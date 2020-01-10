KKday攜手亞洲萬里通 新春旅遊買行程還加碼抽里數

KKday聯手亞洲萬里通，串連強大旅遊集里供應鏈，在2020年買行程即可參加「月月賞」與「贈萬里」抽獎活動。 圖／KKday提供 分享 facebook

深度旅遊體驗平台KKday為回饋廣大旅客，積極串連信用卡優惠與點數計畫，為每位會員創造旅行體驗的最高CP值。這次KKday聯手亞洲萬里通，串連強大旅遊集里供應鏈，在2020年買行程即可參加「月月賞」與「贈萬里」抽獎活動。

KKday新用戶透過專屬連結首次購買行程，除了成功賺取基本亞洲萬里通里數外，完成旅行體驗後均可自動參加「月月賞抽獎」，可有機會贏取3,000里數。

若為資深的集里達人，在活動期間透過專屬連結購買行程，集三次滿200美元以上成功交易，也可參加「贈萬里抽獎」贏取10,000里數。

新春假期旅遊旺季，長長的年假還沒來得及規劃行程嗎？搭上雙重大抽獎活動再跟著「KKday專屬團」，即可輕鬆出發，體驗最獨特的旅遊行程再享里數回饋。

像是熱門景點台北近郊－九份、平溪、北海岸，參加KKday專屬團行程，不用煩惱交通轉乘，一家大小也能輕鬆出遊。九份老街的街道兩旁，紅燈籠映照著古老的階梯，與民宅的昏黃燈光兩相輝映，彷彿走進電影神隱少女的經典場景。在新年期間不妨到昔日的黃金山城走走，體驗茶樓文化的傳統氣息。

若想到中部走走，也推薦日月潭盡覽湖景之旅。日月潭的湖光山色穿過寬闊的跨距空間，直接映入眼中，猶如雙手環抱整個日月潭的湖光山色。行程中更有熱情的司機領隊解說，推薦在地人的必吃小吃與拍照熱點。假期不想自己駕車，也可參加台中半日遊，由專車帶你玩台中。踏在高美溼地的泥沼上，欣賞巨大的風車與浪漫的夕陽景緻，走過彩虹眷村繽紛的壁畫巷道，回程再到逢甲夜市品嚐在地小吃，留下美好的新春旅行回憶。

放假不想出門塞車人擠人嗎？KKday與亞洲萬里通的雙重大抽獎，活動為期一整年，買行程加碼抽里數！就算年假期間沒有旅遊計畫，整年時間都能利用高鐵假期國內旅遊新玩法，來趟輕旅行。不用自己費心研究交通與行程景點，便可輕鬆暢遊台灣南北，一天內走訪多個知名景點，非常適合說走就走的行動派，不需要猶豫，現在就出發。