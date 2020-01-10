「迷彩風」超潮！華航×North Face機上盥洗包全新登場
延續60週年時所推出的The North Face機上盥洗包，中華航空在2020年新推出「迷彩款」配色，顯現出另類的戶外風格。對於航空迷或是戶外運動迷來說，都是一大新亮點。
為了長程旅途的舒適，多數航空公司都會針對頭等、商務等艙等旅客提供機上盥洗包，更會藉由與知名品牌的聯名合作，讓機上盥洗包從內而外，都能展現出品牌的鮮明風格，讓盥洗包不再只是機上用品，而成為另一種時尚小物。
中華航空在2019年時，為慶祝60週年，因此與知名戶外運動用品品牌The North Face合作，針對豪華商務艙及豪華經濟艙乘客，推出帶有年輕時尚運動元素的機上盥洗包。設計部分，豪華商務艙突破傳統包款，採戶外裝備袋概念設計，運用防潑水材質，搭配攀岩造型掛勾；豪華經濟艙則以手袋為發想，使用超輕量Tyvek材質，具防水性，可重複使用。內容物則依照艙等選用不同備品，包括有韓國蘭芝LANEIGE保養組合及摩洛哥Moroccanoil香氛髮油等內容。
The North Face機上盥洗包過去曾推出紅、黑2種色系，隨著2020年到來，新色則是「叢林迷彩」色系，藉由草綠、黑、褐、咖啡等4個色系，拼湊出經典的迷彩花紋，並印有The North Face的商標。近年隨著時尚品牌的大量運用，迷彩色系不再只是軍事、運動，更是點綴造型的流行元素。全新的迷彩風外型，也讓華航機上盥洗包增添運動風潮與時尚感。
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