蘇富比也撐23歲珠寶設計師的場 耳環跟鑽戒都美呆啦

喜愛珠寶，多數人會從擁有悠久歷史的品牌得到最新資訊。相形之下，設計師珠寶則少去品牌包袱，足以展現更多設計師的自由意志。東西方知名的獨立珠寶設計師不在少數，但年僅23歲的Joseph Ramsay則相當值得認識，因為連國際拍賣會蘇富比Sotheby也為之驚艷，選擇與之合作、推出了八款珠寶作品。

這些珠寶作品的最大亮點首推一枚18K白金的鑽石戒指（Circe Ring），以希臘女神為名，主石更使用一顆3.27克拉、鮮彩藍（Fancy Vivid Blue）內部無瑕疵（Internally Flawless ）的稀有枕型切割藍鑽；另外一枚波浪型的女神耳環（Nympy Earrings），則像是水面下兩名翩翩悠遊的水仙：兩顆各為3.01克拉的艷彩黃（Fancy Vivid Yellow）明亮式切割鑽石。