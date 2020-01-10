本地專業鐘表網站 2019熱搜Top 100榜單火熱上線
景氣和趨勢都需要斟酌大方向，對於腕表的喜好，其實也需要長時間觀察。本地專業鐘表網站Horoguides今日公佈了2019年的「百大熱搜榜」，並票選出「藏家矚目款」、「藍面新霸主」、「最強跨界聯名」等多枚推薦款式。Horoguides同時具備台灣與香港網站兩種版本，也是當前擁有眾多使用者與流量的本地專業鐘表網站。
而一旦瀏覽這份榜單不難發現，勞力士ROLEX果然仍是當今最燙手熱門品牌，直接包辦了Top 1到Top 12，並佔據整份100名榜單的40%，威力驚人！而在Top 10榜單中，榜首Top 1則是被暱稱為「黑水鬼」的Submariner 116610-LN-0001，而不同材質、顏色配置的GMT-MASTER II和Sea-Dweller也都是人氣系列。
其餘像是百達翡麗Patek Philippe、沛納海PANERAI、愛彼Audemars Piguet等老字號，也都有不俗表現。值得留意的另一現象是，和勞力士同集團的TUDOR在2019年也有超高人氣，囊括整份榜單的10%，為全數品牌的第二名。TUDOR以矽游絲、天文台認證機芯、精準的數據表現，加上近年積極找來貝克漢、周杰倫、Lady Gaga等名人代言，難怪迅速搶佔中價位腕表的灘頭堡，實至名歸。
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