LOEWE機能系列信差包、側背包好時髦 戶外運動也耍帥

時髦的戶外機能服裝，成為精品新闢的戰場，LOEWE的戶外系列推出了2020春夏Eye／LOEWE／Nature系列，由攝影師Gray Sorrenti操刀，捕捉英國演員Josh O’Connor在山林之間詮釋新系列的身影。

形象影片選在日本箱根的山谷竹林，以及富士山麓雪松林深處拍攝，創意總監Jonathan Anderson表示「Eye／LOEWE／Nature系列代表我眼中LOEWE男性本色，看似過著平凡低調的生活，卻有一顆渴望實驗探索的心，貌似保守其實暗藏強烈個性」，這樣的雙重個性也表現在Gray Sorrenti所挑選的拍攝地點，主角從東京的塵囂逃離，到富士箱根伊豆國立公園露營、蘆之湖划獨木舟，或在綠林享受寧謐之境。Jonathan Anderson以此系列做為推行環保理念的實驗創新款，運用不同的有機、回收再造衣料製作，而每售出一件單品，品牌即會捐出15歐元、大約500元台幣用以支持環保工作。

服裝款式包括套頭連帽外套、工人服外套、polo衫以及水彩風景印花的有機棉T恤等，毛絨物料是以回收的聚酯纖維、棉布製造，大地色系、鮮紫色及迷彩印花的色彩，表現出品牌的活潑氣質；配件部分，輕巧後背包有加強背部承托設計，袋內備有收納手提電腦的間隔，而全新信差包的前扣打開後可以加大袋身容量，小牛皮細節則是奢華點綴，適合城市生活、郊外遠足的多變生活型態。

█2020春夏Eye／LOEWE／Nature系列形象影片：