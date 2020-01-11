英王室裂解危機 回顧梅根王妃配戴過的珠寶們

英王室本週發生了與脫歐不相上下的焦點新聞，薩塞克斯公爵夫婦哈利王子與其妻梅根宣佈：將「半退出王室」，消息一出，令各方大為震驚，英女王伊麗莎白與王室成員已經召開緊急會議，並希望能在數日內提出後續應對。從去年日本在任天皇退位、新天皇即為，並將年號改為令和，這也是2020年、全世界現存王室的最大震撼彈。

事實上，2018年五月嫁入英國王室的梅根馬可（Meghan Markle）可是超級帶貨王，由於梅根嫁入王室前已經是演員與模特兒，嫁入王室後的光芒大盛，兼具王室優雅與平民親切，因而塑造出「梅根風格」、聯帶令她身上穿戴的商品都大為暢銷，從法國設計師Vanessa Tugendhaft、加拿大品牌Birks與美國的Adina Reyter等品牌都因而受益。媒體更歸納出多種梅根配戴珠寶的習慣，像她喜愛單手配戴多款不同造型戒指、大玩混搭風，日常生活中則偏愛輕巧的Skin Jewelry輕珠寶，不以高級或貴重為唯一選擇。