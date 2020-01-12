導入百老匯規格 音樂劇「台灣有個好萊塢」的科技秘密

在藝術、創作工作領域我們經常能看到各種蘋果裝置的身影，不只是在不同裝置之間容易快速溝通，更重要的是，還能搭配許多能讓工作流程變得更加順暢的科技應用軟體，並且運行穩定。

廣受好評、近期正於國家戲劇院演出中的音樂劇「台灣有個好萊塢」，是由流行音樂與劇場影視知名的跨界音樂人，也是三金常客的王希文打造，他在這部劇中擔任作曲、音樂執導與現場樂隊指揮，趁著演出前的空擋，特別跟我們分享了在百老匯已經行之有年，但在台灣劇場才逐漸開始熟悉的科技應用，如何改變藝術創作圈的工作流程。

王希文首先分享了一套可以在iPhone、iPad上使用的樂譜軟體「forScore」，一場音樂劇演出中至少有10～20首左右曲目，不僅不同樂器、樂手有不同的樂譜，每次練習、演出也都會有新的註記，以往使用紙本不僅會消耗非常大量的紙張，對於保存、修改調整也都是挑戰。透過這款App搭配iPad Pro與Apple Pencil，不僅可以享有與紙本幾乎相同的筆觸使用體驗，還可輕鬆修改、查詢每個版本的註記，甚至可以解決演出中紙本翻頁可能帶來的噪音干擾。

內建調音器、節拍器、鋼琴鍵盤功能，還可錄音之後分析自己的演奏，除了能雲端儲存、分享樂譜，還支援藍牙翻譜腳踏板，不用動手就能控制翻頁。進階版功能還可以從控制台控制整個樂團的翻頁進度。以前可能需要透過五個App才能完成的工作，現在只要使用「forScore」就可達成，是從基礎的音樂學習到專業的音樂演出都適用的一套軟體。

王希文也帶我們潛入演出前的「樂池」，直擊兩位琴師使用MacBook Pro搭配「MainStage」軟體，用兩台電子琴就能變化出超多樂器音色，也解決人力、大型樂器擺放空間還有收音問題，輕鬆就能讓編曲變得更豐富。同樣能透過踏板來切換不同樂器音色，還可與Logic Pro X編曲軟體及GarageBand樂器演奏軟體搭配使用。

另外，音場音效設計洪伊俊則分享了也是透過MacBook Pro運作的音效播放軟體「QLab」，主要功能是執行預先排定的音效效果，透過事前的編程設定，順暢地在演出過程中完美呈現。這套軟體他從2008年就開始使用，以前也曾透過其他系統的電腦來執行，但還是在Mac系統上操作最穩定。