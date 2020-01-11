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DIY染出沙龍級髮色！美吾髮快速護髮染髮霜新色超美

2020-01-11 11:44聯合報 記者陳立儀／即時報導

新年新氣象，在農曆春節為自己換個新髮色，不僅能讓造型煥然一新、討個好兆頭，也會更加青春洋溢。對於忙碌的現代人或家庭主婦來說，DIY染髮是最省時、省錢的選擇，美吾髮快速護髮染髮霜不僅滿足近來風行的天然植萃趨勢，更推出貼近自然髮色的「深亞麻棕」、襯托出好氣色的「亮澤紅棕」兩款新髮色，讓有遮蓋灰白髮需求的人擺脫較為傳統的黑色或咖啡色，跟上時尚腳步。

市面上販售的DIY染髮霜琳瑯滿目，挑選品質有保障的大廠牌產品，也是寶貝秀髮的重要環節。美吾髮快速護髮染髮霜含天然植物萃取成分，可提供染後髮絲養份、維護頭皮健康。

染髮時最怕刺鼻的氣味，建議選用不含阿摩尼亞的染髮霜，除了無臭味之外，對髮質的損傷也較小。此外，如果想要讓美麗髮色維持得更久，染後防曬及定期護髮很重要。

以往遮蓋白髮專用的DIY染髮霜以黑色、咖啡色為主流，但隨著科技進步，髮色也更加多變，美吾髮快速護髮染髮霜今年新推出「深亞麻棕」、「亮澤紅棕」兩款新色，讓白髮族也能追隨潮流，染出年輕時髦的髮色。

美吾髮快速護髮染髮霜隨附便捷染髮梳，只需將兩劑染劑擠在便捷染髮梳的溝槽內，直接梳上頭髮後約等待15～20分鐘就可輕鬆完成染髮，不必像傳統染劑需事先攪拌再塗抹。

美吾髮快速護髮染髮霜推出「深亞麻棕」、「亮澤紅棕」兩款新色，省荷包也能兼顧時尚感...
美吾髮快速護髮染髮霜推出「深亞麻棕」、「亮澤紅棕」兩款新色，省荷包也能兼顧時尚感。圖／美吾髮提供
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DIY咖啡防曬

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