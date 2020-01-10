好事會「花生」！「史努比轉轉花生第3彈」7-11獨賣 16款轉圈圈超呆萌
全球最紅的卡通狗狗SNOOPY史努比70歲了！慶祝史努比誕生70周年推出的轉轉花生第3彈，4個主角戴著派對帽造型，呆萌不停轉圈圈的模樣相當療癒，共16款的造型更是逗趣，每款售價95元，1月14日起於全台7－ELEVEN門市獨家開賣，值得史努比粉整套收藏，在新年開春更有「好事會花生」的吉祥意涵。
7－ELEVEN還推出多款可愛、實用小物，獨家上市的寶可夢脆皮軟心莓果球除了擁有3款寶可夢經典包裝，開袋還驚喜送寶可夢角色磁鐵，共有16款寶可夢角色，酸甜的脆皮莓果搭配軟心牛奶球，讓小朋友走春出遊更開心。
DORAEMON哆啦A夢雋永經典托特包輕薄好收納，內有暗袋與磁吸等貼心設計，並搭配兩款哆啦A夢全新設計限定紅包袋，售價399元，1月15日上午11點起開放ibon預購。
另一款日本熱銷的SHUPPATO可折疊手提肩背兩用包是獲得紅點設計大獎的好物，全球獨家專利扇狀結構，兩邊往外一拉就能3秒完成收納，耐重3公斤的S款於全台1千間7－ELEVEN門市販售、售價350元，耐住5公斤的M款將於1月11日上午11點起開放ibon預購，售價780元。
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