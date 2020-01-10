吃甜點還能護膚！文華東方X雪花秀 頂級下午茶華麗登場

不斷創造各種跨界聯名下午茶風潮的台北文華東方酒店，這次攜手韓方頂級抗老保養品牌雪花秀 Sulwhasoo跨界合作，於1月11日至3月1日由酒店行政西點主廚Hin (任樂軒)於IG熱門打卡勝地、夢幻午茶饗宴首選的青隅推出「頂級賦活」下午茶饗宴，一系列精心打造的精品級誘人美點，帶來最奢華優雅的尊寵午茶食光，每位只要 1,350元+10%服務費起！

文華東方攜手雪花秀 Sulwhasoo共同推出期間限定頂級下午茶。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

韓國頂級抗老保養品牌 - 雪花秀Sulwhasoo致力於追求全方位之美，結合亞洲數千年來已知的珍貴藥材及現代科學，提供全面肌膚保養對策。針對此次推出的「頂級賦活下午茶」，台北文華東方酒店行政西點主廚Hin(任樂軒)發揮巧思創意，以雪花秀品牌核心-養膚之道和經典成份，如人蔘、百合、蓮子等養生食材為靈感發想精彩演繹出一系列令人怦然心動的的夢幻精巧傑作，由內而外細細勾勒出令人無法抗拒的風雅韻味，讓您盡享愜意午後時光！

「滋養人蔘蜜桃慕斯」

以雪花秀的代表元素 - 人蔘為靈感發想製成的人蔘奶酪為基底，搭配蜜桃果粒和香草香緹，品嚐時使用小湯匙由下往上舀取，豐富的層次與口感，在唇齒間交融出令人驚喜的繽紛滋味，讓人齒頰留香。

滋養人蔘蜜桃慕斯。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

「菊花柚香餅」

外型高雅動人的這款美點，底層是巧克力沙布列酥餅，內餡則是杏仁蛋糕、柚子醬和菊花白巧克力慕斯組合而成，上方再飾以栩栩如生的蠟梅巧克力點綴，既好看又好吃！

菊花柚香餅。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

「雪梅巧克力泡芙」

香酥可可泡芙填入蜜漬橘子及檀香巧克力奶霜，簡單的配搭輕巧交疊出美妙動人的滋味，讓人不忍停口！

雪梅巧克力泡芙。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

「茉莉草本慕斯」

以費南雪裹覆玉米脆片為主體，配搭甘醇清新的茉莉綠茶慕斯及佛手柑奶霜，上方再以巧克力飾片和金箔點綴，所有風味在舌尖巧妙融合，讓人幸福感油然而生。

茉莉草本慕斯。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

「紅蜜梨香小點」

由下而上依序是沙布列酥餅、杏仁蛋糕、蓮子百合餡及蜂蜜奶霜，最外層則是以梨子慕斯，層層堆疊的美味縈繞口腔，有如美妙和諧的協奏曲般精彩誘人。

紅蜜梨香小點。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

除上述美點之外，此套下午茶亦包含外酥內鬆軟的傳統英式司康，搭配兩款自製果醬與德文郡奶油 (clotted cream)以及香酥可口的法式鹹派；底層則為五款清爽健康特製鹹點，包括番茄酪梨沙拉、菠菜蛋沙拉襯開心果、養生黑豆沙拉、蘿蔔帝王蟹沙拉以及人蔘枸杞雞湯凍，各個美味精緻。

用餐環境給人高雅尊寵感。（圖／台北文華東方酒店提供） 分享 facebook

文華餅房亦於本館及ATT 4 Recharge分店推出「梅雪之綻」聯名蛋糕，由洋梨白巧克力慕斯搭配人蔘蜂蜜奶霜、香草海綿蛋糕及糖漬百合，層次極富變化。每個5吋、售價為TWD1,350，1月11日至3月1日限時販售，凡購買即贈送雪花秀限量小禮；如於2月1日至14日訂購還可額外再享情人節限定雪花秀輕透雪紡氣墊粉凝霜(3g)。

雪花秀Sulwhasoo聯名下午茶饗宴價格：

經典下午茶 1,350元+10%／每人

經典贈禮：滋陰生人蔘無齡美肌5件組以及回櫃獨享價值2,500元專屬服務與尊寵好禮。

香檳下午茶 1,950元+10%／每人

含單杯精選香檳

香檳贈禮：臻雪丹御赤松賦活3件組以及回櫃獨享價值2,500元專屬服務與尊寵好禮。

奢華下午茶 3,950元+10% / 每人

含單杯精選香檳以及Caviar House & Prunier 魚子醬15公克搭配小圓薄餅和配料。奢華贈禮：臻雪丹御赤松賦活6件組以及回櫃獨享價值2,500元專屬服務與尊寵好禮。

(以上贈禮數量有限，贈完為止。台北文華東方酒店及雪花秀Sulwhasoo保留品項更換之權利)

【活動資訊】

◎活動時間： 即日起至1月14日晚間23:59止。

◎得獎獎項：台北文華東方酒店「雪花秀聯名下午茶饗宴」雙人下午茶名額2組。

※下午茶饗宴預約時間至2020年3月1日止，詳細使用方式以台北文華東方酒店說明為主。

◎活動方式： 加入udnSTYLE粉絲團，並留言「你最想吃文章中提到的哪一道聯名點心？」

Ex：我最想到台北文華東方酒店吃OOOOOO。

完成留言就有機會獲得用餐名額，活動結束後，由活動小組隨機抽出得獎者。

◎得獎公布：1月15日(三)於本貼文中公布。

◎兌領方式：得獎名單將於粉絲團原PO文中公告，獲獎者請於1月17日前私訊udn走跳世界粉絲團小編，並回覆得獎項目、個人真實姓名及連絡電話，才算完成獲獎程序，逾時回覆將喪失得獎資格。得獎者收到小編回覆兌領通知後，將由台北文華東方酒店致電聯繫訂位時間。

◎主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可私訊小編或E-mail至活動小組信箱udnimc@gmail.com，我們將盡速為您解答。