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全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020-01-11 13:43聯合報 記者陳立儀／即時報導

2020年開春，MUJI無印良品達成全台50家店鋪的里程碑，台北松山車站門市於CITYLINK松山壹號店3樓全新開幕，位於捷運與台鐵共構的交通樞紐位置，不僅鄰近學區，而且地處饒河街夜市與五分埔商圈，考量到觀光旅遊人潮，特別強化MUJI to Go旅行商品推薦，並設計獨立展檯方便試用挑選；店內也提供交換繪本服務，可攜帶家中不再閱讀的舊繪本前往門市交換，每提供兩本可換得一本，門市開幕期間與南港親子會館合作，捐贈童書繪本共100本。

MUJI無印良品松山車站門市占地220坪，裝潢選用取材自然的古材、鐵板與土牆，並在門市入口處設置一處有機棉素材展區。

即日起至1月15日MUJI無印良品松山車站門市當日單筆消費滿1,000元送100元商品抵用券一張、滿2,000元加贈限定棉帆布便當袋，數量有限送完為止；活動期間MUJI無印良品會員持無印良品聯名卡或MUJI passport手機App購買溫和洗面乳可享優惠價99元（原價130元）；1月31日前新用戶下載MUJI passport手機App，並於松山車站門市不限金額消費累計MUJI passport里程，還可獲得限定悠遊卡一張或即食迷你拉麵兌換券一張。

MUJI無印良品松山車站門市提供完整的3A專業顧問服務，可提供美妝保養與食品試吃...
MUJI無印良品松山車站門市提供完整的3A專業顧問服務，可提供美妝保養與食品試吃、試做等建議。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品松山車站門市占地220坪，入口處設置「有機棉」展區。圖／無印良品...
MUJI無印良品松山車站門市占地220坪，入口處設置「有機棉」展區。圖／無印良品提供
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即日起至1月15日MUJI無印良品松山車站門市開幕慶期間，當日單筆消費滿1,00...
即日起至1月15日MUJI無印良品松山車站門市開幕慶期間，當日單筆消費滿1,000元送100元商品抵用券一張、滿2,000元加贈限定棉帆布便當袋，數量有限送完為止。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品台北松山車站門市開幕，達成全台50家店鋪的里程碑。圖／無印良品提...
MUJI無印良品台北松山車站門市開幕，達成全台50家店鋪的里程碑。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品松山車站門市開幕慶，購買無選別白巧克力草莓3袋組附限量束口袋一個...
MUJI無印良品松山車站門市開幕慶，購買無選別白巧克力草莓3袋組附限量束口袋一個。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品松山車站門市備齊各式童裝與兒童服飾配件。圖／無印良品提供
MUJI無印良品松山車站門市備齊各式童裝與兒童服飾配件。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品松山車站門市提供交換繪本服務。圖／無印良品提供
MUJI無印良品松山車站門市提供交換繪本服務。圖／無印良品提供
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