盤點新春大紅色喜氣穿搭 情侶裝自由配也很可以

年味正紅色造型、情侶裝，這兩個穿搭題目不免令人望而生畏，但輕奢品牌因應鼠年推出的穿搭系列，融入運動風的輕便帥氣，設計搶眼不俗，還能搭出以紅色作為呼應的情侶裝，顯得帥氣活潑，包括rag & bone、Polo Ralph Lauren、LACOSTE都配出創意新表現。

rag & bone鼠年限定商品以黑、紅色為主，藉由2015年爆紅影片中一隻在紐約地鐵叼著披薩下樓梯的老鼠為靈感，將Pizza Rat的形象設計於服裝、包款之上，燙金Pizza Rat圖案的零錢包象徵財運亨通小配件，即起凡到店消費，還可獲得限量Pizza Rat紅包袋一份，數量有限、送完為止。Ralph Lauren即起至1月29日也推出「鼠你有財」線上遊戲，完成遊戲將有機會獲得品牌新春小禮品，活動網址為https://rlcny.p-wx.com/tw.html。