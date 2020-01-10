限量4千個的米奇米妮行李箱快搶！7-11「第2波迪士尼集點送」1月15日登場

2020金鼠年開春7－ELEVEN以金鼠年福袋、迪士尼集點引爆搶購熱潮，1月15日將推出第二波迪士尼集點活動，這次必須快手搶的首推可愛又實用的限量米奇米妮新年行李箱，全台限量只有4,000個，另外還有限量米奇造型搥背棒，米奇控把握機會快衝！

限量米奇造型搥背棒共有米奇大頭、紅褲、手套等3款，集滿6點加119元或96點免費送1款，限量共5萬個；1月15日下午3點開放限量預購的米奇米妮新年行李箱都是全新的新年主題設計，由旅遊精品品牌笛森諾製造的18.5吋登機箱，附TSA海關鎖，並採用360度萬向靜音飛機輪及雙層防爆拉鍊，建議市價5,980元，集滿6點加2,799元可加價購1款，約為市價4.7折，兩款限量共4,000個。

同時7－ELEVEN也看好新年團聚料理商機，1月15日起加入膳魔師鍋具精品集點送，平均不到市價2折即可將精品鍋具帶回家，限量28公分萬用蒸火鍋集滿6點加899元可加價購1款，限量共1萬個；限量28公分單柄平底鍋集滿6點加799元可加價購1款，限量共2萬個；限量26公分雙耳湯鍋集滿6點加799元加價購1款，限量共8,000個。萬用蒸火鍋與平底鍋有部分現貨，OPEN POINT會員可直接至門市購買。

新年試手氣，7－ELEVEN於OPEN POINT App祭出3項數位抽獎，1月15日上午10點起至1月28日推出「2020金鼠抽抽樂」，獎項包括咖啡、現萃茶、珍珠系列指定商品，每人每天可免費抽兩次，最低有機會抽中2杯1元的超低優惠。