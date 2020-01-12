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2020秋冬米蘭男裝周／謝霆鋒以代言人身份首登米蘭男裝周 逆天顏值比品牌新裝更吸睛

2020-01-12 12:18聯合報 記者曾智緯／即時報導

謝霆鋒身穿Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列，以代言人...
謝霆鋒身穿Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列，以代言人身份登場米蘭男裝周。圖／Ermenegildo Zegna提供
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米蘭男裝周起跑，首天登場的仍是Ermenegildo Zegna展示全新的2020秋冬XXX系列服飾，不同的是這也是新任代言人謝霆鋒首次與會的大秀。而Emporio Armani在這季則開始大打環保議題，以可回收素材製成全新系列，擁抱年輕市場打造升級版的限定系列。

謝霆鋒身穿Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列，以代言人...
謝霆鋒身穿Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列，以代言人身份登場米蘭男裝周。圖／Ermenegildo Zegna提供
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謝霆鋒身穿Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列，以代言人...
謝霆鋒身穿Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列，以代言人身份登場米蘭男裝周。圖／Ermenegildo Zegna提供
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今年39歲的謝霆鋒，仍是鎂光燈與粉絲的焦點，甚至鋒頭比起品牌新裝的論度還要更高。他身穿Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列的棕黑色印花西裝，内搭黑色高領針織衫，並配上黑色馬海毛長褲，以代言人的身份成為頭排看秀嘉賓。舉手投足盡顯成熟風範，讓謝霆鋒的粉絲忍不住回應說「你帥哭了我，你用顏值征服了我」、「老謝顏值一點都不輸外國人！」。

外套與派克大衣的結合款式，是Ermenegildo Zegna XXX 2020...
外套與派克大衣的結合款式，是Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列的重點款式之一。圖／Ermenegildo Zegna提供
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設計師以印花、提花和燒花工藝的巧融合，讓Ermenegildo Zegna XX...
設計師以印花、提花和燒花工藝的巧融合，讓Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列演繹出生動圖案，包括雲紋、大格紋和數位化圖案。圖／Ermenegildo Zegna提供
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Ermenegildo Zegna推出了的全新的INSTA-PACK斜背包，從攝...
Ermenegildo Zegna推出了的全新的INSTA-PACK斜背包，從攝影師的世界中汲取靈感，融合實用功能與精妙的剪裁細節。圖／Ermenegildo Zegna提供
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全新的Ermenegildo Zegna XXX 2020冬季系列，從不同角度探索時尚可持續性，因此選在米蘭一家鑄造廠的舊址上搭建起一個龐大的沉浸式裝置，來點出主題。在藝術總監Alessandro Sartori的主導下演繹精湛剪裁技藝，並更加注重服飾不同部位細節之間的呼應與搭配。像是低領線設計的拉鍊外套式襯衫取代了傳統的襯衫款式；剪裁細膩的背心在此季回歸。服裝面料從編織材料到天然與人造纖維的混紡結合使用，均延續環保理念。印花、提花和燒花工藝的巧融合，演繹出生動圖案，包括雲紋、大格紋和數位化圖案等，透過充滿細節感的層次處理和不同的尺寸，呈現豐富的視覺效果。

因為年輕消費者更加在意環保議題，因此設計師Giorgio Armani在這季的Emporio Armani秋冬系列中，特別獨立出一個限定的子系列，以可回收素材製成。並融入街頭文化與運動服裝的元素，讓整個風格更加的年輕化，甚至還把主題直接印製在外套上，寫著「I Am Saying Yes to Recycling（我支持回收）」，以及「R-EA」的新Logo。除此之外，設計師加入了傳統的男裝布料包括威爾斯親王格紋、魚骨紋毛料，並進行優化以適合當代的男性消費者。同時呈現出經典的黑、紅色調、以及帶有光澤感的剪裁西裝，把義式優雅表現得淋漓盡致。

Emporio Armani秋冬系列呈現出經典的黑、紅色調、以及帶有光澤感的剪裁...
Emporio Armani秋冬系列呈現出經典的黑、紅色調、以及帶有光澤感的剪裁西裝，把義式優雅表現得淋漓盡致。 ​圖／美聯社
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擁抱環保議題，Emporio Armani秋冬系列在外套上印製了「I Am Sa...
擁抱環保議題，Emporio Armani秋冬系列在外套上印製了「I Am Saying Yes to Recycling（我支持回收）」字樣。圖／美聯社
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