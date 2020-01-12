紅金限量包裝顏值爆表!香奈兒超炫耀絲絨唇膏#58超限定

農曆新年即將到來，想要拜年，當然不可缺少的是好運配件，香奈兒讓妳不只外在美麗，更是優雅與氣質的首選。香奈兒（CHANEL）應景於農曆年間，特別推出了旗下超炫耀的絲絨唇膏。

喜愛香奈兒的死忠粉絲們，一定不陌生的超炫耀的絲絨唇膏，新推出紅色限定版#58酒漬櫻桃，塗抹上去，讓妳熬夜隔日也有好氣色，一抹超顯白。