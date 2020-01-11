招桃花就靠它！巴黎萊雅「小粉管唇膏」6款玫瑰粉裸色美翻

過年開運彩妝怎麼選？首先就是要討喜惹人愛，氣場太強的潮流妝容可先放一邊，眼妝可選擇絕對不會出錯的大地色系或珊瑚、玫瑰粉、酒紅色系，唇彩以凸顯好氣色為主，可嘗試豆沙玫瑰色、白桃烏龍色或顯白番茄色，也別忘了在雙頰輕抹上溫柔紅暈。

巴黎萊雅推出一系列2020年新春開運大勢彩妝，包括全新的粉霧訂製唇膏限量版、持色印記空氣吻唇露鎏金限量版、巴黎魅夜眼影盤限量版、金緻護髮精油藍風鈴限量款，搭配熱銷明星款的24H無瑕完美粉底液，把桃花、財富、魅力、人緣等各種好運一手包，拜年走春開啟好兆頭。

被稱為「小粉管」的巴黎萊雅粉霧訂製唇膏限量版，在小紅書、微博討論度爆棚，夢幻粉裸色磨砂霧感外殼的質感宛如精品，奶霜質地也再升級，亞洲專屬專櫃級調色打造6款激美玫瑰粉裸色，襯膚色更顯白，主打色為豆沙玫瑰色的「309別偽裝」、番茄色的「312別在意」、白桃烏龍色的「314別顧忌」。

鎖定新春開運，巴黎萊雅推出多款金光閃閃的質地與包裝，首推持色印記空氣吻唇露鎏金限量版，採用3D鎏金鑲嵌技術，散發細緻迷人的金燦光澤，可以疊擦於唇膏上，或是用桃心刷頭尖端輕點於唇峰或唇部內側，粉霧訂製唇膏限量版的6色都可搭配，將溫柔可人的粉裸玫瑰色變身為帶有微奶茶色調的金縷玫瑰色。特別的是，巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露鎏金限量版不僅可點綴唇彩，還能當做眼影蜜使用，讓眼妝更加閃耀，為財運加持。

電商通路限量販售的巴黎魅夜眼影盤限量版是9色眼影盤，除了精心調配的9色囊括金棕、珊瑚橘、玫瑰粉、酒紅、大地色系之外，更採用金燦耀眼的流沙亮片包裝，一盤在手搞定各種眼妝風情，放在包包隨身攜帶招財招好運。巴黎萊雅24H無瑕完美粉底液採用革命性的輕氧新技術，質地更輕盈，輕薄HD高遮瑕微球體兼具遮瑕力，是打造健康無瑕奶油肌的好幫手。