處天花板懸掛360度環繞四面數位LED屏幕，除了全產品外，更首度針對資生堂國際櫃頂級極上御藏系列特別設立了獨家護膚體驗區。

此外，這裡還另設有全台獨家限量禮盒包裝服務，凡於櫃上購買兩項產品（不限金額及品項），即可免費享有禮盒包裝服務，呈現一期一會的日式細膩服務精神。

同時，資生堂超進化底妝系列近來也再添「持久粉餅」和「光感氣墊」二款新成員，其中超進化持久粉餅延續資生堂獨家的特色粉餅，以可乾濕兩用為特色，且粉末細緻能使妝容抗熱、抗濕，隨時維持清新妝感，無須一直重複補妝，同時還內含SPF35/PA+++，訴求可有效防禦紫外線

另一款新品超進化光感氣墊，強調內含時間調控粉末+極致亮化粉末，可依膚況調節光線反射，預防出油、黯沉、有效遮瑕，跟超進化持久氣墊相比，可使妝容更加透亮。

資生堂超進化底妝系列近來再添「持久粉餅」和「光感氣墊」二款新成員。 圖／資生堂提...
資生堂超進化底妝系列近來再添「持久粉餅」和「光感氣墊」二款新成員。 圖／資生堂提供
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資生堂首家頂規旗艦店進駐遠東信義A13，日式時髦氣息彷彿置身日本東京銀座。 圖／...
資生堂首家頂規旗艦店進駐遠東信義A13，日式時髦氣息彷彿置身日本東京銀座。 圖／資生堂提供
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資生堂紫外線F35

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