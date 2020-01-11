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招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

2020-01-11 15:55聯合報 記者陳立儀／即時報導

過年開運彩妝怎麼選？首先就是要討喜惹人愛，氣場太強的潮流妝容可先放一邊，眼妝可選擇絕對不會出錯的大地色系或珊瑚、玫瑰粉、酒紅色系，唇彩以凸顯好氣色為主，可嘗試豆沙玫瑰色、白桃烏龍色或顯白番茄色，也別忘了在雙頰輕抹上溫柔紅暈。

巴黎萊雅推出一系列2020年新春開運大勢彩妝，包括全新的粉霧訂製唇膏限量版、持色印記空氣吻唇露鎏金限量版、巴黎魅夜眼影盤限量版、金緻護髮精油藍風鈴限量款，搭配熱銷明星款的24H無瑕完美粉底液，把桃花、財富、魅力、人緣等各種好運一手包，拜年走春開啟好兆頭。

被稱為「小粉管」的巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版，在小紅書、微博討論度爆棚，夢幻粉裸色磨砂霧感外殼的質感宛如精品，奶霜質地也再升級，亞洲專屬專櫃級調色打造6款激美玫瑰粉裸色，襯膚色更顯白，主打色為豆沙玫瑰色的「309別偽裝」、番茄色的「312別在意」、白桃烏龍色的「314別顧忌」。

鎖定新春開運，巴黎萊雅推出多款金光閃閃的質地與包裝，首推持色印記空氣吻唇露鎏金限量版，採用3D鎏金鑲嵌技術，散發細緻迷人的金燦光澤，可以疊擦於唇膏上，或是用桃心刷頭尖端輕點於唇峰或唇部內側，粉霧訂製唇膏限量版的6色都可搭配，將溫柔可人的粉裸玫瑰色變身為帶有微奶茶色調的金縷玫瑰色。特別的是，巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露鎏金限量版不僅可點綴唇彩，還能當做眼影蜜使用，讓眼妝更加閃耀，為財運加持。

電商通路限量販售的巴黎魅夜眼影盤限量版是9色眼影盤，除了精心調配的9色囊括金棕、珊瑚橘、玫瑰粉、酒紅、大地色系之外，更採用金燦耀眼的流沙亮片包裝，一盤在手搞定各種眼妝風情，放在包包隨身攜帶招財招好運。巴黎萊雅24H無瑕完美粉底液採用革命性的輕氧新技術，質地更輕盈，輕薄HD高遮瑕微球體兼具遮瑕力，是打造健康無瑕奶油肌的好幫手。

過年少不了換個新髮色、新髮型，柔順亮麗的髮絲與髮香也是開運、招喚好人緣的小心機。巴黎萊雅金緻護髮精油藍風鈴限量款的前調融合野薔薇、牡丹花瓣與藍色風信子的甜美花香，中調以優雅的茉莉、小蒼蘭香氣點綴野百合的清新活力，最後以糅合桃花、春蘭及麝香的撩人香氣，飄散浪漫悠揚的後調，紅、金色系的瓶身包裝也相當喜氣。

巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版共有6款絕美玫瑰粉裸色。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版共有6款絕美玫瑰粉裸色。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅金緻護髮精油藍風鈴限量款，100ml售價550元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅金緻護髮精油藍風鈴限量款，100ml售價550元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版主打色「309別偽裝」，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版主打色「309別偽裝」，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版採用金燦耀眼的流沙亮片包裝。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版採用金燦耀眼的流沙亮片包裝。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版採用金燦耀眼的流沙亮片包裝。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版採用金燦耀眼的流沙亮片包裝。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版的夢幻粉裸色磨砂霧感外殼的質感宛如精品。圖／巴黎萊雅提...
巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版的夢幻粉裸色磨砂霧感外殼的質感宛如精品。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅金緻護髮精油藍風鈴限量款擁有清新甜美的花香調。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅金緻護髮精油藍風鈴限量款擁有清新甜美的花香調。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版共有6款激美玫瑰粉裸色。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版共有6款激美玫瑰粉裸色。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露鎏金限量版可為唇妝增添金光貴氣，圖左為巴黎萊雅粉霧訂製...
巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露鎏金限量版可為唇妝增添金光貴氣，圖左為巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版主打色「309別偽裝」單擦、圖右為疊擦巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露鎏金限量版。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版主打色「314別顧忌」，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版主打色「314別顧忌」，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版主打色「312別在意」，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版主打色「312別在意」，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露鎏金限量版，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露鎏金限量版，售價450元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版的夢幻粉裸色磨砂霧感外殼的質感宛如精品。圖／巴黎萊雅提...
巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版的夢幻粉裸色磨砂霧感外殼的質感宛如精品。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版，售價790元。圖／巴黎萊雅提供
巴黎萊雅巴黎魅夜眼影盤限量版，售價790元。圖／巴黎萊雅提供
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巴黎萊雅開運眼影

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