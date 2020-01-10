BIG BANG太陽退役後首現 機場大秀FENDI皮夾克帥到炸

當過兵的男人是否比較帥？這個問題的答案現在由你來決定！韓團BIG BANG的超人氣男星太陽Tae Yang，在經歷近兩年的兵役退伍後，今天早上為了出發前往米蘭觀看FENDI秋冬的2020男裝大秀，首度現蹤於韓國首爾仁川機場，引起一陣騷動！

太陽在2018年申請自願服役、並於同年三月入伍，2019年11月退伍。由於韓國演藝圈汰換速度極快，男星退伍後能否維持高人氣、復出的時機點至關重要。而這次太陽的首度復出已有機場大批粉絲排隊，加上頂著大平頭與帥氣FENDI黑色皮夾克、FENDI的黑色FF Logo Baguette包，看來當兵之後果然為太陽增添幾許人氣與陽剛男人味！