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英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

2020-01-11 17:03聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

王室本週發生了與脫歐不相上下的焦點新聞，薩塞克斯公爵夫婦哈利王子與其妻梅根宣佈：將「半退出王室」，消息一出，令各方大為震驚，英女王伊麗莎白與王室成員已經召開緊急會議，並希望能在數日內提出後續應對。從去年日本在任天皇退位、新天皇即為，並將年號改為令和，這也是2020年、全世界現存王室的最大震撼彈。

事實上，2018年五月嫁入英國王室的梅根馬可（Meghan Markle）可是超級帶貨王，由於梅根嫁入王室前已經是演員與模特兒，嫁入王室後的光芒大盛，兼具王室優雅與平民親切，因而塑造出「梅根風格」、聯帶令她身上穿戴的商品都大為暢銷，從法國設計師Vanessa Tugendhaft、加拿大品牌Birks與美國的Adina Reyter等品牌都因而受益。媒體更歸納出多種梅根配戴珠寶的習慣，像她喜愛單手配戴多款不同造型戒指、大玩混搭風，日常生活中則偏愛輕巧的Skin Jewelry輕珠寶，不以高級或貴重為唯一選擇。

但對世人而言，梅根與高級珠寶最強烈的印象聯結，可能還是當她結婚時身上配戴的卡地亞Reflection de Cartier系列鑽石手環與Galanterie de Cartier系列鑽石耳環，另外傳承自瑪麗王后的the Filigree Tiara鑽石冠冕，古典大方，同樣傳遞出優雅的王室風範。而在本週的半退休宣言之後，一旦薩塞克斯公爵夫婦真的退出第一線王室成員，在王室已名言規定兩人未來不得以王室名義推出商品的前提下，龐大生活開銷要從何方得到挹注？公爵與公爵夫人的生活會否有所轉變？相信未來都會是各界的持續關心焦點。

英國哈利王子（右）與其妻梅根（中）宣布辭去王室高級成員，除令英女王伊麗莎白二世（...
英國哈利王子（右）與其妻梅根（中）宣布辭去王室高級成員，除令英女王伊麗莎白二世（左）大為震驚，也為英國在2020之初投下了一顆震撼彈。圖╱美聯社。
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梅根曾在婚禮上配戴的卡地亞Galanterie de Cartier系列鑽石耳環...
梅根曾在婚禮上配戴的卡地亞Galanterie de Cartier系列鑽石耳環，白K金鑲嵌圓形明亮式切割鑽石為主石，約29萬元起。圖╱CARTIER提供。
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梅根曾在婚禮上配戴的卡地亞Reflection de Cartier系列鑽石手鍊...
梅根曾在婚禮上配戴的卡地亞Reflection de Cartier系列鑽石手鍊，約865萬元。圖╱CARTIER提供。
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梅根結婚時的另一亮點，傳承自瑪麗王后的the Filigree Tiara鑽石冠...
梅根結婚時的另一亮點，傳承自瑪麗王后的the Filigree Tiara鑽石冠冕。圖╱路透社。
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哈利王子與梅根於2018年五月結婚，當時梅根身上配戴了卡地亞珠寶，蔚為焦點。圖╱...
哈利王子與梅根於2018年五月結婚，當時梅根身上配戴了卡地亞珠寶，蔚為焦點。圖╱取自IG @kensingtonroyal
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王室珠寶品牌

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