吳彥祖快來看！Balenciaga又推出全新兩款運動鞋

前陣子香港男星吳彥祖在個人IG上傳Balenciaga、香奈兒的運動鞋並大罵這些精品時尚大牌設計的運動鞋非常不優雅、是「小丑鞋」。而隨著新的一年到來，Balenciaga就一連推出兩款嶄新的運動鞋，不知道會不會又要讓吳彥祖有新的意見想發表呢？

Balenciaga的鞋款的外型和功能性向來借鏡各領域需求，以近日才開賣的Zen系列為例，就是受武術、足球運動員和休閒運動愛好者等使用的鞋款啟發，是一雙以非皮革製成的輕量鞋款。沒有笨重的鞋底，而是主打光滑的鞋緣、緊密貼合的形狀，並把鞋帶藏在鞋舌後，打造出非常簡約單純的撞色外型，共提供霧面或漆皮款，鞋舌上也標註品牌完整Logo與BB標誌，更具識別度。目前官網已經上架，1月20日將在特選門市發售，不到兩萬的售價也是Balenciaga運動鞋商品中較好入手的代表單品。