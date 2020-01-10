情比金堅 情人節送禮 挑這些準沒錯

東方的情侶很幸運，因為一年之中我們有七夕、也有西洋情人節，兩個節日同樣見證戀人間的甜蜜情意。但如何不只是單純的請客吃飯？送禮也要心思規畫，好好挑、才能挑到好。而雖然預算較高，但珠寶總是萬中之選，足令另一半笑顏常開。伯爵PIAGET Possession系列的手鐲、戒指、耳環，皆具有經過珠寶大師巧手設計的轉動設計，無論穿戴在身上何處，隨時動手轉轉，一如戀人間的情意，如絲綢般甜蜜流動。

而情意總是無形無相、難以捉摸的，但嗅覺帶來的記憶卻能刻入大腦深層，長長久久。日本珍珠品牌MIKIMOTO的首款香水Eau de Parfum，由兩位知名調香師Raymond Matts與Frank Voelkl同共合作。結合日本文化、海洋與森林的意念，打造出了一款高雅香氣：前味帶有清新的柑橘調性，中段則是鳶尾和木蘭花香，最後再以凝練的木質調收尾、似是領人踏入一座廣闊的幽謐秘林、回味再三。由香氣到瓶身設計，都像一枚液態的珍珠，更是一款用嗅覺感受的高級珠寶。