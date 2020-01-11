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盤點新春大紅色喜氣穿搭 情侶裝自由配也很可以

2020-01-11 17:20聯合報 記者楊詩涵／即時報導

年味正紅色造型、情侶裝，這兩個穿搭題目不免令人望而生畏，但輕奢品牌因應鼠年推出的穿搭系列，融入運動風的輕便帥氣，設計搶眼不俗，還能搭出以紅色作為呼應的情侶裝，顯得帥氣活潑，包括rag & bone、Polo Ralph Lauren、LACOSTE都配出創意新表現。

rag & bone鼠年限定商品以黑、紅色為主，藉由2015年爆紅影片中一隻在紐約地鐵叼著披薩下樓梯的老鼠為靈感，將Pizza Rat的形象設計於服裝、包款之上，燙金Pizza Rat圖案的零錢包象徵財運亨通小配件，即起凡到店消費，還可獲得限量Pizza Rat紅包袋一份，數量有限、送完為止。Ralph Lauren即起至1月29日也推出「鼠你有財」線上遊戲，完成遊戲將有機會獲得品牌新春小禮品，活動網址為https://rlcny.p-wx.com/tw.html。

而Ralph Lauren的新春金鼠限定系列，以紅、黑、金為主色調，喜氣歡樂，品牌Polo熊也換上華麗新裝舉杯慶新年，全系列商品包括男、女裝經典Polo衫、針織上衣及包款等。LACOSTE則是上市全新的Motion嬉遊都市系列，以簡潔明快的設計和喜氣正紅搶眼的色彩為主，擷取運動風的輕便不拘束輪廓，具有防風、防水功能性的材質更為實穿，成為走春最佳造型，尤其女裝的紅色百褶裙不僅洋溢年味的歡樂，更是兼具正式與隨性的流行款。

LACOSTE撞色機能夾克，售價11,000元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE撞色機能夾克，售價11,000元。圖／LACOSTE提供
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LACOSTE男女鞋款，售價3,480元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE男女鞋款，售價3,480元。圖／LACOSTE提供
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Ralph Lauren即起至1月29日推出「鼠你有財」線上遊戲，完成遊戲可獲得...
Ralph Lauren即起至1月29日推出「鼠你有財」線上遊戲，完成遊戲可獲得品牌新春限量小禮品。圖／Ralph Lauren提供
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rag & bone黑色美麗諾羊毛混紡 Pizza Rat毛帽，售價4,000元...
rag & bone黑色美麗諾羊毛混紡 Pizza Rat毛帽，售價4,000元。圖／rag & bone提供
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Ralph Lauren新春金鼠限定Polo熊女裝針織衫，售價17,880元。圖...
Ralph Lauren新春金鼠限定Polo熊女裝針織衫，售價17,880元。圖／Ralph Lauren提供
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rag & bone紅色牛皮燙金Pizza Rat零錢包，售價6,000元。圖／...
rag & bone紅色牛皮燙金Pizza Rat零錢包，售價6,000元。圖／rag & bone提供
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LACOSTE紅色百褶裙，售價5,680元。圖／LACOSTE提供
LACOSTE紅色百褶裙，售價5,680元。圖／LACOSTE提供
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rag & bone白色Pizza Rat女款圓領 T恤，售價5,500元。圖／...
rag & bone白色Pizza Rat女款圓領 T恤，售價5,500元。圖／rag & bone提供
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Ralph Lauren新春金鼠限定棒球帽，售價2,880元。圖／Ralph L...
Ralph Lauren新春金鼠限定棒球帽，售價2,880元。圖／Ralph Lauren提供
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Ralph Lauren新春金鼠限定男裝連帽上衣，售價6,280元。圖／Ralp...
Ralph Lauren新春金鼠限定男裝連帽上衣，售價6,280元。圖／Ralph Lauren提供
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rag & bone黑色喀什米爾混紡Pizza Rat男款毛衣，售價16,500...
rag & bone黑色喀什米爾混紡Pizza Rat男款毛衣，售價16,500元。圖／rag & bone提供
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rag & bone 2020鼠年限定紅包袋。圖／rag & bone提供
rag & bone 2020鼠年限定紅包袋。圖／rag & bone提供
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