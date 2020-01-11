車手魂藏不住 周杰倫法國賽車場上甩尾炮製「甜甜圈」

每個男人心裡都藏著一個愛玩的大男孩，而歌手周杰倫的身體裡則肯定藏了一個車手魂。去年下旬為了代言的TUDOR帝舵表，周杰倫已經拍攝了一只形象視覺，除了宣示帝舵的品牌主張「天生敢為（Born to Dare）」，更帥帥戴上復古賽車風格的帝舵Black Bay Chrono S&G碧灣計時型黃金鋼款腕表。

近期帝舵則進一步釋出了拍攝形象廣告時的幕後花絮短片。影片中，周杰倫在專業教練指導下，登上了法國蒙特耶里（Montlhéry）橢圓形經典賽道。擁有純正美式肌肉線條與450匹馬力的狂野跑車Chevrolet Camaro SS成為了周杰倫的座駕。周杰倫在影片中坦承上一次親身體驗「甩尾（Shift）」是在電影《頭文字D》中，而關於駕駛，還是要自己掌握才有安全感。同時他更在專業車手指導下，完成了一次「甜甜圈（原地轉圈）」！