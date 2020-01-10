曾之喬最愛粉底揭曉！米蘭時裝周妝容靠它以不變應萬變

自帶女神光芒的曾之喬，今天（1/10）身穿一襲削肩露鎖骨的火紅小洋裝，為位於遠東百貨信義A13的資生堂SHISEIDO GINZA TOKYO全台首間精品旗艦店擔任開幕嘉賓，不僅盤髮髮型很俏皮，超纖瘦的螞蟻腰更是羨煞旁人，她笑說「每次只要我把頭髮梳得很俐落，加上露鎖骨，別人就會說我變瘦了」。曾之喬昨天就已先在FB預告要分享她最近愛用的底妝，今天答案揭曉，就是陪她征戰米蘭時裝周的資生堂超進化底妝系列。

曾之喬大讚超進化底妝系列的獨家專利動態煥新科技，會隨著環境或膚況隨機應變；如果只能帶一項美妝出門的話，她會選擇資生堂超進化持久粉餅，「我屬於偏油性肌，底妝會用粉餅做重點修飾，畢竟臉上可以煎蛋和透亮是不一樣的，差一點就差很多」，她很喜歡這款粉餅的包裝經典又大器，乾濕兩用的設計外出化妝或補裝都很方便，還笑說因為自己超常摔粉餅，這款真的很耐摔。

平時很注重養生的曾之喬，認為吃得好膚況就會好，她說自己當女明星十幾年後體悟的保養精髓就是「化繁為簡」，多吃原型食物、多運動是一定要的，如果肌膚保養的步驟太繁複，就算有效果也遲早會覺得太麻煩、累到放棄，不如挑選最有效率的保養方式，和投資一款好的粉底，「時間很貴，真的不要浪費」。

資生堂SHISEIDO GINZA TOKYO全台首間旗艦店耗時近半年、斥資千萬打造，由資生堂亞洲區設計總監親自規畫監工，入口處天花板懸掛著360度環繞四面數位LED螢幕，12坪的空間內有許多細節都是日本原裝來台，並針對頂級VIP設計了極上御藏FUTURE SOLUTION LX系列專區與全台獨家的VIP專屬護膚室等區域，可享受隱密獨立的專屬療程護膚體驗。