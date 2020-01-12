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日核食、美豬放不放 專家：須科學佐證才能讓民眾信服

2020-01-12 09:39聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

2020總統大選結果揭曉，蔡英文總統連任。然而台、美對美國牛肉與美國豬肉「瘦肉精」的分歧至今未解外，還有台灣對日本核災區食品進口的限制，都是蔡政府未來四年需面對的問題。專家表示，日核食、美牛美豬放不放，仍是落在「風險評估」與民眾「溝通認知」上，相關議題仍得以科學性評估作為依據，才能讓人民信服。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，美牛美豬含瘦肉精、核災食品可能存在的放射性物質包括碘、銫、鍶等核種，其半衰期不一，但像銫分為134與137，銫137半衰期則長達30年；若真要開放，政府應說明目前所定義的食品風險高與低，並透過風險評估、拿出對人體的影響數據等科學證據佐證來溝通，讓民眾信服，否則解禁之日應還有得談。 

衛福部食藥署食品組副組長鄭維智表示，目前針對日本核災地區食品、美牛美豬的管理措施維持現狀、沒有改變。自2011年3月日本福島核災後，我國禁止福島等五縣市食品輸入，針對其他地區九大類食品逐批查驗輻射量，雖然截至目前檢驗逾14萬件產品、僅228個樣本被檢驗出含微量輻射且含量均符合台日兩國標準，但是2018年公投結果仍顯示民意不願解禁。

鄭維智表示，食品安全風險管理除了要評估風險，還需要與民眾進行風險溝通，讓民眾了解一項食品從源頭到餐桌的層層管理機制與管理情形，當有風險評估與風險溝通均成熟，才有可能作相關政策調整。

2020總統大選結果揭曉，蔡英文總統連任。記者余承翰／攝影
2020總統大選結果揭曉，蔡英文總統連任。記者余承翰／攝影
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福島核災美豬美牛

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