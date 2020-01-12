親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

布里斯本女網／謝淑薇逆轉勝 新年首站女雙封后

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

亞洲首座YSL美妝加油站在A11！免費拍MV、夯爆唇膏補貨

2020-01-12 11:59聯合報 記者劉小川／台北即時報導

精品美妝代表品牌YSL，為台灣消費者送上大禮，將全亞洲首座「YSL BEAUTY STATION加油站」搬到台北新光三越信義新天地A11館，原汁原味從美國COACHELLA音樂祭移植YSL BEAUTY STATION加油站，除了有大型裝置、重機、加油泵等好拍的裝置外，消費不限金額就能有專業攝影師拍照與沖印照片，消費滿5千元，可以獲得價值5千元的滿額禮、玩扭蛋機一次與拍攝專屬MV，只限在1月16日至20日共5天，根本就是要讓大家把荷包燒光啊！

YSL在2019年於COACHELLA音樂祭，打造了充滿話題的YSL BEAUTY STATION加油站，大型裝置打造野性感，包括有YSL Logo、星星圖騰、唇膏燈飾、重型機車、購物推車與堆滿YSL商品的冰箱牆，現場還有能夠現場刻字與包裝的吧台，堪稱是最完整的派對現場。

為了讓更多女孩體驗YSL加油站，推出超多滿額禮好康，只要先上網預約並於現場消費不限金額，送時尚MINI化妝包、3入明星體驗組水凝露、恆久完美粉底＋極效活萃精華試用包各乙份；消費滿5千元送慾望巴黎星禮盒／YSL精品手環唇彩奢華禮二選一。

之前賣翻的4款唇膏，也只有在現場補貨開賣，包括剛上市的小銀管「YSL情挑誘吻星鑽蜜唇膏」，一上市就秒殺的#10豆沙玫瑰，小金管「情挑誘光水唇膏」也有三款限量色，包括#76肉桂紅棕、#91蜜桃玫瑰、#92草莓鮮紅，現場也同步補貨開賣，想要搶夯色得要快。

YSL BEAUTY STATION加油站

時間：2020年1月16日至1月20日11點～21點30分

地點：台北新光三越信義新天地A11

YSL情挑誘光水唇膏#91蜜桃玫瑰／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏#91蜜桃玫瑰／1,300元。圖／YSL提供
分享
YSL打造亞洲首座「YSL BEAUTY STATION加油站」，就在新光三越信...
YSL打造亞洲首座「YSL BEAUTY STATION加油站」，就在新光三越信義新天地A11。圖／YSL提供
分享
YSL情挑誘吻星鑽蜜唇膏#10豆沙玫瑰／1,360元。圖／YSL提供
YSL情挑誘吻星鑽蜜唇膏#10豆沙玫瑰／1,360元。圖／YSL提供
分享
YSL情挑誘光水唇膏#76肉桂紅棕／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏#76肉桂紅棕／1,300元。圖／YSL提供
分享
YSL打造「YSL BEAUTY STATION加油站」，現場還能拍MV。圖／Y...
YSL打造「YSL BEAUTY STATION加油站」，現場還能拍MV。圖／YSL提供
分享
YSL情挑誘光水唇膏#76肉桂紅棕／1,300元。圖／YSL提供
YSL情挑誘光水唇膏#76肉桂紅棕／1,300元。圖／YSL提供
分享

YSL加油站唇彩

延伸閱讀

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰...

YSL玫瑰奶茶、爛番茄色系口紅最受歡迎！金管...

雲端肉粽回歸 全台最高加油站恢復營運

跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強...

1公里內設第3個加油站 通霄居民怒了

每管都狂賣千支！YSL情挑誘光水唇膏2019...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證才能讓民眾信服

