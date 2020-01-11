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蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

2020-01-11 18:11聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

喜愛珠寶，多數人會從擁有悠久歷史的品牌得到最新資訊。相形之下，設計師珠寶則少去品牌包袱，足以展現更多設計師的自由意志。東西方知名的獨立珠寶設計師不在少數，但年僅23歲的Joseph Ramsay則相當值得認識，因為連國際拍賣會蘇富比Sotheby也為之驚艷，選擇與之合作、推出了八款珠寶作品。

這些珠寶作品的最大亮點首推一枚18K白金的鑽石戒指（Circe Ring），以希臘女神為名，主石更使用一顆3.27克拉、鮮彩藍（Fancy Vivid Blue）內部無瑕疵（Internally Flawless ）的稀有枕型切割藍鑽；另外一枚波浪型的女神耳環（Nympy Earrings），則像是水面下兩名翩翩悠遊的水仙：兩顆各為3.01克拉的艷彩黃（Fancy Vivid Yellow）明亮式切割鑽石。

年僅23歲的Joseph Ramsay，擅長從大自然中的蝴蝶、花朵、蛇鱗、山羊角中得到靈感，這一系列珠寶靈感來自於Joseph Ramsay原本對高級珠寶與高級訂製服的著迷，加上他頻繁拜訪位於紐約的大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art），因而將文藝復興時期的服裝與古代雕刻的線條，融入了珠寶設計。

Nympy Earrings使用了兩顆Fancy Vivid Yellow的明亮...
Nympy Earrings使用了兩顆Fancy Vivid Yellow的明亮式切割彩鑽，詩情畫意，價格電洽。圖╱翻攝自Sotheby網站。
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以3.27克拉Fancy Vivid Blue內部無瑕疵枕型切割藍鑽為主石的鑽戒...
以3.27克拉Fancy Vivid Blue內部無瑕疵枕型切割藍鑽為主石的鑽戒，出自設計師Joseph Ramsay之手，價格電洽。圖╱翻攝自Sotheby網站。
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Padlock手環，使用了八顆橄欖型切割鑽石，總重10.13克拉，約750萬台幣...
Padlock手環，使用了八顆橄欖型切割鑽石，總重10.13克拉，約750萬台幣。圖╱翻攝自Sotheby網站。
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