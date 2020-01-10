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台北茶花展登場 珍貴黑色茶花吸睛

2020-01-10 11:29聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北茶花盛會今日起展開，展期僅有10天。圖／台北市工務局提供
台北茶花盛會今日起展開，展期僅有10天。圖／台北市工務局提供
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台北茶花盛會今日起展開，展期僅有10天，除了園區各式各樣種類茶花陸續綻放，另外還有全台知名茶花達人提供珍藏的茶花盆景借展迎賓，為年度茶花盛會增添風貌。

北市公園處表示，花卉試驗中心蒐集超過上百種、3千餘株茶花，可以說是全台規模最大的茶花原地種植的區域，今年茶花展以「拜訪椿天」為佈置主題。

今年特別展出較少見的深色茶花品種，花瓣以深紅色為基底，根據光影變化及觀賞角度不同，可看到不同程度的紫黑色，因此常稱為「黑色」茶花，是茶花裡相當珍貴的品種，花朵更帶給大家一種神秘、高貴又帶點危險、魔幻的感覺，歡迎大家前來一探黑色茶花的神秘面紗。

戶外園區中數千株的茶花樹，是打卡拍照的首選之景，除了既有的茶花林區、茶梅區、山茶杜鵑區、茶花隧道、金花茶區、香味茶花區外，園區還搭配種植了鬱金香、風信子、毛地黃、飛燕草及各式草花等，讓茶花與前來賞花的品花者共同構成一幅生動又典雅的戶外賞春圖。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，展覽期間只要民眾在展覽館現場上Facebook「台北新花漾」粉絲團打卡按讚並分享或填寫問卷，都有機會得到精美的明信片，除了給自己留下回憶，紀錄旅程點滴或者寄給朋友分享回憶，憑名信片至台北茶花展合作商家消費，即可獲得優惠折扣。

至於每年茶花展的重頭戲，贈送茶花苗活動，今年依舊延續去年的方式，憑3張有效發票或手機出示捐贈給社福團體的雲端發票，就可以在1月11、12、18、19日這4天周末假日換取茶花小苗一株。

茶花講堂1月11日為拜訪椿天賞茶趣，教學如何欣賞不同品種的茶花；18日邀請茶花界重量級的大師侯進益老師來講解茶花盆景居家維護管理；19日國寶級陳嘉林博士用詩詞歌賦介紹有關茶花的大小事，可撥打02-2377-8105事先報名，當日有空位也可直接聽講。此外，周末六日為紓緩交通，鄰近陽明教養院、格致國中開放校園停車。

「黑色」茶花是今年台北茶花盛會特別展出較少見的深色茶花品種，相當珍貴。圖／台北市...
「黑色」茶花是今年台北茶花盛會特別展出較少見的深色茶花品種，相當珍貴。圖／台北市工務局提供
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「黑色」茶花是今年台北茶花盛會特別展出較少見的深色茶花品種，相當珍貴。圖／台北市...
「黑色」茶花是今年台北茶花盛會特別展出較少見的深色茶花品種，相當珍貴。圖／台北市工務局提供
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台北茶花盛會今日起展開，展期僅有10天。圖／台北市工務局提供
台北茶花盛會今日起展開，展期僅有10天。圖／台北市工務局提供
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台北茶花盛會今日起展開，展期僅有10天。圖／台北市工務局提供
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