「迷彩風」超潮！華航×North Face機上盥洗包全新登場

延續60週年時所推出的The North Face機上盥洗包，中華航空在2020年新推出「迷彩款」配色，顯現出另類的戶外風格。對於航空迷或是戶外運動迷來說，都是一大新亮點。

為了長程旅途的舒適，多數航空公司都會針對頭等、商務等艙等旅客提供機上盥洗包，更會藉由與知名品牌的聯名合作，讓機上盥洗包從內而外，都能展現出品牌的鮮明風格，讓盥洗包不再只是機上用品，而成為另一種時尚小物。

中華航空在2019年時，為慶祝60週年，因此與知名戶外運動用品品牌The North Face合作，針對豪華商務艙及豪華經濟艙乘客，推出帶有年輕時尚運動元素的機上盥洗包。設計部分，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛勾；豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量Tyvek材質，具防水性，可重複使用。內容物則依照艙等選用不同備品，包括有韓國蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油等內容。