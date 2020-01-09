親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

2020-01-09 22:18聯合報 記者江佩君／即時報導

「勝博殿」首度在新北市導入餐酒型態進駐比漾廣場，於1/17開幕。圖／比漾廣場提供
「勝博殿」首度在新北市導入餐酒型態進駐比漾廣場，於1/17開幕。圖／比漾廣場提供
分享

永和比漾廣場自2016年起連續3年進行館內改造、品牌優化後調整體質成功，喜樂時代影城進駐後解決永和長達20年的影城空窗期，加上集客號召力強的話題餐飲進駐與美食街改裝，2019年吸引360萬來客數、大幅成長12％，業績也突破19億、成長6.6％，雙雙開紅盤。

比漾廣場去年引進喜樂時代影城、藏壽司，創造話題同時大幅刺激來客，另改裝地下美食街，推出充滿文青感的「秀朗市場」。皆帶動比漾廣場年輕客層激增，20歲至29歲客層大幅成長6成。

為滿足來客增加擴大的餐飲需求，比漾廣場於農曆年前再新增兩家餐酒館進駐5樓，包括莫凡彼集團旗下「小鐵鍋餐酒館」開出全新店型，除了美食還有Live Show音樂表演，於1/16開幕；「勝博殿」同樣以全新店型亮相，並首度在新北市導入餐酒型態，於1/17開幕。引進時下最夯的餐酒趨勢，豐富館內餐飲的多樣化。

莫凡彼集團旗下「小鐵鍋餐酒館」在比漾廣場推出全新店型，1/16開幕。圖／比漾廣場...
莫凡彼集團旗下「小鐵鍋餐酒館」在比漾廣場推出全新店型，1/16開幕。圖／比漾廣場提供
分享

另外，2019年度來客達1,100萬的環球購物中心板橋車站，看好環狀線開通在即，有望再增加50萬來客數，近年餐飲持續強化，也著墨於話題美食快閃。春節前夕再開出「好滴咖啡」與王品集團旗下新品牌「丰禾日麗」，皆為百貨首店。新板特區以上班族、家庭聚餐居多，好滴咖啡除了以招牌的甜點、咖啡外，菜單加入結合台灣當季食材的義大利麵與燉飯。以台式手路菜為主的丰禾日麗，正好搭上春節團聚用餐商機。

「好滴咖啡」草莓可拿滋，230元。圖／環球購物中心提供
「好滴咖啡」草莓可拿滋，230元。圖／環球購物中心提供
分享
「丰禾日麗」推出年菜組合，八方鴻運丰盛宴(8人份)，5,999元。圖／環球購物中...
「丰禾日麗」推出年菜組合，八方鴻運丰盛宴(8人份)，5,999元。圖／環球購物中心提供
分享

咖啡

延伸閱讀

新北橋梁共570構件須維修 預計今年9月底修...

新北消防局協同市政府 聯合維護賣場公共安全

影╱新北掃街 宋楚瑜斥吳敦義對近代史不清楚

新北家扶推計畫 目標助學4千貧童

最後兩天 侯友宜：希望新北12席全上、韓國瑜...

