亞洲首座YSL美妝加油站在A11！免費拍MV、夯爆唇膏補貨

精品美妝代表品牌YSL，為台灣消費者送上大禮，將全亞洲首座「YSL BEAUTY STATION加油站」搬到台北新光三越信義新天地A11館，原汁原味從美國COACHELLA音樂祭移植YSL BEAUTY STATION加油站，除了有大型裝置、重機、加油泵等好拍的裝置外，消費不限金額就能有專業攝影師拍照與沖印照片，消費滿5千元，可以獲得價值5千元的滿額禮、玩扭蛋機一次與拍攝專屬MV，只限在1月16日至20日共5天，根本就是要讓大家把荷包燒光啊！

YSL在2019年於COACHELLA音樂祭，打造了充滿話題的YSL BEAUTY STATION加油站，大型裝置打造野性感，包括有YSL Logo、星星圖騰、唇膏燈飾、重型機車、購物推車與堆滿YSL商品的冰箱牆，現場還有能夠現場刻字與包裝的吧台，堪稱是最完整的派對現場。

為了讓更多女孩體驗YSL加油站，推出超多滿額禮好康，只要先上網預約並於現場消費不限金額，送時尚MINI化妝包、3入明星體驗組水凝露、恆久完美粉底＋極效活萃精華試用包各乙份；消費滿5千元送慾望巴黎星禮盒／YSL精品手環唇彩奢華禮二選一。

之前賣翻的4款唇膏，也只有在現場補貨開賣，包括剛上市的小銀管「YSL情挑誘吻星鑽蜜唇膏」，一上市就秒殺的#10豆沙玫瑰，小金管「情挑誘光水唇膏」也有三款限量色，包括#76肉桂紅棕、#91蜜桃玫瑰、#92草莓鮮紅，現場也同步補貨開賣，想要搶夯色得要快。

YSL BEAUTY STATION加油站

時間：2020年1月16日至1月20日11點～21點30分