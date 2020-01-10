好事會「花生」！「史努比轉轉花生第3彈」7-11獨賣　16款轉圈圈超呆萌

全球最紅的卡通狗狗SNOOPY史努比70歲了！慶祝史努比誕生70周年推出的轉轉花生第3彈，4個主角戴著派對帽造型，呆萌不停轉圈圈的模樣相當療癒，共16款的造型更是逗趣，每款售價95元，1月14日起於全台7－ELEVEN門市獨家開賣，值得史努比粉整套收藏，在新年開春更有「好事會花生」的吉祥意涵。

7－ELEVEN還推出多款可愛、實用小物，獨家上市的寶可夢脆皮軟心莓果球除了擁有3款寶可夢經典包裝，開袋還驚喜送寶可夢角色磁鐵，共有16款寶可夢角色，酸甜的脆皮莓果搭配軟心牛奶球，讓小朋友走春出遊更開心。

DORAEMON哆啦A夢雋永經典托特包輕薄好收納，內有暗袋與磁吸等貼心設計，並搭配兩款哆啦A夢全新設計限定紅包袋，售價399元，1月15日上午11點起開放ibon預購。