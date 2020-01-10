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力抗快時尚 內衣平價品牌EASY SHOP提高無鋼圈比例

2020-01-10 20:29經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

本土內衣龍頭奧黛莉集團旗下平價品牌EASY SHOP，每年農曆年都會推出一系列獨家開運內衣，今年更推出百餘款色，限定款在1月10日至2月2日推出五折優惠，要搶農曆年內衣汰舊換新商機。

台灣內衣市場市值規模從250億元，逐步下降至200億元，內衣業者不約而同表示，沒料到日本快時尚UNIQLO所推出的無鋼圈內衣來勢洶洶，打中想要舒適和休閒內衣的女性，大大侵蝕了台灣內衣品牌市場。

EASY SHOP總經理特助黃昱倫表示，去年EASY SHOP業績微幅率退，而整體內衣市場規模也萎縮，主要是內衣市場同值性高，一旦推出新品，內衣同業拆板速度快，很快就能推出類似的商品，除非握有專利，否則很快就會被模仿。

她說，目前EASY SHOP有5至10%比重的台灣製造商品，像是先前熱銷的抗菌內褲，也是攜手台灣廠商專利所推出的商品，是同業無法模仿的。

由於同業台灣華歌爾日前宣布今年將推出3D AI體型檢測活動，全台巡迴20場，EASY SHOP也被問到，是否會推出類似檢測活動，黃昱倫說，因內衣是量產的，並非為了消費者個人體型打造，所以EASY SHOP仍會注重現場試穿體驗，「人的體驗才是最核心的」。

她觀察，快時尚的無鋼圈內衣通常單價會較低，所以客人一次就會買很多件，因此資深內衣品牌的客人來店的頻度就會下降，也會影響客人購買件數，不過，EASY SHOP訴求平價，今年將大幅增加無鋼圈和休閒內衣比重，以往產品結構是一般內衣和無鋼圈八比二，現在已經是五比五。

至於展店計畫，目前EASY SHOP約150至160店之間，今年將不會快速展店，而是做單店體質調整，落實體驗跟服務，像是客人可以官網買，門市取貨，今年會再優化服務內容。

另外，為了增加客人來店的頻度，EASY SHOP也推出慶生會、小小店長體驗營、手作彩繪燈籠等手作活動，希望成為不只是賣內衣的店。

EASY SHOP店鋪外觀。業者／提供
EASY SHOP店鋪外觀。業者／提供
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EASY SHOP開運內衣系列。業者／提供
EASY SHOP開運內衣系列。業者／提供
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了增加客人來店的頻度，EASY SHOP也推出小小店長體驗營活動，希望成為不只是...
了增加客人來店的頻度，EASY SHOP也推出小小店長體驗營活動，希望成為不只是賣內衣的店。業者／提供
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快時尚品牌專利

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