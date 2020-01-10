一點一點找回喜歡的事情 「我選擇，生活中只做想做的事」

覺得自己的生活糟透了，卻總是無法提起勇氣做一點改變？不斷犧牲卻無法苦盡甘來的日子，你累了嗎？

一件一件重拾自己喜歡的事，讓自己更快樂。圖／ingimage 提供 分享 facebook

暢銷小說《82年生的金智英》拍成電影後引起許多關注，「金智英」的故事讓許多現代女性感同身受，也燃起內心的共鳴。而日本作家小田桐撰寫的《我選擇，生活中只做想做的事》，是從女性角度分享個人改變生活的親身經歷，她從設計轉跳當業務，她找到了自己擅長的工作，成為了公司最賺錢的員工。感情部分，過去她努力成為別人認為的理想女性而疲憊不堪，但決定自在生活後，更坦然表現自我，也遇到真正欣賞她的伴侶。

小田桐不吝把自己蛻變經歷分享出來，受到不少讀者回響，甚至成為人氣部落客，她找回了自己喜愛的人事物，做自己擅長的工作。不管是交朋友、工作、婚姻，當你開始覺得身邊「喜歡的事」越來越多，「討厭的事」就越少，把討厭的事情先淨空讓出一條路，才更能看見自己的優點，重新找回快樂和自我肯定價值。

不只是女性或年輕世代，步入熟齡的橘世代男女，要確認自己是正在逐步接近「自在生活」。例如不知道擅長什麼、不喜歡現在身邊圍繞的事物、不想再跟討厭的人當朋友了...，無論幾歲都還有機會做改變。

並不是要你把生活變得天翻地覆重新適應，而是從小地方開始做起，可以先從3點方向思考能否實踐：

第1點：今天起不做自己討厭的事

第2點：把喜歡的事、想做的事，一件一件慢慢找回來

第3點：陪伴值得愛的人，圍繞真心喜歡的事物

成熟的大人們，完全不需因為年齡漸長感到不安，重拾自己喜歡做的事情，用興趣開發出更多嘗試「斜槓」的能力，最重要的是保持身體健康，無限可能的新事物，正在等你嘗試發掘！