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好事會「花生」！「史努比轉轉花生第3彈」7-11獨賣　16款轉圈圈超呆萌

2020-01-10 12:44聯合報 記者陳立儀／即時報導

全球最紅的卡通狗狗SNOOPY史努比70歲了！慶祝史努比誕生70周年推出的轉轉花生第3彈，4個主角戴著派對帽造型，呆萌不停轉圈圈的模樣相當療癒，共16款的造型更是逗趣，每款售價95元，1月14日起於全台7－ELEVEN門市獨家開賣，值得史努比粉整套收藏，在新年開春更有「好事會花生」的吉祥意涵。

7－ELEVEN還推出多款可愛、實用小物，獨家上市的寶可夢脆皮軟心莓果球除了擁有3款寶可夢經典包裝，開袋還驚喜送寶可夢角色磁鐵，共有16款寶可夢角色，酸甜的脆皮莓果搭配軟心牛奶球，讓小朋友走春出遊更開心。

DORAEMON哆啦A夢雋永經典托特包輕薄好收納，內有暗袋與磁吸等貼心設計，並搭配兩款哆啦A夢全新設計限定紅包袋，售價399元，1月15日上午11點起開放ibon預購。

另一款日本熱銷的SHUPPATO可折疊手提肩背兩用包是獲得紅點設計大獎的好物，全球獨家專利扇狀結構，兩邊往外一拉就能3秒完成收納，耐重3公斤的S款於全台1千間7－ELEVEN門市販售、售價350元，耐住5公斤的M款將於1月11日上午11點起開放ibon預購，售價780元。

史努比轉轉花生第3彈共推出16款新造型，每款售價95元，1月14日起於全台7－E...
史努比轉轉花生第3彈共推出16款新造型，每款售價95元，1月14日起於全台7－ELEVEN門市獨家開賣。記者陳立儀／攝影
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DORAEMON哆啦A夢雋永經典托特包附紅包袋，售價399元，7－ELEVEN於...
DORAEMON哆啦A夢雋永經典托特包附紅包袋，售價399元，7－ELEVEN於1月15日上午11點起開放 ibon預購。記者陳立儀／攝影
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史努比轉轉花生第3彈共推出16款新造型，每款售價95元，1月14日起於全台7－E...
史努比轉轉花生第3彈共推出16款新造型，每款售價95元，1月14日起於全台7－ELEVEN門市獨家開賣。圖／7－ELEVEN提供
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DORAEMON哆啦A夢雋永經典托特包附紅包袋，售價399元，7－ELEVEN於...
DORAEMON哆啦A夢雋永經典托特包附紅包袋，售價399元，7－ELEVEN於1月15日上午11點起開放 ibon預購。圖／7－ELEVEN提供
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史努比轉轉花生第3彈共推出16款新造型，每款售價95元，1月14日起於全台7－E...
史努比轉轉花生第3彈共推出16款新造型，每款售價95元，1月14日起於全台7－ELEVEN門市獨家開賣。圖／7－ELEVEN提供
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寶可夢脆皮軟心莓果球每包附送寶可夢角色磁鐵，售價49元，7－ELEVEN獨家上市...
寶可夢脆皮軟心莓果球每包附送寶可夢角色磁鐵，售價49元，7－ELEVEN獨家上市。圖／7－ELEVEN提供
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