比限量、也比美型 寶璣、海瑞溫斯頓齊推情人節腕表

海瑞溫斯頓Precious Valentine’s Day高級珠寶表，鉑金表殼搭載石英機芯，限量14只，價格店洽。圖／Harry Winston提供 分享 facebook

農曆年過後，很快就要迎來西洋情人節，高級腕表品牌的寶璣（Breguet）及海瑞溫斯頓（Harry Winston）也特別為了這個節日，打造專屬表款，就是希望收到女性能感到驚喜。

寶璣為了情人節的到來，打造了全球限量28只的Classique 9065經典系列大溪地珍珠母貝鑽表，而這也是品牌首度採用這種材質的表款。寶璣以紅色當作主題來點綴這只限量腕表，除了緞面表帶之外，像是表冠處嵌飾天然紅寶石、金質秒針也以深紅色心形裝飾，而且顯示日期的乳白色數字，映襯於石榴紅底盤上。同時玫瑰金表圈及表耳還鑲嵌了共88顆的明亮式切割鑽石，搭載自製自動上鍊機芯，動力儲存達38小時，值得一提的是台灣也分配到一只Classique 9065經典系列大溪地珍珠母貝鑽表，最適合喜愛獨一無二的她。

寶璣Classique 9065經典系列大溪地珍珠母貝鑽表，18K玫瑰金表殼搭配大溪地珍珠母貝表盤，限量28只，約92萬2,000元。圖／Breguet提供 分享 facebook

同樣推出限量情人節女表的還有海瑞溫斯頓，在今年呈現Precious Valentine’s Day高級珠寶表，向品牌兩大元素致敬。這只限量的情人節表款，結合了祖母綠型切工和經典錦簇鑲嵌設計，鉑金表殼塑造出典雅的八邊形輪廓，而且兩端還有著五瓣水滴型鉑金花瓣鑲嵌了152 顆大小各異的圓形明亮式切工鑽石，簇擁著中間的心型紅寶石。不僅如此，表圈上也裝飾了20顆圓形明亮式切工紅寶石，與白色的珍珠母貝表盤相互輝映，並搭配紅色緞面表帶，全球限量14只呼應情人節的日子。