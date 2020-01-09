每個女人必養成6個好習慣 才不會25歲就被叫「阿姨」

網路上常看到一個用語：「歲月是把殺豬刀。」正是歲月不饒人的一句金言。顯老最明顯的地方，不是總討論過去的自己，而是肌膚的狀態。

忙碌於工作的每位女性，常為了爭取更多時間，習慣著「精簡」的生活，長期下來，妳懶得保養、不想要更多的養生來束縛自己、能坐不要站，這些精簡的生活態度，讓妳一天天敵不過歲月的摧殘。只要每天堅持做這幾件日常保養工作，就能夠揮別阿姨的稱謂。

1.皮膚清潔

清潔皮膚是每日保養的第一要務，對於現在的空氣汙染，當然皮膚也會跟著受影響，每天都要做好清潔皮膚的工作，才不會讓老化提早報到。

2.充足補水，從身體到肌膚

想要維持肌膚的水嫩程度，要由內而外的補充，尤其在早晨醒來的第一刻起，來杯常溫的開水，幫助自己醒膚之外，還能滋潤腸道，有助於時常便秘的你，喝水還有幫助身體新陳代謝的功能，當然想要排除體內沉積的垃圾，就別輕忽喝水的重要。

3.多吃蔬果類、膳食纖維，補充維生素B

身體缺少維生素B的人，時常會感到情緒不穩定、暴躁易怒。建議可以多吃些蔬果類、膳食纖維，為自己的身心靈調節，才不易顯老。

4.維持運動的習慣

身體其實就跟機器一樣，久不用，慢慢會生鏽。保持著運動習慣，或在家附近快步健走，都可以幫助身體有效的新陳代謝。

5.充足的睡眠時間，睡好、睡滿

長期的熬夜，會導致黑眼圈加重、水腫、情緒不穩定、記憶力減退等問題。千萬不要有少睡就補眠的不健康心態，建議晚上最好就寢時間為11點30分，也不要躺著就滑開手機，這樣一來，老齡肌膚隨時報到。

6.保持愉悅心情，才不容易變老