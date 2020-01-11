昆凌、小野馬泫雅把N°21詮釋得好亮眼 穿搭學起來

義大利品牌N°21的快閃店，進駐台北最新百貨遠百信義A13，昆凌與韓星瑟琪、泫雅都已搶先演繹運動鞋或時髦包款，讓人眼睛一亮。

創立於2010年的N°21，呈現義式簡約風，將男裝的做工、細節揉合女裝的浪漫、柔美，展現自信女孩的帥氣不羈，在面料與剪裁也援引男裝的硬挺，有著俐落中性的呈現；品牌名稱N°21則是來自設計師Alessandro DellAcqua的生日12月21日，是降生射手座最後一天的幽默玩心。喜愛風格穿搭的昆凌就選了運動休閒鞋，搭配漆皮光澤的套裝；韓團Red Velvet「單眼皮女神」瑟琪（Seulgi）也選穿運動休閒鞋，躺椅上的閉眼照相當俏皮。

「性感小野馬」泫雅則是拎了Lolita包款，羊皮材質、金屬鍊與仿舊金屬釦，是此包款的標誌設計，包身背後的插袋可隨手放置票卡或手機，時髦輕便，泫雅搭襯的青瓷藍色相當優雅，也符合春夏季的輕盈感。N°21日前由MINOSHIN（美之心）引進，並於全新的遠百信義開設首間快閃店，占地15坪的空間陳列鞋履、服飾服飾等，呈現性感、新潮又不失古靈精怪的春夏女裝。

█N°21的2020春夏形象影片：