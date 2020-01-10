東京奧運主場館設計者隈研吾 期待為陽明山設計建築

2020東京奧運主場館設計者隈研吾，今天受中國文化大學之邀，以「森林時代」為題發表演講。隈研吾指出，曾經來過台灣十多次，首次參觀陽明山國家公園，離台北這麼近，又有這麼美的自然景觀，還有溫度很高的溫泉，在世界極為罕見的，若能有一個特殊的建築，將在建築界創造奇蹟。

在演講中，隈研吾以他在世界各地的建築作品為例，娓娓闡述他的建築理念。其作品多引用當地環境媒材，尊重人文、自然和諧共存的概念，創造人與自然共存的建築設計理念。

隈研吾認為，唯有代代相傳建築教育的觀念，才能創造更尊重大自然的建築作品。因此，他的每一件作品都以著作方式呈現，希望將其建築的理念與精神，透過著作闡述發揚。他表示，雖然工作很忙碌，但會在飛機上或工作閒暇時，將建築作品理念寫下來，也固定每年出版一本建築著作，交代每一棟建築的理念與創作意義。

「建築是把人與大自然的關係找回來。」隈研吾曾為巴黎設計車站，既須保存既有的開放空間，又須營造川流不息流動的感覺，並能兼顧該車站原先文化歷史意義。最後，他透過穿透性的陽光與木質材料，連結車站與地方文化的意義。