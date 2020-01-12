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FPM把行李輸送帶搬進微風廣場 打造在台全新形象店

2020-01-12 13:16聯合報 記者曾智緯／即時報導

FPM首次進駐台灣百貨通路，於微風廣場打造全台第一間行李箱形象店，店裝設計靈感源...
FPM首次進駐台灣百貨通路，於微風廣場打造全台第一間行李箱形象店，店裝設計靈感源自國際機場行李箱轉盤。圖／FPM提供
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去年第三季登台義大利行李箱品牌FPM在成立旗艦店不到半年的時間，就選擇進駐微風廣場，開出全台第二間門市，引起市場關注。受到商務人士喜愛的TUMI則選在農曆年前，攜手多媒體插畫家Victo Ngai以女性視角，重新詮釋經典行李箱的亞太區限定款，一樣充滿話題。

FPM首次進駐台灣百貨通路，於微風廣場打造全台第一間行李箱形象店，陳列旗下招牌的BANK、BANK S與BANK LIGHT等系列產品。其店裝設計靈感源自國際機場行李箱轉盤，同時融入義大利的美學，以「年輕、熱情、自然」為核心主軸，使用溫潤色調與跳色地毯相互搭配，流露時髦摩登氣息，也讓消費者耳目一新。佔地約30坪的店鋪十分寬敞，在一旁的角落更打造有如貴賓室一般的舒適，讓人真的猶如置身機場般的環境，並緊扣了FPM對於旅行主題的呈現。

TUMI攜手多媒體插畫家Victo Ngai以女性視角，重新詮釋經典行李箱的亞太...
TUMI攜手多媒體插畫家Victo Ngai以女性視角，重新詮釋經典行李箱的亞太區限定款。圖／TUMI提供
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而TUMI著名的19 Degree行李箱這季捨棄了鋁合金的材質，以亞太區限定的聚碳酸酯箱重新回歸，找來知名的多媒體插畫家Victo Ngai詮釋。保留了系列原有的款式的流線感外表，以材質創造輕量化商品，並且更具備了擴充功能，讓使用者更便於打包。另外，20吋行李箱更有USB插槽，方便移動中充電，還增添優雅的髮絲紋路使箱體在移動中可以展現光影折射的躍動效果，提供了黑、藍以及黑梅色讓旅行的人擁有個多選擇，輕鬆創造屬於自己的風格。

TUMI藍色20吋19Degree PC行李箱24,800元。圖／TUMI提供
TUMI藍色20吋19Degree PC行李箱24,800元。圖／TUMI提供
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TUMI黑莓色29吋19Degree PC行李箱32,800元。圖／TUMI提供
TUMI黑莓色29吋19Degree PC行李箱32,800元。圖／TUMI提供
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行李義大利微風

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