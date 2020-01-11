親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

「我癌末都要投票了」男子等不到開票 投票日早上病逝

投票潮催出通緝犯！逃亡4年 他一投完票就被逮

車手魂藏不住 周杰倫法國賽車場上甩尾炮製「甜甜圈」

2020-01-11 13:27聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

每個男人心裡都藏著一個愛玩的大男孩，而歌手周杰倫的身體裡則肯定藏了一個車手魂。去年下旬為了代言的TUDOR帝舵表，周杰倫已經拍攝了一只形象視覺，除了宣示帝舵的品牌主張「天生敢為（Born to Dare）」，更帥帥戴上復古賽車風格的帝舵Black Bay Chrono S&G碧灣計時型黃金鋼款腕表

近期帝舵則進一步釋出了拍攝形象廣告時的幕後花絮短片。影片中，周杰倫在專業教練指導下，登上了法國蒙特耶里（Montlhéry）橢圓形經典賽道。擁有純正美式肌肉線條與450匹馬力的狂野跑車Chevrolet Camaro SS成為了周杰倫的座駕。周杰倫在影片中坦承上一次親身體驗「甩尾（Shift）」是在電影《頭文字D》中，而關於駕駛，還是要自己掌握才有安全感。同時他更在專業車手指導下，完成了一次「甜甜圈（原地轉圈）」！

如何掌握強大動能與節奏？除了嫻熟的駕駛經驗，或許手腕上的帝舵腕表也成了冷靜的「伴手」之一。Black Bay Chrono S&G碧灣計時型黃金鋼款腕表的動能來自MT5813型自動上鍊計時機芯，除了有不受磁力干擾的矽游絲，更有瑞士天文台認證與70小時動力儲存。甩尾和駕馭都需要長時間練習，但擁有一只TUDOR腕表？這便相對容易多了。

TUDOR，Black Bay Chrono S&G碧灣計時型黃金鋼款腕表，18...
TUDOR，Black Bay Chrono S&G碧灣計時型黃金鋼款腕表，18萬3,000元。圖╱TUDOR提供。
分享
帝舵近期釋出周杰倫去年拍攝形象廣告的幕後花絮短片，片中周杰倫並全程戴上TUDOR...
帝舵近期釋出周杰倫去年拍攝形象廣告的幕後花絮短片，片中周杰倫並全程戴上TUDOR腕表。圖╱TUDOR提供。
分享
拍攝時周杰倫登上法國蒙特耶里（Montlhéry）橢圓形賽道，拍攝後更大呼過癮、...
拍攝時周杰倫登上法國蒙特耶里（Montlhéry）橢圓形賽道，拍攝後更大呼過癮、想再拍攝一只賽車電影。圖╱TUDOR提供。
分享

腕表車手瑞士周杰倫

延伸閱讀

蔡阿嘎評選候選人顏值大PK 「中壢周杰倫」排...

2歲兒自彈自唱「聽媽媽的話」？昆凌笑「手指頭...

CBA／林書豪搞笑點名周杰倫 抖音秀NBA冠...

黑粉轟「害周杰倫不出新專輯」　昆凌高EQ回應...

