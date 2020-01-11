全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020年開春，MUJI無印良品達成全台50家店鋪的里程碑，台北松山車站門市於CITYLINK松山壹號店3樓全新開幕，位於捷運與台鐵共構的交通樞紐位置，不僅鄰近學區，而且地處饒河街夜市與五分埔商圈，考量到觀光旅遊人潮，特別強化MUJI to Go旅行商品推薦，並設計獨立展檯方便試用挑選；店內也提供交換繪本服務，可攜帶家中不再閱讀的舊繪本前往門市交換，每提供兩本可換得一本，門市開幕期間與南港親子會館合作，捐贈童書繪本共100本。

MUJI無印良品松山車站門市占地220坪，裝潢選用取材自然的古材、鐵板與土牆，並在門市入口處設置一處有機棉素材展區。