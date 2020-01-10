台灣女性設計師闖蕩國際 優雅大氣的當代空間語言
旅行是許多人放鬆身心、探索世界的休閒方式，在入住旅店的挑選自然各有所好。清新舒適的微型民宿深受不少消費者喜愛，但豪華氣派的風格酒店仍然擄獲不少商務客和旅人的芳心，更反映了當代的設計趨勢和市場發展。由朱怡芬Celia創辦、從台灣起家的Celia Chu Design，長年專注於各類型酒店和高級住宅設計案，足跡踏遍亞太和歐洲地區，包含「台北國賓大飯店」和近期開幕的「曼谷瑰麗酒店」（Rosewood Bangkok）都是她帶領團隊完成的標誌性作品。
畢業於美國紐約帕森設計學院（Parsons School of Design）的Celia，歸國後於2007年創立了設計公司，憑藉自身對旅店設計的高度興趣，在這十餘年間經手不同規模的各式案件。在台北餐飲界佔有一席之地、坐落於台北國賓飯店地下一樓的「A CUT牛排館」即出自她手，2007年開幕至今獲得不少饕客與品味人士好評，2018年飯店向Celia提出希望適度汰舊的念頭，她費了一番力氣說服業主這個空間十年有成，應該要向大眾呈現煥然一新的面貌。因此，無論是入口過場處的酒吧增設，以調節餐廳的氣氛變化；乃至燈飾和壁面的大規模整理，都讓Celia優雅卻大氣的空間語言更完整地展示。
「表情豐富和可能性多，是我鍾情酒店設計的一大主因。」Celia表示，酒店裡除了房間和大廳，或許還有店鋪、餐廳、酒吧、SPA等項目，創作空間非常大，更得以讓她有機會透過作品涉獵不同國家和城市文化。以2019年3月正式開業的曼谷瑰麗酒店為例，即是她和團隊經過深入的田野調查，耗時超過六年才完成的項目，揉合了當地藝術文化，呈現了細膩卻多層次的設計風貌。「我的設計永遠不是從視覺上出發，讓客人願意重覆造訪是更重要的事情。」不為裝飾而裝飾、恰到好處的設計哲學，仍然是她至今的追求。
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