周杰倫MV奶茶遭賣天價 陸瘋狂山寨110多家

周杰倫新單曲挺愛妻 被阿信置入副業歪樓了

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

全台50店達成！MUJI無印良品「松山車站門市」開幕　溫和洗面乳特價

2020-01-11 13:43

昆凌、小野馬泫雅把N°21詮釋得好亮眼 穿搭學起來

2020-01-11 14:11

日本金柑王國宮崎首度將「金柑NOUVEAU」慶典引進台灣

2020-01-11 12:26

LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 戶外運動也耍帥

2020-01-11 12:16

DIY染出沙龍級髮色！美吾髮快速護髮染髮霜新色超美

2020-01-11 11:44

速食、餐廳年前漲價 消保處稽查

2020-01-11 00:27

孔劉呆萌帽T 台灣買得到

2020-01-10 23:22

東京奧運主場館設計者隈研吾 期待為陽明山設計建築

2020-01-10 20:27

義助澳洲大火 BALENCIAGA推出義賣商品廣邀善心大集氣

2020-01-10 20:09

曾之喬最愛粉底揭曉！米蘭時裝周妝容靠它以不變應萬變

2020-01-10 19:04

BIG BANG太陽退役後首現 機場大秀FENDI皮夾克帥到炸

2020-01-10 18:58

女主廚們「十手聯彈」聖沛黎洛發現「食代魅力女性」

2020-01-10 17:47

Jo Malone「刺繡香水枕」太美！可當隨身香包、還能收納小物

2020-01-10 16:42

本地專業鐘表網站 2019熱搜Top 100榜單火熱上線

2020-01-10 15:49

春節前漲價潮 麥當勞、漢堡王跟進

2020-01-10 14:33

百貨福袋大獎「尬車」 新光三越送BMW、微風抽賓士

2020-01-10 14:01

「迷彩風」超潮！華航×North Face機上盥洗包全新登場

2020-01-10 13:21

好事會「花生」！「史努比轉轉花生第3彈」7-11獨賣　16款轉圈圈超呆萌

2020-01-10 12:44

限量4千個的米奇米妮行李箱快搶！7-11「第2波迪士尼集點送」1月15日登場

2020-01-10 12:08

一點一點找回喜歡的事情 「我選擇，生活中只做想做的事」

2020-01-10 11:34

台北茶花展登場 珍貴黑色茶花吸睛

2020-01-10 11:29

農曆年前物價升 肯德基、麥當勞漲完換漢堡王漲

2020-01-10 11:26

超值全餐貴5元、麥克雞塊漲1元 麥當勞1月15日調價

2020-01-10 11:04

考量營運策略 麥當勞：15日起部分產品調整價格

2020-01-10 10:47

星巴克進駐台泥DAKA 「花蓮和平門市」成打卡熱門景點

2020-01-10 01:44

白皙美腿秀粉紅小白鞋 劉詩詩示範新年招桃花穿搭

2020-01-09 23:18

想搭K董飛機！星宇航空小年夜首航 張國煒執飛航班曝光

2020-01-09 23:06

餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

2020-01-09 22:18

撐了6年！欣葉日式自助餐5月1日「調漲60～80元」

2020-01-09 21:30

每個女人必養成6個好習慣 才不會25歲就被叫「阿姨」

2020-01-09 21:29

環球購物中心繽紛燈籠海 話題「福蛋機」 轉出療癒感

2020-01-09 19:30

肯德基開漲價第一槍 台灣麥當勞也要漲嗎？

2020-01-09 18:41

3月櫻花開！嬌蘭先推「漫天粉櫻」限定款蜜粉球夢幻爆表

2020-01-09 18:23

細節見真章 紅毯男星們的低調風采造型術

2020-01-09 18:19

萌力無敵小ㄎㄧㄤ包 水獺包、帽子包都超適合遛出門

2020-01-09 18:06

瞄準尾牙季！燦坤3C「指定家電買10送1」超狂 全國電子指定機種送好禮

2020-01-09 18:03

有蝴蝶結和鬍鬚！BALENCIAGA Kitty貓臉包搶先預購中

2020-01-09 17:39

雷達表首創線上發表會 重新定義品牌推新願景

2020-01-09 17:29

全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47
看更多

熱門文章

氣炸鍋VS微波爐哪個必買？ 網大多推這個「不敗家電」

2020-01-10 17:28

返鄉投票熱！桃機連3天入境數勝出境 今瞬反轉

2020-01-11 00:34

日本人必買「台灣LV」化身悠遊卡 引發網暴動搶購

2020-01-10 19:31

粉紅兔子不叫「卡娜赫拉」真相曝光 網驚：長知識了

2020-01-10 20:22

3公尺長罕見深海魚出沒日本海岸 目擊者：不可思議

2020-01-10 15:12

疑年紀太大 新竹動物園等同人類90歲紅毛猩猩摔落不治

2020-01-10 16:55

酒精鎖3月上路！酒駕吊銷重考1年內須自費加裝

2020-01-10 18:04

投票日勞工上班要給加班費 違法最高罰100萬

2020-01-10 19:48

被台南牛肉爐征服 美國記者：難怪川普要保住台灣

2020-01-10 16:52

女友要求「3000元紅包」 他傻眼問：該放生嗎？

2020-01-10 15:08

新竹動物園高齡紅毛猩猩摔落駁坎 傷重不治

2020-01-10 15:48

Jo Malone「刺繡香水枕」太美！可當隨身香包、還能收納小物

2020-01-10 16:42

每日星座運勢／天秤節約意識特別強 事業秉持熱忱

2020-01-11 00:00

年輕媽為錢捐卵獲10萬台幣 經期紊亂求醫診斷結果嚇呆她

2020-01-11 12:34

流感高峰恐在農曆年前爆發 高危險群快打疫苗

2020-01-10 23:43

春水堂珍奶「調漲」她不解原因 網點出重點

2020-01-10 18:33

社福津貼調升 衛福部估計全台282萬人受惠

2020-01-10 18:01

台61線龍井至清水段區間測速 春節疏運前元月15日開張

2020-01-10 17:38

流感疫情最高峰恐在春節前 公費疫苗估節前用罄

2020-01-10 15:07

返鄉投票熱 雲嘉南高鐵班班客滿

2020-01-10 23:15

2020年，擺脫小人就靠這幾招？

2020-01-10 16:48

開車去投票注意 現在國道這些路段很塞

2020-01-11 11:35

057諧音你有錢 台中幸運兒選號刮出100萬

2020-01-10 20:39

年紀太大？新竹動物園紅毛猩猩貝比摔落不治

2020-01-11 00:59

目標零酒駕 酒精鎖新制3月上路

2020-01-11 00:19

總統及立委選舉前夕 海外返鄉投票旅客多

2020-01-10 16:37

返鄉投票人潮出籠 客運比平日增2成左右

2020-01-10 18:11

小心！油炸食物含糖飲料不只變胖 還會傷害視力

2020-01-10 18:49

義助澳洲大火 BALENCIAGA推出義賣商品廣邀善心大集氣

2020-01-10 20:09

不必苦等年終！這些人自有財神眷顧？

2020-01-11 11:03

東京奧運主場館設計者隈研吾 期待為陽明山設計建築

2020-01-10 20:27

北農殘菜運台中銷毀 翁震炘：省處理費

2020-01-11 00:31

明天北、東部整日涼 氣象局：下周一最濕冷

2020-01-11 11:08

本地專業鐘表網站 2019熱搜Top 100榜單火熱上線

2020-01-10 15:49

醫病天地／愛吃高脂肪食物 恐傷視力

2020-01-10 23:43

BIG BANG太陽退役後首現 機場大秀FENDI皮夾克帥到炸

2020-01-10 18:58

正宗的拿坡里披薩有多講究？讓世界披薩冠軍帶你一探究竟！

2020-01-10 18:06

【即時短評】未呼應身障者改裝車需求 交通部為德不卒

2020-01-11 10:43

曾之喬最愛粉底揭曉！米蘭時裝周妝容靠它以不變應萬變

2020-01-10 19:04

女主廚們「十手聯彈」聖沛黎洛發現「食代魅力女性」

2020-01-10 17:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top