新北寶高智慧產業園區今上樑 明年完工、就業機...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

撐了6年！欣葉日式自助餐5月1日「調漲60～80元」

2020-01-09 21:30

每個女人必養成6個好習慣 才不會25歲就被叫「阿姨」

2020-01-09 21:29

肯德基開漲價第一槍 台灣麥當勞也要漲嗎？

2020-01-09 18:41

環球購物中心繽紛燈籠海 話題「福蛋機」 轉出療癒感

2020-01-09 19:30

3月櫻花開！嬌蘭先推「漫天粉櫻」限定款蜜粉球夢幻爆表

2020-01-09 18:23

細節見真章 紅毯男星們的低調風采造型術

2020-01-09 18:19

萌力無敵小ㄎㄧㄤ包 水獺包、帽子包都超適合遛出門

2020-01-09 18:06

瞄準尾牙季！燦坤3C「指定家電買10送1」超狂 全國電子指定機種送好禮

2020-01-09 18:03

有蝴蝶結和鬍鬚！BALENCIAGA Kitty貓臉包搶先預購中

2020-01-09 17:39

雷達表首創線上發表會 重新定義品牌推新願景

2020-01-09 17:29

全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47

暖心名店！海底撈、鼎泰豐、吳寶春讓員工回家過年

2020-01-09 16:35

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

2020-01-09 16:30

運動時尚翻玩青花瓷、仙鶴 看楊冪、陳奕迅搶先演繹！

2020-01-09 16:17

寶島夢想家贏球送「倒鉤」AJ1 球迷狂讚：還有缺人嗎？

2020-01-09 15:55

LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

2020-01-09 15:31

創業達人／挑對品牌代理 百貨爭設櫃

2020-01-09 14:38

秋冬換穿潮靴 大膽撞色設計還有鼠年紀念款

2020-01-09 14:32

許魏洲拎FENDI全新Peekaboo男款 女生看了也心動

2020-01-09 13:52

鼠年限定！媚比琳「米奇雕刻唇膏、霓光米奇氣墊粉餅」超吸睛　巴黎萊雅換限量包裝

2020-01-09 12:47

一月壽星照過來 誕生石「石榴石」古董珠寶美型示範

2020-01-09 12:44

春節來點不一樣的行程 蘋果直營店感受創作年味

2020-01-09 12:41

曾幫看秀來賓種樹 開雲集團捐100萬澳幣協助火災修復

2020-01-09 12:29

年後吹漲風？春水堂珍奶漲價逾一成

2020-01-09 12:07

已售近半！新東陽首推「鼠」瓷器禮盒 創歷年最高價

2020-01-09 12:02

把骨董珍珠、紅珊瑚戴上身！日本輕珠寶agete飄海洋風

2020-01-09 11:54

告別小時候的回憶！老字號美妝「美華泰」關4家分店　今年不再展店

2020-01-09 11:35

今晚來去開「房間」？首間結合情趣商品的餐酒館開幕

2020-01-09 11:23

BOSS、BERLUTI教你新年穿搭 紅金配色應景又可潮！

2020-01-09 11:17

日本福袋內容物大勝台灣？ 網友揭關鍵因素

2020-01-09 11:14

OMEGA傳奇機芯精鋼腕表曝光 原汁原味復刻鐘表專家也勸敗

2020-01-09 10:38

歌后艾怡良「ME time」 一瓶植物精華油從臉抹到小腿

2020-01-09 10:32

過年紅包這樣送！ Funsiamo年節限定「金喜連連」蛋糕

2020-01-09 00:30

台中新光三越鼠年最好運福袋 總獎值300萬破紀錄

2020-01-08 22:31

初一搶福袋！全聯祭388萬瑪莎拉蒂 家樂福刮50型UHD電視

2020-01-08 22:01

亞洲限定！超模最愛的VERSACE「女神包」推春節特別色

2020-01-08 20:54

日本東北祭典名物 巨型「立睡魔」前進天母大葉高島屋

2020-01-08 20:39

魔幻星空下入眠！台中國家歌劇院「夜宿活動」再次登場

2020-01-08 19:13

比口味更比顏值！7-11、全家便利商店、萊爾富「春節禮盒」澎湃又吸睛

2020-01-08 19:11
看更多

熱門文章

未來10年小年夜都放假 行政院：若政黨輪替也不受影響

2020-01-09 10:32

日本福袋內容物大勝台灣？ 網友揭關鍵因素

2020-01-09 11:14

生育數再下降 今年新生兒估跌破17萬人

2020-01-09 00:09

蘇花改通車新景點 台泥DAKA園區開幕

2020-01-09 12:23

春節至少休7天！2020連假攻略表 最長可休16天CP值超高

2020-01-09 15:45

漲價了！ 肯德基宣布單點、套餐價格調整3~10元

2020-01-09 16:30

每日星座運勢／金牛獨特眼光財運好 求職機會良好

2020-01-09 00:00

肯德基1月10日起要漲價啦！產品平均調幅3.4%

2020-01-09 16:28

年後吹漲風？春水堂珍奶漲價逾一成

2020-01-09 12:07

全台限量2萬張！「統一肉燥麵迷你版icash2.0」1月15日開賣

2020-01-09 16:47

彭啟明：周六晚間轉濕涼 預計下波冷空氣在下周四

2020-01-09 07:55

春節放7天只是基本款 這一年可以爽放10天假

2020-01-09 15:10

武漢肺炎是新型冠狀病毒 疾管署：估計人傳人能力弱

2020-01-09 11:08

LV出雨靴了！穿起來腿變好長 想要白色Silhouette短靴

2020-01-09 15:31

暖心名店！海底撈、鼎泰豐、吳寶春讓員工回家過年

2020-01-09 16:35

告別小時候的回憶！老字號美妝「美華泰」關4家分店　今年不再展店

2020-01-09 11:35

【我見我思】王如斯／最後的留一手

2020-01-09 06:00

不到20年出現3種可傳染人類新冠狀病毒 專家憂心

2020-01-09 11:49

撐了6年！欣葉日式自助餐5月1日「調漲60～80元」

2020-01-09 21:30

肯德基開漲價第一槍 台灣麥當勞也要漲嗎？

2020-01-09 18:41

因應春節連假 「台9線」與「台9戊線」互為替代道路

2020-01-09 12:27

文策院院長胡晴舫獲書展大獎 作家：文化官不該與民爭

2020-01-09 09:05

【新專欄登場‧住在陰陽海邊】施岑宜／三十歲移居山城的決定

2020-01-09 06:00

火山若蠢動 氣象局將推預警制

2020-01-09 00:05

2020年哪些生肖犯太歲？化解方法完整公開

2020-01-09 14:45

雙北公車2月起沒上下車都刷卡 就沒轉乘優惠

2020-01-09 13:51

暖冬打亂 鳳梨恐集中盛產

2020-01-09 00:28

一張圖看投票日天氣！投票日好天氣 周日下雨北部降8度

2020-01-09 20:01

消基會：半數豆菜類農藥超量 最離譜甜豆14種農藥殘留

2020-01-09 14:25

花蓮近海凌晨規模4.4地震 最大震度3級

2020-01-09 03:47

剛果男射殺受保護大猩猩 冷血包圍「戰利品」合照

2020-01-09 10:47

我3例武漢肺炎疑似通報 實驗室結果皆非新型冠狀病毒

2020-01-09 15:28

男童從武漢回台 發燒咳嗽被通報病毒檢驗中

2020-01-09 12:17

為了總統大選不出國！旅行社苦：業績下滑2成

2020-01-09 12:07

文策院院長獲書展大獎 評審：不會管參選者薪水和頭銜

2020-01-09 10:48

投票日溫暖舒適 金、馬離島航班恐受雲霧影響

2020-01-09 07:42

春節備戰 國五客運交通尖峰3到5分鐘一班

2020-01-09 09:20

用食材說故事！南園「新豐溪」套餐　柿乾、芋頭都上桌

2020-01-08 23:31

蘇花改春節大考驗 預估大年初2到初4及收假前最塞

2020-01-09 09:21

今晚來去開「房間」？首間結合情趣商品的餐酒館開幕

2020-01-09 11:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top