餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場
永和比漾廣場自2016年起連續3年進行館內改造、品牌優化後調整體質成功，喜樂時代影城進駐後解決永和長達20年的影城空窗期，加上集客號召力強的話題餐飲進駐與美食街改裝，2019年吸引360萬來客數、大幅成長12％，業績也突破19億、成長6.6％，雙雙開紅盤。
比漾廣場去年引進喜樂時代影城、藏壽司，創造話題同時大幅刺激來客，另改裝地下美食街，推出充滿文青感的「秀朗市場」。皆帶動比漾廣場年輕客層激增，20歲至29歲客層大幅成長6成。
為滿足來客增加擴大的餐飲需求，比漾廣場於農曆年前再新增兩家餐酒館進駐5樓，包括莫凡彼集團旗下「小鐵鍋餐酒館」開出全新店型，除了美食還有Live Show音樂表演，於1/16開幕；「勝博殿」同樣以全新店型亮相，並首度在新北市導入餐酒型態，於1/17開幕。引進時下最夯的餐酒趨勢，豐富館內餐飲的多樣化。
另外，2019年度來客達1,100萬的環球購物中心板橋車站，看好環狀線開通在即，有望再增加50萬來客數，近年餐飲持續強化，也著墨於話題美食快閃。春節前夕再開出「好滴咖啡」與王品集團旗下新品牌「丰禾日麗」，皆為百貨首店。新板特區以上班族、家庭聚餐居多，好滴咖啡除了以招牌的甜點、咖啡外，菜單加入結合台灣當季食材的義大利麵與燉飯。以台式手路菜為主的丰禾日麗，正好搭上春節團聚用餐商機。
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