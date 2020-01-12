親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

大馬羽賽／不敵陳雨菲居亞軍 戴資穎返球后差一步

紅金限量包裝顏值爆表!香奈兒超炫耀絲絨唇膏#58超限定

2020-01-12 14:51聯合報 記者劉小川／台北即時報導

農曆新年即將到來，想要拜年，當然不可缺少的是好運配件，香奈兒讓妳不只外在美麗，更是優雅與氣質的首選。香奈兒（CHANEL）應景於農曆年間，特別推出了旗下超炫耀的絲絨唇膏。

喜愛香奈兒的死忠粉絲們，一定不陌生的超炫耀的絲絨唇膏，新推出紅色限定版#58酒漬櫻桃，塗抹上去，讓妳熬夜隔日也有好氣色，一抹超顯白。

香奈兒超炫耀絲絨唇膏#58酒漬櫻桃，以往黑色的唇膏管身，變身成喜氣又優雅的紅色，搭配著內部管身為金色，更映襯著這年節氣氛，拿出來補妝，妳就是優雅的時尚女王

香奈兒超炫耀的絲絨唇膏紅色限定版#58／1,320元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀的絲絨唇膏紅色限定版#58／1,320元。圖／香奈兒提供
分享
香奈兒超炫耀絲絨唇膏#58酒漬櫻桃試色。 圖／摘自小紅書
香奈兒超炫耀絲絨唇膏#58酒漬櫻桃試色。 圖／摘自小紅書
分享
香奈兒超炫耀絲絨唇膏#58酒漬櫻桃試色。 圖／摘自小紅書
香奈兒超炫耀絲絨唇膏#58酒漬櫻桃試色。 圖／摘自小紅書
分享
香奈兒超炫耀的絲絨唇膏紅色限定版#58／1,320元。圖／香奈兒提供
香奈兒超炫耀的絲絨唇膏紅色限定版#58／1,320元。圖／香奈兒提供
分享

香奈兒女王拜年

延伸閱讀

2020最好拍！亞洲首座YSL BEAUTY...

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰...

妻見車上遺落女性用品他臉綠 真相大白還清白

變性男模靠獨特魅力擠下勁敵！2019模特兒排...

鼠年限定！媚比琳「米奇雕刻唇膏、霓光米奇氣墊...

小香迷請筆記！香奈兒「迷你包」澎派組合明年6...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

亞洲首座YSL美妝加油站在A11！免費拍MV、夯爆唇膏補貨

2020-01-12 11:59

比限量、也比美型 寶璣、海瑞溫斯頓齊推情人節腕表

2020-01-12 14:15

FPM把行李輸送帶搬進微風廣場 打造在台全新形象店

2020-01-12 13:16

2020秋冬米蘭男裝周／謝霆鋒以代言人身份首登米蘭男裝周 逆天顏值比品牌新裝更吸睛

2020-01-12 12:18

日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證才能讓民眾信服

2020-01-12 09:39

TOTO冬季感恩回饋 下殺5.4折

2020-01-12 00:52

蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

2020-01-11 18:11

盤點新春大紅色喜氣穿搭 情侶裝自由配也很可以

2020-01-11 17:20

英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

2020-01-11 17:03

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

2020-01-11 15:55

昆凌、小野馬泫雅把N°21詮釋得好亮眼 穿搭學起來

2020-01-11 14:11

全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020-01-11 13:43

車手魂藏不住 周杰倫法國賽車場上甩尾炮製「甜甜圈」

2020-01-11 13:27

日本金柑王國宮崎首度將「金柑NOUVEAU」慶典引進台灣

2020-01-11 12:26

LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 戶外運動也耍帥

2020-01-11 12:16

DIY染出沙龍級髮色！美吾髮快速護髮染髮霜新色超美

2020-01-11 11:44

速食、餐廳年前漲價 消保處稽查

2020-01-11 00:27

孔劉呆萌帽T 台灣買得到

2020-01-10 23:22

東京奧運主場館設計者隈研吾 期待為陽明山設計建築

2020-01-10 20:27

義助澳洲大火 BALENCIAGA推出義賣商品廣邀善心大集氣

2020-01-10 20:09

曾之喬最愛粉底揭曉！米蘭時裝周妝容靠它以不變應萬變

2020-01-10 19:04

BIG BANG太陽退役後首現 機場大秀FENDI皮夾克帥到炸

2020-01-10 18:58

女主廚們「十手聯彈」聖沛黎洛發現「食代魅力女性」

2020-01-10 17:47

Jo Malone「刺繡香水枕」太美！可當隨身香包、還能收納小物

2020-01-10 16:42

本地專業鐘表網站 2019熱搜Top 100榜單火熱上線

2020-01-10 15:49

春節前漲價潮 麥當勞、漢堡王跟進

2020-01-10 14:33

百貨福袋大獎「尬車」 新光三越送BMW、微風抽賓士

2020-01-10 14:01

「迷彩風」超潮！華航×North Face機上盥洗包全新登場

2020-01-10 13:21

好事會「花生」！「史努比轉轉花生第3彈」7-11獨賣　16款轉圈圈超呆萌

2020-01-10 12:44

限量4千個的米奇米妮行李箱快搶！7-11「第2波迪士尼集點送」1月15日登場

2020-01-10 12:08

一點一點找回喜歡的事情 「我選擇，生活中只做想做的事」

2020-01-10 11:34

台北茶花展登場 珍貴黑色茶花吸睛

2020-01-10 11:29

農曆年前物價升 肯德基、麥當勞漲完換漢堡王漲

2020-01-10 11:26

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

2020-01-10 11:04

考量營運策略 麥當勞：15日起部分產品調整價格

2020-01-10 10:47

星巴克進駐台泥DAKA 「花蓮和平門市」成打卡熱門景點

2020-01-10 01:44

白皙美腿秀粉紅小白鞋 劉詩詩示範新年招桃花穿搭

2020-01-09 23:18

想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

2020-01-09 23:06

餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

2020-01-09 22:18
看更多

熱門文章

冷空氣南下 吳德榮：愈晚愈冷 北市最低溫12度

2020-01-12 07:23

殺破狼周運勢／雙子尾牙抽大獎機率高 天秤被爛桃花纏上

2020-01-12 00:00

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

2020-01-12 10:04

好市多超高檔冰淇淋被嫌貴 網：官網一個200元

2020-01-11 18:37

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

2020-01-11 15:55

選後失眠、情緒低落 精神科醫師六招教你遠離悲情

2020-01-11 21:58

回家投票！高鐵昨運量創史上第5高、南下人次破紀錄

2020-01-11 16:31

每日星座運勢／雙子不宜做重大決定 出門會有好運

2020-01-12 00:00

呼籲蔡英文正視氣候變遷 彭啟明：沒跟上國際腳步

2020-01-12 09:02

每日星座運勢／射手風度決定好運氣 事業循序漸進

2020-01-12 00:00

蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

2020-01-11 18:11

英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

2020-01-11 17:03

紓解選後人潮 高鐵宣布加開三班全自由座列車

2020-01-12 08:29

健保費改家戶總所得 蔡政府無法迴避的醫療改革

2020-01-12 14:07

2020秋冬米蘭男裝周／謝霆鋒以代言人身份首登米蘭男裝周 逆天顏值比品牌新裝更吸睛

2020-01-12 12:18

高雄首例漢他病毒出血熱 1巿場攤商發病、同事疑感染

2020-01-12 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top