女主廚們「十手聯彈」聖沛黎洛發現「食代魅力女性」

「女力」崛起，在餐飲界亦然。為歡慶120周年，義大利礦泉水品牌聖沛黎洛(S.Pellegrino)日前在台北晶華酒店舉辦全亞洲最盛大的慶祝活動「食代魅力女性」高峰會論壇暨晚宴，邀請2017年獲得世界最佳女主廚頭銜、來自斯洛維尼亞的Ana Roš，2016年獲選亞洲最佳女主廚的菲律賓籍主廚Margarita Forés，以及2017年獲得亞洲最佳女主廚的周思薇May Chow等3位重量級主廚齊聚開講；下半場則由4位台灣餐飲界的女企業家，分享在各自領域中的努力與改變。

聖沛黎洛也邀請紐約的知名旅遊作家Mason Florence來台主持。非科班出身的Ana Roš表示，斯洛維尼亞沒有精緻餐飲的文化，大學主修國際關係的她，從沒夢想當過主廚，直到結婚生子、為「愛」走進廚房；16年前，Ana的餐廳在山區開幕，由於位置偏遠，食材取得不易，因此必須逐戶拜訪農夫才能取得，卻也意外造就餐廳100%使用當地食材的特色。從產地到餐桌，從農業到餐飲業，帶動了整個產業鏈，成為斯洛維尼亞的典範。

第三次造訪台灣的菲律賓主廚Margarita Forés，特別喜歡台灣的食物及人情味。在紐約成長，受到多元文化薰陶的她，目前餐廳員工有六成是女性，對於現代廚藝學校，認為問題不是男女學生多寡的問題，而是女學生畢業之後能否迅速取的工作機會才是重點。

擁有西方教育背景的周思薇May Chow，對於中式料理傳承有著強烈的使命感。她指出，對中菜的感情，源自兒時在家吃飯的珍貴回憶。她認為，餐飲是軟實力，透過美食讓更多人聽到她的聲音，與客人交流，給予客人更多的力量，是她身為料理人的成就感。

成功經營米其林一星山海樓餐廳、永豐餘生技總經理何奕佳，在會中表示，台灣需要一個舞台，讓當地有機食材被看見。她也在工作中體認到「健康的源頭是新鮮自然的飲食」，「當令什麼食材最新鮮好吃，就做什麼，不用非照著食譜來做。」