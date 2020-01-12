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吳彥祖快來看！Balenciaga又推出全新兩款運動鞋

2020-01-12 15:46聯合報 記者吳曉涵／專題即時報導

前陣子香港男星吳彥祖在個人IG上傳Balenciaga、香奈兒的運動鞋並大罵這些精品時尚大牌設計的運動鞋非常不優雅、是「小丑鞋」。而隨著新的一年到來，Balenciaga就一連推出兩款嶄新的運動鞋，不知道會不會又要讓吳彥祖有新的意見想發表呢？

Balenciaga的鞋款的外型和功能性向來借鏡各領域需求，以近日才開賣的Zen系列為例，就是受武術、足球運動員和休閒運動愛好者等使用的鞋款啟發，是一雙以非皮革製成的輕量鞋款。沒有笨重的鞋底，而是主打光滑的鞋緣、緊密貼合的形狀，並把鞋帶藏在鞋舌後，打造出非常簡約單純的撞色外型，共提供霧面或漆皮款，鞋舌上也標註品牌完整Logo與BB標誌，更具識別度。目前官網已經上架，1月20日將在特選門市發售，不到兩萬的售價也是Balenciaga運動鞋商品中較好入手的代表單品。

而另一款Tyrex系列運動鞋，則是巧妙把Balenciaga經典辦公鞋與高科技運動鞋元素結合，優雅細長的鞋身由不對稱、彎曲有致的網狀線條和運動元素交錯而成，很像人體的肌肉組成，採用非皮革的高度耐磨材質製成，鞋底造型則像一個無限象徵符號，具有減震效用，鞋頭上也標誌了Tyrex字樣。共有四種顏色可選擇，首波上市選在1月27日於全球精選店點和品牌官網限量開賣，預計3月於Balenciaga門市全面販售。

春夏秀上模特兒穿著Tyrex系列運動鞋。圖／Balenciaga提供
春夏秀上模特兒穿著Tyrex系列運動鞋。圖／Balenciaga提供
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Tyrex系列運動鞋，售價落在32,500到36,900元之間。圖／Balenc...
Tyrex系列運動鞋，售價落在32,500到36,900元之間。圖／Balenciaga提供
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Tyrex系列運動鞋，售價落在32,500到36,900元之間。圖／Balenc...
Tyrex系列運動鞋，售價落在32,500到36,900元之間。圖／Balenciaga提供
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春夏秀上模特兒穿著Tyrex系列運動鞋。圖／Balenciaga提供
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Tyrex系列運動鞋，售價落在32,500到36,900元之間。圖／Balenc...
Tyrex系列運動鞋，售價落在32,500到36,900元之間。圖／Balenciaga提供
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Zen運動鞋，18,450元。圖／Balenciaga提供
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品牌香港

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