餐酒館熱潮蔓延新北 小鐵鍋、勝博殿進駐比漾廣場

「勝博殿」首度在新北市導入餐酒型態進駐比漾廣場，於1/17開幕。圖／比漾廣場提供 分享 facebook

永和比漾廣場自2016年起連續3年進行館內改造、品牌優化後調整體質成功，喜樂時代影城進駐後解決永和長達20年的影城空窗期，加上集客號召力強的話題餐飲進駐與美食街改裝，2019年吸引360萬來客數、大幅成長12％，業績也突破19億、成長6.6％，雙雙開紅盤。

比漾廣場去年引進喜樂時代影城、藏壽司，創造話題同時大幅刺激來客，另改裝地下美食街，推出充滿文青感的「秀朗市場」。皆帶動比漾廣場年輕客層激增，20歲至29歲客層大幅成長6成。

為滿足來客增加擴大的餐飲需求，比漾廣場於農曆年前再新增兩家餐酒館進駐5樓，包括莫凡彼集團旗下「小鐵鍋餐酒館」開出全新店型，除了美食還有Live Show音樂表演，於1/16開幕；「勝博殿」同樣以全新店型亮相，並首度在新北市導入餐酒型態，於1/17開幕。引進時下最夯的餐酒趨勢，豐富館內餐飲的多樣化。

莫凡彼集團旗下「小鐵鍋餐酒館」在比漾廣場推出全新店型，1/16開幕。圖／比漾廣場提供 分享 facebook