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BIG BANG太陽退役後首現 機場大秀FENDI皮夾克帥到炸

2020-01-10 18:58聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

當過兵的男人是否比較帥？這個問題的答案現在由你來決定！韓團BIG BANG的超人氣男星太陽Tae Yang，在經歷近兩年的兵役退伍後，今天早上為了出發前往米蘭觀看FENDI秋冬的2020男裝大秀，首度現蹤於韓國首爾仁川機場，引起一陣騷動！

太陽在2018年申請自願服役、並於同年三月入伍，2019年11月退伍。由於韓國演藝圈汰換速度極快，男星退伍後能否維持高人氣、復出的時機點至關重要。而這次太陽的首度復出已有機場大批粉絲排隊，加上頂著大平頭與帥氣FENDI黑色皮夾克、FENDI的黑色FF Logo Baguette包，看來當兵之後果然為太陽增添幾許人氣與陽剛男人味！

仔細觀察太陽的穿搭，黑色厚底靴、黑色長褲和墨鏡，都是機場時尚的輕便寫意之選，斜肩肩背的FENDI黑色FF Logo Baguette包，以立體壓紋呈現出品牌識別，同時帶有濃厚皮草的翻領夾克上，同時亦有顯眼的FF Logo。同時太陽在米蘭大秀結束之後，更將於一月底在首爾舉辦公益跳蚤市場拍賣，也是退伍後初次與歌迷的公開互動活動，義賣所得則將捐贈予聽障兒童，展現滿滿無私愛心。男人當完兵有沒有變得比較帥？答案在太陽身上，似乎已經很明顯啦！

退伍後首次現身機場，頂著大平頭與墨鏡的太陽Tae Yang，難掩帥氣。圖╱FEN...
退伍後首次現身機場，頂著大平頭與墨鏡的太陽Tae Yang，難掩帥氣。圖╱FENDI提供。
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FENDI，黑色FF Logo Collar Jacket，價格店洽。圖╱FEN...
FENDI，黑色FF Logo Collar Jacket，價格店洽。圖╱FENDI提供。
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雖然以一身黑色造型打扮，但身上的FENDI包款與FF Logo夾克，在低調中搶鏡...
雖然以一身黑色造型打扮，但身上的FENDI包款與FF Logo夾克，在低調中搶鏡。圖╱FENDI提供。
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FENDI，黑色FF Logo Baguette包，10萬元。圖╱FENDI提供...
FENDI，黑色FF Logo Baguette包，10萬元。圖╱FENDI提供。
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FENDI機場首爾

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