2020-01-12 09:39

TOTO冬季感恩回饋 下殺5.4折

2020-01-12 00:52

蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

2020-01-11 18:11

盤點新春大紅色喜氣穿搭 情侶裝自由配也很可以

2020-01-11 17:20

英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

2020-01-11 17:03

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

2020-01-11 15:55

昆凌、小野馬泫雅把N°21詮釋得好亮眼 穿搭學起來

2020-01-11 14:11

全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020-01-11 13:43

車手魂藏不住 周杰倫法國賽車場上甩尾炮製「甜甜圈」

2020-01-11 13:27

日本金柑王國宮崎首度將「金柑NOUVEAU」慶典引進台灣

2020-01-11 12:26

LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 戶外運動也耍帥

2020-01-11 12:16

DIY染出沙龍級髮色！美吾髮快速護髮染髮霜新色超美

2020-01-11 11:44

速食、餐廳年前漲價 消保處稽查

2020-01-11 00:27

孔劉呆萌帽T 台灣買得到

2020-01-10 23:22

東京奧運主場館設計者隈研吾 期待為陽明山設計建築

2020-01-10 20:27

義助澳洲大火 BALENCIAGA推出義賣商品廣邀善心大集氣

2020-01-10 20:09

曾之喬最愛粉底揭曉！米蘭時裝周妝容靠它以不變應萬變

2020-01-10 19:04

BIG BANG太陽退役後首現 機場大秀FENDI皮夾克帥到炸

2020-01-10 18:58

女主廚們「十手聯彈」聖沛黎洛發現「食代魅力女性」

2020-01-10 17:47

Jo Malone「刺繡香水枕」太美！可當隨身香包、還能收納小物

2020-01-10 16:42

本地專業鐘表網站 2019熱搜Top 100榜單火熱上線

2020-01-10 15:49

春節前漲價潮 麥當勞、漢堡王跟進

2020-01-10 14:33

百貨福袋大獎「尬車」 新光三越送BMW、微風抽賓士

2020-01-10 14:01

「迷彩風」超潮！華航×North Face機上盥洗包全新登場

2020-01-10 13:21

好事會「花生」！「史努比轉轉花生第3彈」7-11獨賣　16款轉圈圈超呆萌

2020-01-10 12:44

限量4千個的米奇米妮行李箱快搶！7-11「第2波迪士尼集點送」1月15日登場

2020-01-10 12:08

一點一點找回喜歡的事情 「我選擇，生活中只做想做的事」

2020-01-10 11:34

台北茶花展登場 珍貴黑色茶花吸睛

2020-01-10 11:29

農曆年前物價升 肯德基、麥當勞漲完換漢堡王漲

2020-01-10 11:26

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

2020-01-10 11:04

考量營運策略 麥當勞：15日起部分產品調整價格

2020-01-10 10:47

星巴克進駐台泥DAKA 「花蓮和平門市」成打卡熱門景點

2020-01-10 01:44

白皙美腿秀粉紅小白鞋 劉詩詩示範新年招桃花穿搭

2020-01-09 23:18

想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

2020-01-09 23:06

餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

2020-01-09 22:18

撐了6年！欣葉日式自助餐5月1日「調漲60～80元」

2020-01-09 21:30

每個女人必養成6個好習慣 才不會25歲就被叫「阿姨」

2020-01-09 21:29

環球購物中心繽紛燈籠海 話題「福蛋機」 轉出療癒感

2020-01-09 19:30

肯德基開漲價第一槍 台灣麥當勞也要漲嗎？

2020-01-09 18:41
看更多

熱門文章

冷空氣南下 吳德榮：愈晚愈冷 北市最低溫12度

2020-01-12 07:23

殺破狼周運勢／雙子尾牙抽大獎機率高 天秤被爛桃花纏上

2020-01-12 00:00

年輕媽為錢捐卵獲10萬台幣 經期紊亂求醫診斷結果嚇呆她

2020-01-11 12:34

好市多超高檔冰淇淋被嫌貴 網：官網一個200元

2020-01-11 18:37

昆凌、小野馬泫雅把N°21詮釋得好亮眼 穿搭學起來

2020-01-11 14:11

招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

2020-01-11 15:55

選後失眠、情緒低落 精神科醫師六招教你遠離悲情

2020-01-11 21:58

冷氣團來襲！濕冷到周三低溫下探10度 高山有機會降雪

2020-01-12 10:04

回家投票！高鐵昨運量創史上第5高、南下人次破紀錄

2020-01-11 16:31

全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020-01-11 13:43

英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

2020-01-11 17:03

每日星座運勢／射手風度決定好運氣 事業循序漸進

2020-01-12 00:00

蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

2020-01-11 18:11

每日星座運勢／雙子不宜做重大決定 出門會有好運

2020-01-12 00:00

呼籲蔡英文正視氣候變遷 彭啟明：沒跟上國際腳步

2020-01-12 09:02

紓解選後人潮 高鐵宣布加開三班全自由座列車

2020-01-12 08:29

長照不推保險制活得下去？ 學者：長遠應參考健保經驗

2020-01-12 09:04

LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 戶外運動也耍帥

2020-01-11 12:16

盤點新春大紅色喜氣穿搭 情侶裝自由配也很可以

2020-01-11 17:20

宜蘭近海23:19規模3.5地震 最大震度宜縣3級

2020-01-11 23:50

TOTO冬季感恩回饋 下殺5.4折

2020-01-12 00:52

身障想騎改裝大型重機 公路總局要再討論

2020-01-11 10:34

車手魂藏不住 周杰倫法國賽車場上甩尾炮製「甜甜圈」

2020-01-11 13:27

冷颼颼~台灣3大名湯你泡過了沒

2020-01-11 12:11

日本金柑王國宮崎首度將「金柑NOUVEAU」慶典引進台灣

2020-01-11 12:26

日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證才能讓民眾信服

2020-01-12 09:39

投票日搭區間車塞爆 台鐵：汐止站轉轍器故障已修復

2020-01-11 20:43

關東第一名湯 草津「湯揉」習俗

2020-01-11 12:12

開放考大型重機卻不能改裝 身障者：等於沒用

2020-01-11 12:06

修法未呼應身障者改裝車需求 交通部為德不卒

2020-01-11 12:08

今彩539第109010期開獎

2020-01-11 20:56

今彩539第109010期 頭獎摃龜

2020-01-11 22:19

亞洲首座YSL美妝加油站在A11！免費拍MV、夯爆唇膏補貨

2020-01-12 11:59

網傳武漢肺炎入侵台灣 疾管署駁斥籲勿再傳

2020-01-11 15:56

雙贏彩第109010期開獎

2020-01-11 21:07

雙贏彩第109010期頭獎摃龜

2020-01-11 22:19

仙女濾鏡被自己粉絲戳破！歐陽娜娜「大露深溝」爽PO仙女美照　「超壯生圖」網友全看傻

2020-01-11 15:46

變性男模靠獨特魅力擠下勁敵！2019模特兒排行榜　香奈兒第一個黑人男模奪冠

2020-01-11 13:49

捕捉野生子瑜！高清「素顏照」自備仙女光　雪白羽絨衣更襯天使氣息

2020-01-11 14:10

《愛的迫降》孫藝珍性感優雅穿搭美爆！變身女神靠這些

2020-01-12 09:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top